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“Es increíble cuánto cambió el mundo y nosotros con él”: Tom Hanks habló sobre el paso del tiempo y el regreso de “Toy Story”

El actor recordó en una entrevista con Fandango cómo fue volver al universo de Pixar casi tres décadas después, en una nueva entrega atravesada por la nostalgia, los cambios generacionales y el impacto de la tecnología en la infancia

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Toy Story 5 reúne a Tom Hanks, Tim Allen y Joan Cusack para una aventura que explora el liderazgo femenino y la tecnología infantil

El regreso de Toy Story 5 reúne a los juguetes originales de Pixar en una nueva aventura casi tres décadas después de la primera entrega, según detalló el elenco en Fandango. La película introduce el protagonismo de Jessie, un enfoque renovado sobre el liderazgo femenino y el impacto de la tecnología infantil, elementos que marcan un giro relevante para la saga.

Tom Hanks, Tim Allen y Joan Cusack retoman a sus personajes junto a Greta Lee en la voz de Lilypad, abordan las emociones y los desafíos de esta etapa. El regreso aborda el papel central de Jessie, la incorporación de nuevas tecnologías y las dinámicas de grupo entre niñas, mostrando cómo la franquicia evoluciona y conecta a varias generaciones de espectadores.

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El reencuentro en el estudio evocó para Allen y Hanks la magnitud de los 30 años transcurridos desde el estreno original, un periodo que definió la nostalgia y la transformación del elenco.

El regreso de los juguetes originales de Pixar conecta generaciones tras casi 30 años desde el primer estreno de Toy Story (Pixar-Disney via AP)
El regreso de los juguetes originales de Pixar conecta generaciones tras casi 30 años desde el primer estreno de Toy Story (Pixar-Disney via AP)

Ver imágenes de nosotros mismos de niños en la primera película es abrumador”, relató Allen, mientras Hanks añadió: “Es increíble cuánto cambió el mundo y nosotros con él”. Ambos remarcaron la mezcla de alegría e incredulidad ante el paso del tiempo, en declaraciones recogidas por Fandango.

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Jessie, protagonista y el giro femenino en Toy Story 5

El liderazgo de Jessie se sitúa en el centro de la trama de la nueva película. “Es una historia más grande. Es una historia de chicas”, expresó Joan Cusack en la entrevista. La actriz subrayó el valor de que la película se enfoque en cómo las niñas interactúan, los desafíos de la exclusión y el modo en que la tecnología influye en sus relaciones.

“Sabíamos que llegaría ese giro. Todo gira en torno a Jessie, a la forma en que las niñas se relacionan y cómo la tecnología influye en ellas. Me alegra que el equipo lo haya abordado tan a fondo”, remarcó Cusack.

Para Tom Hanks, el mensaje trasciende el simple relato de juguetes: “La humanidad está en cada película de Toy Story. Ahora la vemos reflejada en Jessie, que navega el liderazgo y la empatía frente a los cambios”.

Entre juguetes y pantallas: la llegada de Lilypad a “Toy Story 5″

Toy Story 5 (Captura de tráiler oficial)
La incorporación de Lilypad, voz de Greta Lee, introduce la influencia de la tecnología en el juego y las dinámicas infantiles (Captura de tráiler oficial)

La llegada de Lilypad, el personaje interpretado por Greta Lee, introduce una nueva fuente de tensión y sorpresa al universo de Bonnie al representar el avance de la tecnología dentro del mundo de los juguetes. La actriz confesó a Fandango que formar parte de la franquicia tiene un significado especial para ella: “Crecí con esto y ahora lo vivo con mis hijos”.

Aunque su aparición altera las reglas del juego y desafía el equilibrio establecido, la historia revela que tanto Jessie como este nuevo personaje comparten un mismo objetivo: velar por el bienestar y la felicidad de la niña.

El tema de la tecnología en la infancia fue recurrente en la conversación. Allen lo sintetizó así: “La tecnología cambia la forma de jugar, pero lo esencial sigue siendo el juego”. El elenco coincidió en que la película no evita abordar la realidad digital, sino que contrasta el valor de la experiencia tangible.

Hanks completó: “Hoy los niños dependen del móvil o la tableta incluso para las tareas escolares, pero muchas familias buscan opciones para frenar ese ritmo”. El filme, explicaron, enfrenta la influencia de los dispositivos y propone rescatar el valor del juego físico y la creatividad.

Voces y grabaciones detrás de Toy Story

Las grabaciones de las voces de Toy Story 5 se realizaron en solitario, con exhaustivas sesiones para lograr la emoción adecuada (EFE/Marta Pérez)
Las grabaciones de las voces de Toy Story 5 se realizaron en solitario, con exhaustivas sesiones para lograr la emoción adecuada (EFE/Marta Pérez)

El trabajo de grabación en el estudio de Pixar se describe como un proceso exigente y solitario. “Nunca grabamos juntos las voces. Cada uno está solo en la cabina”, explicó Allen, quien reveló que las sesiones pueden durar hasta seis horas y requieren repetir frases muchas veces para lograr la emoción buscada.

Hanks añadió: “Al final de esas largas jornadas tienes que grabar todos los gritos y expresiones para que cada emoción se transmita fielmente”, relató al medio. El elenco recordó con humor y nostalgia las pocas ocasiones en que coincidieron en lecturas colectivas, pero destacaron que la conexión nace de la imaginación y el cariño por los personajes.

La dirección creativa de Pixar, según Allen, cuida cada detalle: “Es incómodo trabajar a solas, pero el resultado es un universo coherente”. El proceso exige adaptar cada línea y tono, repitiendo hasta hallar la entonación perfecta, algo que describieron como agotador pero “lleno de momentos divertidos”.

El mensaje generacional de “Toy Story 5″

Toy Story 5
El elenco de Toy Story 5 celebra la vigencia del universo Pixar y su capacidad para abordar emociones y transformaciones intergeneracionales (Disney/Pixar)

En la entrevista con Fandango, Tom Hanks destacó el sello emocional y universal de la saga: “Hay un momento en cada ‘Toy Story’ que dice quiénes somos como humanos”. Evocó escenas entrañables, como la unión ante el peligro o el paso a la adultez.

Joan Cusack resaltó que el mensaje de la saga va más allá del cine: “‘Toy Story’ tiene corazón. Habla de crecer, dejar ir y cómo jugar nos mantiene unidos, incluso en la era digital”, afirmó.

Por su parte, Greta Lee expresó su deseo de que “cada espectador encuentre algo propio en esta nueva entrega”, señalando el carácter universal y atemporal de la franquicia.

El equipo coincide en que Toy Story 5 renueva el mensaje de esperanza y empatía que caracterizó a la saga. El cierre de la entrevista subrayó, según Fandango, el valor de contar historias que reconfortan y emocionan a públicos de todas las edades.

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