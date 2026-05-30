Como funciona “Ojo de Dios”, el sistema de asistencia al conductor para reducir los accidentes de tráfico

“Ojo de Dios” combina cámaras, radares y LIDAR para analizar el entorno vial en tiempo real. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema denominado “Ojo de Dios”, desarrollado por el fabricante de autos eléctricos BYD, representa una nueva generación de asistencia al conductor cuyo objetivo es reducir los accidentes de tráfico mediante el uso de inteligencia artificial y sensores avanzados.

Este desarrollo responde a la necesidad de mejorar la seguridad vial a través de tecnología que permita a los vehículos tomar decisiones automáticas en situaciones de riesgo.

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Cómo funciona este sistema

El concepto detrás de Ojo de Dios se basa en proporcionar al automóvil una visión global y constante del entorno. Para ello, el sistema integra cámaras de alta definición, radares, sensores LIDAR y procesamiento de datos en tiempo real, lo que permite identificar vehículos, peatones, ciclistas, señales de tráfico y obstáculos con un nivel de detalle elevado.

La plataforma utiliza algoritmos de inteligencia artificial capaces de analizar la información recogida por los sensores, anticipando movimientos y peligros en la vía. De acuerdo con la información técnica del fabricante, el sistema ajusta la velocidad, la trayectoria y la distancia respecto a otros vehículos sin intervención humana directa, facilitando una conducción más segura.

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El fabricante cubre los costes de accidentes ocurridos cuando el sistema está activado y en uso correcto. (Reuters)

Capacidad de decisión autónoma y control constante

Una de las características fundamentales es su capacidad para tomar el control del vehículo en situaciones críticas. Cuando detecta un riesgo inminente de colisión, el sistema puede frenar, acelerar o modificar la dirección para evitar el accidente. Estas acciones se ejecutan en milisegundos, superando la capacidad de reacción de una persona.

Ojo de Dios está conectado de forma continua a una red de datos que le permite actualizarse y aprender de nuevas situaciones. Este enfoque de autoaprendizaje refuerza la capacidad de adaptación del sistema ante escenarios de tráfico imprevistos, contribuyendo a la reducción de accidentes por error humano o por condiciones adversas en la carretera.

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Interacción con el conductor y límites de intervención

El sistema está diseñado para mantener informado al conductor en todo momento. A través de una pantalla central y alertas auditivas, comunica su diagnóstico del entorno y las acciones sugeridas o tomadas automáticamente. El conductor puede tomar el control manual en cualquier momento, aunque el sistema está preparado para actuar de forma autónoma en situaciones de alto riesgo.

La asistencia al conductor busca reducir la siniestralidad y facilitar la adopción de vehículos eléctricos inteligentes. (Reuters)

La tecnología no elimina la responsabilidad del usuario, pero ofrece una segunda capa de protección al intervenir cuando se detecta peligro, incluso si el conductor no reacciona a tiempo. Esta doble supervisión aporta una mejora sustancial a la seguridad vial.

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Cobertura de accidentes

El fabricante anunció su objetivo de alcanzar “cero accidentes de tráfico” gracias a la aplicación sistemática de Ojo de Dios en sus modelos. Como parte de este compromiso, la empresa asumió la responsabilidad de cubrir los costes derivados de cualquier accidente que ocurra mientras el sistema esté activado, lo que representa una garantía adicional para los usuarios.

Aunque la cobertura de accidentes por parte del fabricante depende de la activación y uso correcto del sistema, esta medida busca aumentar la confianza en la tecnología y acelerar su adopción en el mercado masivo de vehículos eléctricos.

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La tecnología permite que el conductor suelte el volante con el respaldo de intervenciones autónomas en emergencias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La evolución de los sistemas de asistencia al conductor ha sido uno de los desarrollos más relevantes en la industria automotriz durante la última década. En ese sentido, el despliegue de Ojo de Dios se enmarca en una tendencia global hacia la automatización de funciones esenciales del automóvil, con la finalidad de reducir la siniestralidad y avanzar hacia la conducción autónoma total.

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