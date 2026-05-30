Estados Unidos

Tim Payne, el neozelandés viral por una campaña de un influencer argentino, se presenta con su selección en el estadio de Inter Miami

El defensor, que superó los 2,5 millones de seguidores en sus redes sociales en pocos días, jugará frente a Haití en un amistoso previo al Mundial

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Tim Payne Nueva Zelanda
El fenómeno viral de Tim Payne catapultó al defensor de Nueva Zelanda de 4.715 a 2,5 millones de seguidores en Instagram en cuestión de días (Photo by DAVID ROWLAND / AFP)

Inter Miami se subió a la ola de Tim Payne, el defensor de Nueva Zelanda que en pocos días pasó de ser un nombre casi anónimo fuera de su país a convertirse en una cuenta que creció hasta los 2,5 millones de seguidores en Instagram.

El 2 de junio, el futbolista estará en el Inter Miami CF Stadium para representar a su selección en un amistoso ante Haití, en la antesala del Mundial.

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Inter Miami lo anunció con un mensaje en redes: “Come watch TIM PAYNE play before the World Cup! See you soon @timpayne” (Vení a ver a TIM PAYNE jugar antes del Mundial. Nos vemos pronto @timpayne).

Tim Payne, futbolista con camiseta blanca número 16, sobre un fondo de estadio. Texto: 'Tim Payne is coming to South Florida', 'Haiti vs NZ Jun 2'
El Inter Miami CF Stadium recibirá a Tim Payne el 2 de junio para disputar un amistoso entre Nueva Zelanda y Haití previo al Mundial (intermiamicfstadium )

Es un futbolista neozelandés que, con menos de cinco mil seguidores, superó los 2,5 millones en Instagram tras una campaña en redes sociales que lo llevó a superar los 2,5 millones en Instagram. El caso de Payne, defensor de la selección de Nueva Zelanda, llevó su cuenta de 4.715 a 2,5 millones de seguidores en Instagram.

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Cómo nació la campaña viral

Tim Payne - Nueva Zelanda
La campaña impulsada por el influencer argentino Valen Scarsini convirtió a Tim Payne en una celebridad antes del Mundial 2026 (Wellington Phoenix)

Hasta ese momento, el zaguero había tenido una carrera con escasa exposición internacional, con publicaciones centradas en su recorrido deportivo y sin una comunidad masiva detrás. La situación cambió cuando un desafío colectivo lo volvió viral en redes sociales y convirtió cada actualización de sus redes en un termómetro del alcance de la campaña.

La historia comenzó días antes del inicio de la Copa del Mundo 2026, cuando el influencer argentino Valen Scarsini propuso un desafío: elegir al futbolista “menos conocido” del torneo y convertirlo en una cuenta con alcance masivo en redes sociales, al margen del resultado deportivo. Scarsini, conocido como “Elscarso”, invitó a sus seguidores a buscar al jugador con menos notoriedad entre las 48 selecciones clasificadas y, tras su análisis, señaló a Payne, que entonces acumulaba 4.715 seguidores en Instagram.

El llamado se viralizó. Miles de usuarios, primero en Argentina y luego en otros países, empezaron a seguir a Payne, comentar sus publicaciones y compartir contenidos con él como protagonista. En cuestión de horas, el defensor neozelandés superó los 600.000 seguidores; el viernes siguiente trepó a 1,5 millones y el número continuó en aumento hasta llegar a los 2,5 millones.

La campaña que lo llevó de 4.715 a 2,5 millones

Tim Payne - Nueva Zelanda
La campaña logró que miles de aficionados de distintos países apoyaran digitalmente a Tim Payne, superando los 2,5 millones de seguidores en redes sociales (Visuales IA)

La movida se montó sobre una consigna simple. Scarsini planteó: “¿Qué pasaría si hubiera un jugador que nos una a todos, un futbolista que todos banquemos sin importar nuestra nacionalidad?”. El influencer contaba con casi 700.000 seguidores en TikTok y unos 460.000 en Instagram (ahora ascendió a 700.000), y su propuesta se viralizó en una audiencia habituada a sumarse a desafíos colectivos.

El impulso también se alimentó de acciones repetidas por los usuarios: comentarios, reacciones y publicaciones que instalaron a Payne como una figura viral vinculada al Mundial antes del debut de su selección. La campaña se sostuvo sobre una idea simple: darle visibilidad a un futbolista con menor exposición que las principales figuras del torneo y acompañarlo durante el torneo con una hinchada digital.

El fenómeno incluyó intercambio directo entre Scarsini y Payne. El futbolista agradeció públicamente la iniciativa y el afecto recibido: “Me estaba preguntando por qué mis redes sociales estaban estallando y encontré tu publicación. Agradezco el amor. Gracias, hermano”.

La propuesta también sumó una consigna lúdica: llenar el álbum de figuritas del Mundial con la lámina de Payne y producir videos que alimenten “la leyenda” del defensor. Scarsini celebró el alcance de la campaña y deslizó que planea viajar para conocer al futbolista convertido en una figura viral en redes sociales.

Quién es Tim Payne y por qué jugará en Miami

Tim Payne Nueva Zelanda
El neozelandés Tim Payne, con 16 años de carrera, hoy juega en Wellington Phoenix y fue convocado para su selección nacional en el Mundial (Grosby)

Tim Payne nació el 10 de enero de 1994 en Auckland, Nueva Zelanda. Su carrera profesional abarca 16 años, desde su debut en las juveniles de Auckland City en 2010 hasta su presente en Wellington Phoenix, equipo de la primera división local. También tuvo pasos por el fútbol inglés con Blackburn Rovers y por la MLS Next Pro de Estados Unidos.

En la actualidad, Payne tiene contrato con Wellington Phoenix hasta 2028 y un valor de mercado estimado en 350.000 euros, según el sitio especializado Transfermarket. A nivel internacional, el defensor suma más de 50 partidos con la selección de Nueva Zelanda y fue elegido como uno de los nueve defensores de la lista de 26 convocados al Mundial por el entrenador Darren Bazeley.

La selección neozelandesa volvió a una Copa del Mundo después de 15 años y comparte el Grupo G con Irán, Egipto y Bélgica. Nueva Zelanda nunca ganó un partido en una cita mundialista, un dato que le agrega presión deportiva a su participación y pone el foco en cada presentación del equipo durante el torneo.

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