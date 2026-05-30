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Irán afirma que mantiene un “control total” de Ormuz y volvió a amenazar con ataques contra los buques que transiten sin autorización

El régimen persa indicó que todas las embarcaciones y petroleros deben navegar “por las rutas designadas” u “obtener autorización de la Armada de la Guardia Revolucionaria”

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Irán asegura que mantiene el control "total" del estrecho de Ormuz
Irán asegura que mantiene el control "total" del estrecho de Ormuz

El régimen de Irán afirmó este sábado que aún ejerce un “control total” sobre el estratégico estrecho de Ormuz y advirtió que responderá a cualquier injerencia militar, imponiendo la obligación de autorización previa a todos los buques que transiten la zona.

El estrecho de Ormuz es considerado un punto clave para el suministro global de energía. Teherán busca fortalecer su influencia regional y condicionar la negociación con Estados Unidos e Israel, exigiendo a los barcos autorización para transitar y advirtiendo sobre posibles represalias militares. Estas acciones incrementan la tensión y agravan el riesgo de una crisis mayor.

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El Cuartel General Central Jatam al-Anbiya de las Fuerzas Armadas iraníes declaró que la gestión del estrecho “se ejerce con plena autoridad”. La entidad sostuvo que cualquier intento de injerencia militar será considerado un objetivo para sus fuerzas armadas. Esta postura incrementa la alerta en una de las rutas marítimas más cruciales para el comercio internacional de hidrocarburos.

Las autoridades iraníes determinaron que todos los buques, embarcaciones comerciales y petroleros deben seguir rutas designadas y solicitar, de forma obligatoria, autorización a la Armada de la Guardia Revolucionaria. El incumplimiento conlleva, según advierten, un “grave riesgo” para la seguridad de la navegación.

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Trump todavía no anunció un acuerdo con Irán (REUTERS/Evan Vucci)
Trump todavía no anunció un acuerdo con Irán (REUTERS/Evan Vucci)

Irán ha creado la Autoridad del Golfo y del Estrecho Pérsico (PGSA) para reforzar el control sobre Ormuz. Este organismo publicó un mapa señalando las áreas bajo su jurisdicción y las zonas donde se necesita permiso para cruzar. Al implementar estas regulaciones, Irán aclaró que no cobrará peajes, sino que los pagos serán por “servicios de navegación” y medidas de protección ambiental.

Estados Unidos respondió al bloqueo con un cerco naval contra buques y puertos iraníes desde mediados de abril. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, declaró este sábado que el presidente Donald Trump mantiene la paciencia para lograr un “gran acuerdo” con Irán, pero aclaró que Washington cuenta con suficiente capacidad militar para sostener el conflicto en caso de no alcanzar un pacto con la Repúbica Islámica.

El Gobierno estadounidense considera que está cerca de avanzar en un trato que incluya temas clave, como el desbloqueo de fondos iraníes, de acuerdo con informaciones citadas por The New York Times. Sin embargo, las discusiones persisten en un ambiente de máxima tensión global.

Por su parte, el vice primer ministro y ministro de Defensa de Qatar, Saoud bin Abdulrahman Al Thani, alertó en el foro Shangri-La de Singapur que usar rutas marítimas como instrumento político puede desencadenar crisis en otras partes del mundo. Señaló que “Qatar rechaza firmemente el uso de las vías navegables internacionales como herramienta de presión política”.

Irán advirtió que responderá a cualquier injerencia militar en Ormuz (Majid Asgaripour/WANA via REUTERS)
Irán advirtió que responderá a cualquier injerencia militar en Ormuz (Majid Asgaripour/WANA via REUTERS)

Al Thani recordó que antes del cierre, el 20% del petróleo y gas mundiales transitaba por Ormuz, y la obstrucción ha provocado una crisis energética global. Asia, altamente dependiente de estas importaciones, ha sido especialmente afectada. Además, subrayó que proteger rutas como Ormuz es una “responsabilidad internacional compartida” e incluye también el comercio de fertilizantes y materias primas como el helio.

Las advertencias sobre el estrecho de Ormuz reflejan la preocupación de la comunidad internacional ante los riesgos geopolíticos y económicos que implica el bloqueo. La participación de actores regionales y globales en las negociaciones evidencia la magnitud del conflicto y la urgencia de restablecer la estabilidad en el comercio marítimo mundial.

El impacto de la crisis en el estrecho de Ormuz y la utilización de las rutas marítimas como instrumento político trascienden la región del Golfo, afectando a economías de Asia y de todo el mundo que dependen del flujo estable de energía.

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