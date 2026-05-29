Más de 30 restaurantes de Miami se suman a “La Noche Argentina” con descuentos de hasta 50%

Más de 30 restaurantes y comercios de Miami adhieren a La Noche Argentina con menús especiales y descuentos de hasta el 50% en platos típicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ciudad de Miami se prepara para recibir el espíritu del fútbol y la cultura argentina con “La Noche Argentina”, una iniciativa que reúne más de 30 restaurantes y comercios en una celebración gastronómica y cultural. El evento se realizará el 29, 30 y 31 de mayo.

Menús especiales y descuentos de hasta el 50% en platos típicos, junto a obsequios y espectáculos, marcan el anticipo del Mundial que se jugará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá. La propuesta busca recrear el clima de fiesta previo al torneo, según explicó Mónica Fefer, organizadora y propietaria de Fefer Media, a Miami Herald.

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El Club de la Milanesa lidera el menú especial con carne importada de Argentina y revela su secreto culinario para mantener la autenticidad (Instagram @lanocheargentina.oficial)

Quienes asistan este fin de semana encontrarán delicias como milanesas, empanadas, dulce de leche, además de bebidas reconocidas y sorteos con productos oficiales de la Selección Argentina.

Qué es “La Noche Argentina” y cómo funciona

El evento adapta el formato de “La Noche de las Heladerías”, tradicional en Argentina, donde las heladerías ofrecen promociones y espectáculos gratuitos. En Miami, la dinámica se traslada a restaurantes y cafés, con menús típicos, actividades artísticas y regalos para los asistentes.

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La Noche Argentina en Miami adelanta la llegada del Mundial 2026 con espectáculos de música y danza, sorteos y obsequios tradicionales (Instagram @lanocheargentina.oficial)

Durante “La Noche Argentina”, los visitantes acceden a:

Descuentos especiales en platos típicos

Espectáculos en vivo de música y danza argentina

Obsequios como dulce de leche y vino

Sorteos de pasteles, sombreros, llaveros y camisetas oficiales

Platos y bebidas que se podrán degustar

El Club de la Milanesa, franquicia argentina instalada en Midtown Miami, lidera la oferta con un menú pensado para la ocasión. Lucas Almirón, gerente del local, detalló a Miami Herald que la receta estrella es la milanesa napolitana, preparada con carne importada de Argentina y acompañada de guarniciones clásicas.

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El menú especial de USD 45 incluye:

Milanesa napolitana (carne, salsa roja, jamón y queso)

Papas fritas o boniato frito

Flan con dulce de leche

Una cerveza o copa de vino de Mendoza

Otros platos y bebidas típicas disponibles en distintos locales:

Empanadas argentinas

Sándwiches de miga

Helado artesanal

Fernet con cola (bebida tradicional en encuentros sociales)

Quiénes participan y dónde encontrarlos

Más de 30 negocios de Miami confirmaron su adhesión a la iniciativa, entre ellos:

Danielle Gellato (Coconut Grove)

Tostado Café (Midtown)

Bë Bakery (Key Biscayne)

Nahuen Market (Doral)

El Club de la Milanesa (Midtown, con próximas aperturas en Weston y North Beach)

Para conocer el listado completo de locales y promociones, los organizadores invitan a visitar: lanocheargentina.com.

Por qué Miami apuesta por la cultura argentina en la previa del Mundial

El evento responde al crecimiento de la comunidad argentina en Miami y a la expectativa por el Mundial. Los organizadores buscan unir residentes y turistas en un ambiente festivo, anticipando la llegada de aficionados y actividades relacionadas con el torneo.

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Una porción de torta Rogel, de hojaldre y con su típico relleno de dulce de leche, coronada con un abundante merengue blanco (Instagram @lanocheargentina.oficial)

Lucas Almirón explicó que la autenticidad de la milanesa radica en la calidad de la carne y el proceso de preparación. Reveló que la clave es dejar reposar la pieza empanizada de dos a tres horas en el refrigerador antes de freírla, asegurando así el sabor y la textura que caracterizan el plato.

Qué espectáculos y actividades habrá durante la noche

“La Noche Argentina” no solo ofrecerá gastronomía, sino también espectáculos con artistas y músicos reconocidos. Entre las propuestas previstas para amenizar la velada se encuentran:

Bailarines de tango Germán & Rocío

Músico Juan A Fourcade

The Latin Band

Varios cafés, restaurantes y bares también preparan promociones y actividades especiales para los días de partidos, invitando al público a vivir juntos la emoción del fútbol.

Cómo impacta en la ciudad y qué esperar después

Para Miami, “La Noche Argentina” representa una oportunidad de reforzar su perfil multicultural y atraer público en la antesala del Mundial.

La Noche Argentina en Miami adelanta la llegada del Mundial 2026 con espectáculos de música y danza, sorteos y obsequios tradicionales (Instagram @lanocheargentina.oficial)

Los negocios esperan un aumento en la concurrencia, mientras que la comunidad argentina dispone de un espacio para compartir tradiciones y celebrar el fútbol internacional.

Mientras la ciudad se posiciona como uno de los principales puntos para la fiesta futbolera en 2026.