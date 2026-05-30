Autoridades de California alertan aumento de intoxicaciones por hongos venenosos

Una floración inusual de Amanita phalloides y Amanita ocreata, atribuida a lluvias intensas, impulsa el brote de intoxicaciones en el norte y la costa central de California (California Department of Public Health).

El estado de California registró 50 casos de intoxicación por hongos silvestres desde noviembre de 2025 y las autoridades sanitarias alertaron a la población que no los recolecte ni los consuma, dado que el brote ya dejó cuatro muertes y cuatro trasplantes de hígado, una cifra que supera con amplitud el último episodio importante hace una década, informaron Los Angeles Times y KSBW.

En un año habitual, el Sistema de Control de Envenenamientos de California recibe menos de cinco reportes de enfermedades vinculadas con hongos venenosos. En 2016, durante el último gran brote en el estado, se notificaron 14 casos y no hubo muertes, pero tres personas necesitaron trasplantes y un niño sufrió deterioro neurológico permanente.

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Brote de intoxicaciones por hongos venenosos afecta a California tras lluvias intensas

El Departamento de Salud Pública de California indicó que el aumento se asocia a una floración extendida de hongos de la muerte (Amanita phalloides) y ángel de la muerte (Amanita ocreata) en varias zonas del estado. Según Los Angeles Times, las autoridades sostuvieron que un invierno excepcionalmente húmedo y las lluvias de abril contribuyeron a la oleada de intoxicaciones.

La Amanita phalloides, considerada invasora en el estado, suele encontrarse junto a distintas especies arbóreas, principalmente robles, aunque también se ha detectado cerca de pinos. Por su parte, la Amanita ocreata, originaria de la región, aparece habitualmente en áreas con robles.

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La floración inusual de hongos venenosos en zonas nuevas de California se atribuye a lluvias excepcionales y un invierno húmedo (California Department of Public Health).

Los casos de los últimos siete meses se concentraron en el norte de California y la costa central, incluidas áreas donde estas especies históricamente no eran frecuentes. Las intoxicaciones se informaron en los condados de Alameda, Humboldt, Marin, Monterrey, Napa, Sacramento, San Francisco, San Mateo y Sonoma.

En el condado de Napa, funcionarios de salud pública reportaron a mediados de mayo que tres personas fueron hospitalizadas tras comer hongos silvestres venenosos recolectados en la comunidad de Deer Park, informó Los Angeles Times.

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El Departamento de Salud Pública de California señaló que no hay datos precisos sobre cuántos casos corresponden a cada especie. Aun así, las autoridades afirmaron que la Amanita phalloides fue responsable de la mayoría de las intoxicaciones.

De acuerdo con Los Angeles Times, los hongos de la muerte son considerados la seta más venenosa del mundo y están detrás del 90% de los fallecimientos relacionados con hongos. A esta especie le siguen el ángel destructor occidental y la mortal Galerina marginata como las más letales presentes en California.

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En el condado de Napa, tres personas fueron hospitalizadas tras consumir hongos silvestres venenosos recogidos en Deer Park (California Department of Public Health).

Recomendaciones y síntomas asociados al consumo de hongos silvestres

El Departamento de Salud Pública de California recomendó no recolectar ni comer hongos silvestres “en este período de riesgo elevado”. El organismo también pidió mantener a niños y mascotas alejados de los hongos y comprar solo productos en comercios confiables.

Los síntomas de intoxicación por hongos silvestres incluyen náuseas, dolor abdominal, diarrea acuosa y deshidratación. Estas manifestaciones pueden aparecer entre 6 y 24 horas después del consumo y suelen desaparecer en un día, pero esa mejoría no impide que el paciente desarrolle después un daño hepático grave o mortal.

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Ante la ingesta de un hongo venenoso, es fundamental solicitar atención médica de forma inmediata. El Sistema de Control de Envenenamientos de California dispone de una línea directa al 1-800-222-1222 para ofrecer asistencia. No se recomienda esperar la aparición de síntomas, ya que el tratamiento se vuelve más complejo cuando estos se manifiestan.

Al acudir al hospital, resulta útil llevar cualquier resto del hongo que no se haya consumido. Esto permite a los especialistas identificar la especie y orientar el tratamiento adecuado. Para conservar el ejemplar, se recomienda guardarlo en una bolsa de papel o en papel encerado y refrigerarlo. Si no se cuenta con la seta, pueden servir fotografías que muestren el sombrero, el tallo y la parte inferior del hongo.

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