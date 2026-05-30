Las disputas legales entre celebridades que marcaron la industria del espectáculo

Las disputas legales entre celebridades de Hollywood generan gran interés mediático y repercusiones públicas globales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las disputas legales entre celebridades de Hollywood han llamado la atención mundial, demostrando cómo diferencias personales y profesionales pueden transformarse en conflictos judiciales de grandes proporciones.

En la última década, algunos de los casos más notorios han involucrado demandas por acoso sexual, acciones cruzadas por difamación, reclamaciones por difusión de imágenes privadas sin consentimiento, acusaciones de violencia doméstica y demandas por daños a la imagen pública tras finalizar trabajos conjuntos, según Hello Magazine.

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Blake Lively y Justin Baldoni: del éxito en taquilla al enfrentamiento legal

El conflicto legal entre Blake Lively y Justin Baldoni surgió tras el éxito en taquilla de la adaptación de "It Ends With Us" en 2024 (Fotos Evan Agostini/Invision/AP)

La adaptación cinematográfica de It Ends With Us en 2024 reunió a Blake Lively y Justin Baldoni, generando importantes ingresos en taquilla. Tras concluir el rodaje, ambos iniciaron un litigio de alto perfil.

Blake Lively denunció a Justin Baldoni por acoso sexual y una supuesta campaña coordinada para desprestigiarla profesionalmente. El actor, rechazando todas las acusaciones, presentó una contrademanda por difamación y extorsión contra la actriz, su esposo Ryan Reynolds y su equipo de representación pública.

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Ambos equipos jurídicos acordaron un acuerdo extrajudicial, según Hello Magazine, que puso fin a un conflicto valorado en varios millones de dólares. El pacto evitó un proceso prolongado y expuso la magnitud de este tipo de disputas entre celebridades.

Johnny Depp vs Amber Heard: juicios por difamación y violencia doméstica

Johnny Depp y Amber Heard iniciaron su relación tras conocerse en un proyecto de cine en 2011, sellando su matrimonio en 2015

Johnny Depp y Amber Heard se conocieron trabajando juntos en 2011. Más tarde iniciaron una relación y se casaron en 2015.

Quince meses después, Heard pidió el divorcio y obtuvo una orden de alejamiento por supuesta violencia doméstica. El conflicto derivó en múltiples litigios, comenzando por un juicio por difamación en el Reino Unido en 2020 centrado en la prensa sensacionalista británica.

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El caso siguió en Virginia, donde Depp denunció a Heard luego de que ella se identificara como víctima de abuso en un artículo. Ella contrademandó, alegando que el actor había orquestado una campaña de desprestigio.

Hello Magazine informó que, tras seis semanas de juicio transmitido globalmente en 2022, el jurado de Virginia falló a favor de Johnny Depp. El veredicto tuvo un fuerte impacto mediático y marcó un precedente en la cobertura de disputas legales de famosos.

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Vanderpump Rules: traiciones personales y demandas por invasión de privacidad

Rachel Leviss demanda a Tom Sandoval y Ariana Madix por invasión de privacidad en Vanderpump Rules, según detalles de la causa civil de 2024

El elenco de Vanderpump Rules ha llevado sus disputas personales a los tribunales. En 2024, la actriz Rachel Leviss presentó una demanda civil por invasión de privacidad y difusión de imágenes íntimas tras descubrirse su relación con Tom Sandoval a espaldas de Ariana Madix.

Leviss argumentó que Sandoval grabó sin permiso una videollamada explícita y que Madix compartió ese material, lo que constituye “venganza pornográfica”.

Sandoval respondió con una contrademanda contra Madix para cubrir posibles sanciones financieras, pero desistió días después y cambió de abogado, indica Hello Magazine.

La causa sobre vigilancia ilegal y distribución de video sigue activa. El caso ejemplifica la magnitud de las consecuencias legales que pueden resultar de traiciones entre compañeros en realities de alto perfil.

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El clan Kardashian y Blac Chyna: batallas legales en la familia más famosa

El pleito legal incluye alegatos de que las Kardashian-Jenner frenaron la carrera televisiva de Blac Chyna

En 2016, el estreno de Rob & Chyna unió a Blac Chyna con los Kardashian-Jenner. Tras la separación de la pareja, Chyna presentó en 2017 una demanda de 100 millones de dólares por difamación e interferencia contractual contra Kris Jenner, Kim Kardashian, Khloé Kardashian y Kylie Jenner, argumentando que perjudicaron intencionadamente su imagen y frenaron su carrera televisiva.

Blac Chyna demanda a Kris Jenner y las hermanas Kardashian por difamación e interferencia contractual en 2017 (REUTERS/Mario Anzuoni)

El litigio derivó en un juicio civil de nueve días en Los Ángeles durante 2022, en el que toda la familia Kardashian testificó. Un jurado dictaminó que los Kardashian-Jenner no eran responsables de los daños reclamados y no debían pagar compensación financiera, relató Hello Magazine.

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Posteriormente, Blac Chyna y Rob Kardashian resolvieron de forma privada un proceso aparte relacionado con la difusión no consentida de imágenes íntimas, cerrando así otro capítulo legal de alto perfil vinculado al mundo del espectáculo.