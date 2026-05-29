Estados Unidos

Más de 30 restaurantes de Miami se suman a “La Noche Argentina” con descuentos de hasta 50%

La iniciativa reúne gastronomía argentina, promociones y propuestas culturales en una noche especial, pensada para atraer a residentes y turistas y recrear el clima festivo previo al Mundial 2026

Guardar
Mesa con bandera argentina exhibiendo milanesa napolitana, papas fritas, empanadas, sándwiches de miga, helado, flan y vino tinto, frente al skyline nocturno de Miami con la bandera de EE.UU.
Más de 30 restaurantes y comercios de Miami adhieren a La Noche Argentina con menús especiales y descuentos de hasta el 50% en platos típicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ciudad de Miami se prepara para recibir el espíritu del fútbol y la cultura argentina con “La Noche Argentina”, una iniciativa que reúne más de 30 restaurantes y comercios en una celebración gastronómica y cultural. El evento se realizará el 29, 30 y 31 de mayo.

Menús especiales y descuentos de hasta el 50% en platos típicos, junto a obsequios y espectáculos, marcan el anticipo del Mundial que se jugará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá. La propuesta busca recrear el clima de fiesta previo al torneo, según explicó Mónica Fefer, organizadora y propietaria de Fefer Media, a Miami Herald.

PUBLICIDAD

Flan con caramelo y cuchara, junto a un plato con camarones fritos cubiertos de queso, papas fritas y un cóctel en una mesa de madera
El Club de la Milanesa lidera el menú especial con carne importada de Argentina y revela su secreto culinario para mantener la autenticidad (Instagram @lanocheargentina.oficial)

Quienes asistan este fin de semana encontrarán delicias como milanesas, empanadas, dulce de leche, además de bebidas reconocidas y sorteos con productos oficiales de la Selección Argentina.

Qué es “La Noche Argentina” y cómo funciona

El evento adapta el formato de “La Noche de las Heladerías”, tradicional en Argentina, donde las heladerías ofrecen promociones y espectáculos gratuitos. En Miami, la dinámica se traslada a restaurantes y cafés, con menús típicos, actividades artísticas y regalos para los asistentes.

PUBLICIDAD

Primer plano de brochetas de carne y pimientos asados (rojos y amarillos) sobre lechuga fresca en una tabla de madera, con un champiñón al fondo
La Noche Argentina en Miami adelanta la llegada del Mundial 2026 con espectáculos de música y danza, sorteos y obsequios tradicionales (Instagram @lanocheargentina.oficial)

Durante “La Noche Argentina”, los visitantes acceden a:

  • Descuentos especiales en platos típicos
  • Espectáculos en vivo de música y danza argentina
  • Obsequios como dulce de leche y vino
  • Sorteos de pasteles, sombreros, llaveros y camisetas oficiales

Platos y bebidas que se podrán degustar

El Club de la Milanesa, franquicia argentina instalada en Midtown Miami, lidera la oferta con un menú pensado para la ocasión. Lucas Almirón, gerente del local, detalló a Miami Herald que la receta estrella es la milanesa napolitana, preparada con carne importada de Argentina y acompañada de guarniciones clásicas.

El menú especial de USD 45 incluye:

  • Milanesa napolitana (carne, salsa roja, jamón y queso)
  • Papas fritas o boniato frito
  • Flan con dulce de leche
  • Una cerveza o copa de vino de Mendoza

Otros platos y bebidas típicas disponibles en distintos locales:

  • Empanadas argentinas
  • Sándwiches de miga
  • Helado artesanal
  • Fernet con cola (bebida tradicional en encuentros sociales)

Quiénes participan y dónde encontrarlos

Más de 30 negocios de Miami confirmaron su adhesión a la iniciativa, entre ellos:

  • Danielle Gellato (Coconut Grove)
  • Tostado Café (Midtown)
  • Bë Bakery (Key Biscayne)
  • Nahuen Market (Doral)
  • El Club de la Milanesa (Midtown, con próximas aperturas en Weston y North Beach)

Para conocer el listado completo de locales y promociones, los organizadores invitan a visitar: lanocheargentina.com.

Por qué Miami apuesta por la cultura argentina en la previa del Mundial

El evento responde al crecimiento de la comunidad argentina en Miami y a la expectativa por el Mundial. Los organizadores buscan unir residentes y turistas en un ambiente festivo, anticipando la llegada de aficionados y actividades relacionadas con el torneo.

Primer plano de una alta porción de torta de capas con relleno de dulce de leche y cobertura de merengue blanco, en plato blanco, con bebida roja al fondo
Una porción de torta Rogel, de hojaldre y con su típico relleno de dulce de leche, coronada con un abundante merengue blanco (Instagram @lanocheargentina.oficial)

Lucas Almirón explicó que la autenticidad de la milanesa radica en la calidad de la carne y el proceso de preparación. Reveló que la clave es dejar reposar la pieza empanizada de dos a tres horas en el refrigerador antes de freírla, asegurando así el sabor y la textura que caracterizan el plato.

