La función del celular que te permite hacer llamadas cuando no hay cobertura

La función VoWiFi posibilita llamadas de voz desde cualquier smartphone compatible usando una red inalámbrica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay una tecnología cada vez más presente en los smartphones que ofrece una alternativa eficaz para quienes experimentan problemas de señal en lugares apartados, edificios con mala recepción o durante fallos en la red de telefonía.

Qué es VoWiFi y cómo mejora la experiencia de llamada

La tecnología VoWiFi (Voice over WiFi) permite a los usuarios efectuar y recibir llamadas tradicionales usando una conexión WiFi en vez de depender de la red móvil. Esta función resulta útil en situaciones donde la cobertura es insuficiente, ya que posibilita mantener la comunicación sin interrupciones y con mejor calidad de audio.

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Tener activada VoWiFi es particularmente útil para personas mayores, ya que elimina la necesidad de recurrir a aplicaciones de mensajería como WhatsApp o Telegram para realizar llamadas en las situaciones mencionadas.

Cuando se activa esta función, el teléfono utiliza automáticamente la red inalámbrica para las llamadas cada vez que detecta que la señal móvil es débil o inexistente. Así, es posible realizar llamadas incluso en sótanos, zonas rurales o interiores de edificios donde la cobertura móvil no alcanza.

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La función se activa fácilmente en dispositivos Android y iPhone mediante los ajustes del teléfono. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo activar las llamadas por WiFi en Android

Para quienes utilizan Android, habilitar las llamadas por WiFi resulta un proceso sencillo, aunque puede variar según el fabricante o la versión del sistema operativo. Lo habitual es encontrar la opción bajo el nombre “Llamadas por Wi‑Fi” dentro de los ajustes del teléfono. Estos son los pasos generales recomendados:

Abrir la aplicación "Teléfono". Pulsar el icono de los tres puntos o tres rayas ubicado en la esquina superior derecha o izquierda. Seleccionar "Ajustes" o “Configuración”. Acceder a la sección "Llamadas". Activar la opción "Llamadas por Wi‑Fi".

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Debido a la variedad de marcas y personalizaciones de Android, lo más práctico suele ser utilizar la barra de búsqueda dentro de los ajustes para localizar directamente la función.

No todas las operadoras y teléfonos admiten llamadas por WiFi, se requiere compatibilidad y autorización del operador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pasos para activar VoWiFi en iOS

La activación de llamadas por WiFi en iPhone es igual de directa. Los usuarios de dispositivos iOS deben seguir estos pasos:

Ingresar en "Ajustes". Seleccionar la sección "Teléfono". Acceder a "Llamadas por Wi‑Fi". Activar la opción "Llamadas Wi‑Fi (este iPhone)" mediante el botón correspondiente.

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Una vez habilitada esta opción, el iPhone elegirá automáticamente la conexión WiFi para las llamadas si la cobertura móvil no es suficiente. Según expertos en tecnología, esta función puede ofrecer mejor calidad de llamada, en función de la estabilidad y velocidad de la red inalámbrica.

Compatibilidad y limitaciones

No todos los smartphones ni todas las operadoras admiten llamadas VoWiFi. Es fundamental que el dispositivo sea compatible y que el operador de telefonía autorice este tipo de conexiones. Las grandes compañías de telecomunicaciones han incorporado gradualmente este servicio, aunque puede haber diferencias según el país y el plan contratado.

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Las llamadas por WiFi mantienen la calidad de audio incluso cuando la señal móvil es débil o inexistente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según técnicos del sector, la función VoWiFi resulta especialmente útil para quienes viven o trabajan en lugares con señal deficiente, ya que permite mantener la comunicación sin depender de la cobertura móvil tradicional. Además, las llamadas se tarifican igual que una conversación convencional, sin costes adicionales en la mayoría de los casos.

Beneficios para los usuarios y el futuro de la telefonía

La expansión de VoWiFi refleja la tendencia hacia una integración más profunda entre conectividad móvil e Internet. Esta tecnología ofrece ventajas en términos de calidad de audio, continuidad de llamadas y acceso en zonas remotas o interiores. Además, representa una solución para millones de usuarios que buscan mejorar su experiencia sin recurrir a aplicaciones externas.

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Con la mejora de las redes inalámbricas y la adopción de nuevas generaciones de móviles, se espera que el uso de llamadas por WiFi se vuelva cada vez más habitual, lo que facilitará la comunicación incluso en entornos donde antes resultaba imposible.