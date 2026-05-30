Estados Unidos

Uber lanza servicio de traslado de USD 45 y USD 49 para el Mundial 2026

La aplicación ofrecerá furgonetas de 50 asientos para volver de los estadios cercanos a Boston, Dallas, Miami y Nueva York como alternativa frente a los altos costos del transporte para los aficionados

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Los aficionados podrán reservar su asiento en las furgonetas de Uber para el Mundial 2026 tanto el mismo día como con anticipación en la aplicación (AP).
Los aficionados podrán reservar su asiento en las furgonetas de Uber para el Mundial 2026 tanto el mismo día como con anticipación en la aplicación (AP).

La empresa de transporte Uber anunció traslados compartidos en furgonetas de 50 asientos después de los partidos del Copa Mundial de la FIFA 2026 en estadios cercanos a Boston, Dallas, Miami, Nueva York y Nueva Jersey. El servicio busca reducir los problemas de acceso y el costo del regreso en varias sedes de Estados Unidos.

Los traslados costarán USD 49 desde Nueva Jersey hasta Manhattan y USD 45 en las otras tres ciudades, de acuerdo con The New York Times y Bloomberg.

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Los precios del transporte y la solución de Uber

La novedad aparece mientras los aficionados cuestionan el precio del transporte para llegar y salir de los estadios. El viaje de ida y vuelta en tren entre Manhattan y el MetLife Stadium, en Nueva Jersey, será de USD 98. No se vendieron boletos solo de ida para los partidos en ese estadio.

En Nueva York, los autobuses oficiales entre Manhattan y el MetLife costarán USD 20 ida y vuelta, frente a los USD 80 iniciales, tras la protesta pública y la intervención de la gobernadora de Nueva York Kathy Hochul, quien sumó una flota de autobuses escolares para los viajes, informó The New York Times.

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Se estima que en estos viajes estarán disponibles entre 12.000 y 18.000 asientos de autobús por partido, con una parte reservada para residentes del estado de Nueva York.

En Boston, los viajes de ida y vuelta en tren desde el centro hasta el Gillette Stadium, ubicado a unos 48 kilómetros (30 millas), costarán USD 80. El AT&T Stadium, en Arlington, Texas, a unos 39 kilómetros (24 millas) de Dallas, no tendrá conexión ferroviaria directa.

En Miami, el Hard Rock Stadium, en Miami Gardens, estará a unos 24 kilómetros (15 millas) del centro de la ciudad. Los aficionados podrán llegar con tren y autobús por unos USD 20, pero el estacionamiento en el estadio empezará en USD 175.

Frente a estos precios, Uber detalló que sus lanzaderas funcionarán para volver de los partidos en sedes próximas a Nueva Jersey/Nueva York por USD 49, y por USD 45 en Boston, Dallas y Miami. Los usuarios podrán reservar su lugar el mismo día del partido o con anticipación desde la aplicación. En Miami, además, los aficionados podrán usar estas furgonetas para ir a los partidos.

El portavoz de Uber, Richard Foord, afirmó a The New York Times que los puntos de descenso en cada ciudad todavía no están definidos y que los pasajeros recibirán la información con antelación.

El precio del traslado compartido de Uber será de USD 49 desde Nueva Jersey a Manhattan y de USD 45 en las otras ciudades sede (REUTERS/Shannon Stapleton).
El precio del traslado compartido de Uber será de USD 49 desde Nueva Jersey a Manhattan y de USD 45 en las otras ciudades sede (REUTERS/Shannon Stapleton).

Uber Max: otra opción para los grupos grandes

La empresa también pondrá en marcha un servicio aparte llamado Uber Max, con vans privadas de 14 asientos para trasladar asistentes al Mundial hacia y desde los estadios en Los Ángeles, Miami, Nueva York y San Francisco, reportó The New York Times.

Foord detalló al medio que los detalles de Uber Max, incluido el precio, todavía fueron limitados, aunque los usuarios deberían prever tarifas más altas que las de Uber XL. A Bloomberg, el portavoz precisó que el costo dependerá de la disponibilidad, la distancia y las condiciones del mercado.

Por su parte, Andrew Macdonald, presidente y director de operaciones de Uber, afirmó en un comunicado citado por The New York Times que la compañía busca ofrecer “formas de transporte fiables y asequibles que complementen las redes de transporte público existentes”. En esa misma declaración agregó: “Por eso seguimos ampliando las opciones de menor coste mediante productos como los servicios de transporte compartido y los viajes en grupo”.

Uber Max operará en Los Ángeles, Miami, Nueva York y San Francisco con vans privadas de 14 asientos (REUTERS/Kirby Lee-Imagn Images).
Uber Max operará en Los Ángeles, Miami, Nueva York y San Francisco con vans privadas de 14 asientos (REUTERS/Kirby Lee-Imagn Images).

Cuándo comienza la Copa Mundial 2026

De acuerdo con la FIFA, la Copa Mundial 2026 marcará un hito al convertirse en la edición más grande de la historia, con la participación de 48 selecciones, un total de 104 partidos y 16 ciudades sede distribuidas en Canadá, México y Estados Unidos.

El evento deportivo comenzará el jueves 11 de junio con el partido inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México. La fase de grupos contará con doce grupos de cuatro selecciones cada uno. Avanzarán a los dieciseisavos de final los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros.

El formato prevé que los equipos que lleguen a la final del 19 de julio deberán disputar ocho partidos, uno más que en la edición celebrada en Catar en 2022.

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