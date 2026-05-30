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Estonia instaló los primeros sistemas de vigilancia antidrones en la frontera con Rusia tras una serie de incidentes aéreos

“Esto es solo el comienzo: avanzamos hacia una red antidrones que cubra toda Estonia. Nuestra frontera oriental está bien protegida, y la mejora de la capacidad antidrones aumenta la seguridad de toda Europa”, declaró el ministro del Interior, Igor Taro

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El plan incluye ampliar la vigilancia antidrones a toda la frontera oriental antes de fin de año (Reuters)
El plan incluye ampliar la vigilancia antidrones a toda la frontera oriental antes de fin de año (Reuters)

Estonia instaló los primeros sistemas fijos de vigilancia antidrones en la frontera con Rusia, y puso en marcha el despliegue en tres tramos del sureste, entre el punto donde convergen las fronteras de Estonia, Letonia y Rusia, y el puesto de control fronterizo de Luhamaa. Las autoridades confirmaron que los equipos ya operan y que el plan prevé extenderlos al resto de la frontera terrestre antes de fin de año para conformar una red nacional.

La instalación respondió a incidentes recientes con drones: un avión de combate de la OTAN derribó un dron sobre territorio estonio el 19 de mayo, el primer episodio de este tipo en el país. Días antes, otro dron impactó contra la chimenea de una central eléctrica cercana a la delimitación con Rusia. También se registraron aparatos no identificados y dispositivos desviados desde Ucrania que alcanzaron depósitos de petróleo vacíos en Letonia, además de la caída de un dron tipo Shahed en territorio letón.

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Bajo este contexto, el gobierno de Estonia reforzó su frontera oriental, que en gran parte sigue el curso de ríos y, en el extremo sureste, atraviesa zonas boscosas y de baja densidad poblacional, con equipos de detección antidrones.

“Los primeros equipos ya están instalados y funcionando. Por supuesto, esto es solo el comienzo: avanzamos hacia una red antidrones que cubra toda Estonia. Nuestra frontera oriental está bien protegida, y la mejora de la capacidad antidrones aumenta la seguridad de toda Europa”, declaró el ministro del Interior, Igor Taro.

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Un hombre calvo de tez clara y traje oscuro con un pin de la bandera ucraniana habla ante varios micrófonos de prensa
Igor Taro, ministro del Interior, supervisó la instalación de los sistemas de vigilancia antidrones (Reuters)

El fortalecimiento fronterizo incluyó obras de infraestructura y la compra de nueva tecnología, financiadas en parte por la Unión Europea. Las tareas avanzaron según el cronograma previsto, y el tramo entre Koidula y Saatse se completará antes de la fecha pactada. En paralelo, el gobierno mantuvo reuniones con representantes municipales de Setomaa para tratar la gestión de los tiempos de espera en los pasos fronterizos y la coordinación de los flujos de tránsito.

El Ministerio del Interior de Estonia supervisó la instalación de los equipos y la ejecución de las obras civiles a lo largo de la frontera. Durante una visita a la zona del “Saatse Boot” y a orillas del río Piusa, las autoridades observaron el avance de los trabajos y la puesta en marcha de los sistemas antidrones.

La vigilancia antidrones se convirtió en una prioridad en un escenario de tensión con Rusia. Moscú acusó a los países bálticos de colaborar con Ucrania en ataques con drones contra infraestructuras energéticas rusas, una imputación que los gobiernos de la región y la Unión Europea rechazaron.

Drones Ucrania WAPO
Las autoridades estonias identificaron varios dispositivos no tripulados de origen ucraniano que cruzaron la frontera tras operaciones de guerra electrónica (Brendan Hoffman/For The Washington Post)

La respuesta báltica incluyó políticas de integración de minorías rusoparlantes, endurecimiento de reglas migratorias, restricciones al uso del idioma ruso en instituciones educativas y supervisión de organizaciones con vínculos con Rusia, con el objetivo de limitar la influencia del Kremlin y evitar que las minorías funcionen como mecanismo de presión política o social.

El gobierno sostuvo que la infraestructura moderna y la vigilancia flexible mejoran la protección de la frontera oriental. En ese marco, Estonia afirmó que la tecnología de detección y vigilancia permite identificar y neutralizar con rapidez incursiones aéreas no autorizadas, tanto para la seguridad nacional como para la seguridad colectiva europea junto con socios de la OTAN.

(Con información de EFE)

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