Qué espectáculos y actividades habrá durante la noche

“La Noche Argentina” no solo ofrecerá gastronomía, sino también espectáculos con artistas y músicos reconocidos. Entre las propuestas previstas para amenizar la velada se encuentran:

  • Bailarines de tango Germán & Rocío
  • Músico Juan A Fourcade
  • The Latin Band

Varios cafés, restaurantes y bares también preparan promociones y actividades especiales para los días de partidos, invitando al público a vivir juntos la emoción del fútbol.

Cómo impacta en la ciudad y qué esperar después

Para Miami, “La Noche Argentina” representa una oportunidad de reforzar su perfil multicultural y atraer público en la antesala del Mundial.

Una botella de Fernet Branca, un mate con bombilla, un croissant, carne asada en tabla y un vaso de Fernet con cola, sobre fondo azul claro
La Noche Argentina en Miami adelanta la llegada del Mundial 2026 con espectáculos de música y danza, sorteos y obsequios tradicionales (Instagram @lanocheargentina.oficial)

Los negocios esperan un aumento en la concurrencia, mientras que la comunidad argentina dispone de un espacio para compartir tradiciones y celebrar el fútbol internacional.

Mientras la ciudad se posiciona como uno de los principales puntos para la fiesta futbolera en 2026.

Temas Relacionados

Estados Unidos NoticiasMiamiArgentinaGastronomíaEstados UnidosMundial 2026MundialCopa del MundoFútbol

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo la comida en Estados Unidos perdió su sabor y quiénes buscan recuperarlo

La preocupación por frutas y verduras más insípidas crece entre especialistas, que señalan que el modelo de producción priorizó cantidad y duración en góndola, y relegó la variedad y la calidad en los alimentos

Cómo la comida en Estados Unidos perdió su sabor y quiénes buscan recuperarlo

Estados Unidos negocia con Honduras un programa de cooperación militar para combatir al crimen organizado

El presidente Tito Asfura se reunió con Joseph Humire, subsecretario de Guerra de Trump, para acordar un plan conjunto destinado a reprimir a los carteles de la droga que operan en territorio hondureño

Estados Unidos negocia con Honduras un programa de cooperación militar para combatir al crimen organizado

El cohete New Glenn de Blue Origin explotó por una “anomalía” durante una prueba en la plataforma de lanzamiento de Cabo Cañaveral

“Todo el personal está a salvo”, comunicó la compañía tras la explosión que causó temor en Florida. Hasta el momento, se desconoce la magnitud de los destrozos

El cohete New Glenn de Blue Origin explotó por una “anomalía” durante una prueba en la plataforma de lanzamiento de Cabo Cañaveral

Calendario lunar: fases de la luna de la semana en Estados Unidos

Esta semana, el cielo nos brindará un espectáculo fascinante con las fases de la luna que nos invitan a mirar al firmamento y disfrutar del enigma celestial que se despliega cada noche

Calendario lunar: fases de la luna de la semana en Estados Unidos

Estados Unidos advirtió que aplicará sanciones a Omán si coopera con Irán para cobrar peajes en el estrecho de Ormuz

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseguró que Washington responderá contra quienes faciliten restricciones al libre paso de buques en la estratégica vía marítima

Estados Unidos advirtió que aplicará sanciones a Omán si coopera con Irán para cobrar peajes en el estrecho de Ormuz

TECNO

Cuántos hijos tiene Elon Musk y cómo se llaman

Cuántos hijos tiene Elon Musk y cómo se llaman

Qué son las cookies de internet y por qué pueden convertirse en un riesgo para tu privacidad

Cómo conseguir gratis doce juegos completos en Epic Games Store para tu PC

Criptomonedas: valor de las principales divisas digitales hoy viernes 29 de mayo

La alarmante predicción de Elon Musk: por qué la IA y los carros eléctricos nos dejarán sin luz

ENTRETENIMIENTO

Leo Woodall se luce como un pianista obsesivo junto a Dustin Hoffman en el thriller sonoro ‘“El Afinador"

Leo Woodall se luce como un pianista obsesivo junto a Dustin Hoffman en el thriller sonoro ‘“El Afinador"

Cómo la disciplina acuática y la meditación transformaron el bienestar de Sharon Stone a los 68 años

Tom Cruise estuvo a punto de ser Spider-Man en una película, pero 3 minutos fueron clave para descartarlo

Tom Hanks señaló cuál es la película que Hollywood jamás debería rehacer

Paul Anka reveló el lado más íntimo de Frank Sinatra: “Lo que aprendí de él va mucho más allá de la música”

MUNDO

Rumania declaró persona non grata al cónsul general ruso tras el impacto de un dron atribuido a Moscú en su territorio

Rumania declaró persona non grata al cónsul general ruso tras el impacto de un dron atribuido a Moscú en su territorio

Un drone atribuido a Rusia impactó en Rumania y EEUU advierte: “Vamos a defender cada centímetro de la OTAN”

El impago de salarios en Rusia se duplica por la guerra y alcanza el máximo en una década

La OTAN condenó la incursión del dron ruso en Rumania: “El comportamiento imprudente es un peligro para todos”

Rubio se reúne con el canciller de Pakistán en medio de la incertidumbre por un posible acuerdo con Irán para poner fin a la guerra