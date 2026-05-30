El comediante Kevin Nealon relata riesgos y excesos de sus giras junto a Adam Sandler

Kevin Nealon revela los excesos y privilegios de las giras en jet privado junto a Adam Sandler y otros comediantes en Estados Unidos

El comediante Kevin Nealon compartió detalles inéditos sobre los excesos y riesgos de la vida en gira junto a Adam Sandler durante una entrevista en Inside of You with Michael Rosenbaum.

Nealon viajó con su compañero de elenco en Happy Gilmore y otros comediantes en recorridos por grandes recintos en Estados Unidos, disfrutando de privilegios como vuelos privados y comidas nocturnas.

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Las giras en jet privado y las cenas entre colegas se alternan como momentos de tensión: durante un show en Bridgeport, una falsa alarma de tirador desencadenó el caos y lo obligó, junto con otros presentes, a buscar refugio fuera del club. Esta experiencia lo llevó a reflexionar sobre la seguridad y el precio emocional de su profesión.

La vida en gira junto a Adam Sandler y los excesos del jet privado

Nealon, exmiembro de Saturday Night Live, describió en Inside of You la intensidad de las giras con Adam Sandler, David Spade y Rob Schneider. “Solo tenía que hacer 10 minutos por show. Viajábamos en jet privado, y luego venían las cenas tardías. Es lo mejor”, afirmó.

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Giras de comedia en Estados Unidos junto a Adam Sandler destacan por fiestas privadas, partidos improvisados y un entorno de lealtad entre los artistas (Imdb)

La dinámica iba más allá del espectáculo. “Aterrizábamos, y Sandler ya tenía un partido de baloncesto listo con gente local, a veces jugadores profesionales o destacados de escuelas. Era un partido armado con gente local”, recordó Nealon.

La magnitud del recorrido sorprendió incluso a Nealon: “La gira era de 40 ciudades. Yo estuve en 20. Eran dos semanas fuera, algunos días en casa y de nuevo a la carretera”.

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Las jornadas siempre culminaban con cenas en grupo, una costumbre que, según Nealon, agotaba más que el trabajo escénico. “Viajar tanto cansa más que el propio trabajo”, concluyó.

Para Nealon, el mayor privilegio no era solo el lujo, sino la amistad y la lealtad dentro del grupo. “Sandler es de esos tipos que siempre cuidan a sus amigos. Adoro trabajar con él”, contó, evocando un ambiente similar al de los actores recurrentes en el círculo de Chaplin.

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La noche en que una falsa alarma puso en peligro a Kevin Nealon y al público

Durante una presentación en Bridgeport, el pánico y caos desencadenados por un incidente externo pusieron en riesgo a público y comediantes, según Nealon (REUTERS/Tom Brenner)

El tono se tornó serio cuando Nealon relató a Inside of You uno de los momentos más tensos de su carrera como comediante: “Estaba en un club de comedia en Bridgeport. Terminaba mi primer show y, de repente, escuché un tumulto, gente corriendo frente al camerino. Me asomé y alguien gritó: “alarma de tirador””.

Nealon presenció escenas de pánico: “Vi a una mujer ser pisoteada entre la gente que huía. Salí con los demás y me escondí detrás de un contenedor de metal”, relató. Incluso la cantinera intentó ocultarse en la basura, pero Kevin bromeó con ella: “Le dije: ‘espera, yo vigilo’”.

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Nealon subraya el agotamiento físico y emocional que genera el ritmo de las giras, pese a los beneficios y el lujo de los vuelos privados (Imdb)

“El tipo ni siquiera estaba en el club. Estaba afuera, en el parque, disparando al aire con otro amigo, completamente borrachos. La gente salió justo hacia donde estaban ellos”, dijo Nealon. Al regresar, el local parecía una sala devastada: “Sillas volcadas, cristales rotos, media audiencia se había ido”.

A pesar del caos, Nealon volvió al escenario en el segundo show, aunque notó la tensión persistente entre los asistentes. “Después de eso fue raro. Empecé y todos seguían pensando en el tirador o en un incendio”, sostuvo.

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No es el único susto que enfrentó. “En los últimos dos años detuvieron el show seis veces porque alguien se desmayó o sufrió convulsiones”, recordó. Pese a ello, el objetivo sigue siendo hacer reír incluso en los peores momentos.

Reflexiones de Kevin Nealon tras los excesos y los riesgos del espectáculo

Nealon reflexiona en el podcast sobre cómo la búsqueda de la felicidad y la autenticidad marcan la diferencia en la vida de los comediantes (Imdb)

Tras estas experiencias, Nealon reflexionó en Inside of You sobre el costo emocional y físico de la vida pública: “La gente cree que los comediantes son felices, pero muchos buscan la felicidad haciendo reír a otros. Yo tuve una infancia feliz, eso marca la diferencia”.

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Remarcó la importancia de la autenticidad y la amabilidad, especialmente ante el desgaste de las giras. “Siempre trato de ser amable, la gente lo recuerda”, dijo, resaltando el peso de los pequeños gestos en una industria donde el reconocimiento es clave. “Intento ser un tipo amable porque nunca sabes cuándo alguien con poder recordará tu actitud”, añadió en el podcast.

En los últimos dos años, Kevin Nealon enfrentó interrupciones en shows por emergencias médicas, sumando desafíos al trabajo del comediante (Imdb)

Sobre la ansiedad y el escenario, Nealon comentó que la percepción y la actitud personal son decisivas al enfrentar adversidades. Aun con las ventajas del jet privado y la visibilidad de los grandes recintos, los riesgos y retos son una constante para quienes viven entre el aplauso y la incertidumbre.

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