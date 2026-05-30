Reportan un fuerte estruendo en Massachusetts: investigan la causa

Un fuerte estallido se oyó en el este de Boston (X: @nicksortor)

Un fuerte estruendo fue reportado este sábado en el este de Boston, en Massachusetts. Hasta el momento se desconoció la causa del presunto estallido y las autoridades locales investigaron lo ocurrido.

Imágenes compartidas en redes sociales registraron el momento en el que se escuchó el ruido. En paralelo, datos satelitales indicaron que un meteorito entró en la atmósfera sobre la costa sur, cerca de Boston.

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Un fuerte estruendo sorprende al este de Boston y despierta la alarma en Massachusetts (NOAA)

El medio WBZ-TV informó que recibió decenas de llamadas telefónicas de personas que reportaron una fuerte explosión en los alrededores de Boston e, incluso, en Ipswich y Johnston, Rhode Island.

La Sociedad Meteorológica Estadounidense explicó en su sitio web que los meteoros se mueven a gran velocidad y que las rocas más grandes, que sobreviven más tiempo en la atmósfera, a veces pueden provocar un estampido sónico.

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La Sociedad Meteorológica Estadounidense atribuye el boom sónico a posibles meteoros de gran tamaño (Captura de video)

“La fricción con el aire terrestre provoca que comiencen a vaporizarse, dejando una estela brillante en nuestro cielo. Los meteoros pueden viajar a través del aire a velocidades de entre 11 y 72 km por segundo (25.000 a 160.000 millas por hora)”, indicó. “Pueden penetrar lo suficientemente profundo en la atmósfera como para producir ondas de presión y, por lo tanto, explosiones sónicas”.