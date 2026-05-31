Irán reclama a la FIFA visas de entradas múltiples a Estados Unidos para el Mundial 2026

La Federación Iraní de Fútbol reclama a la FIFA claridad y visas de entradas múltiples para el Mundial 2026 en Estados Unidos (Agencia de Noticias de Asia Occidental vía REUTERS)

La selección de Irán llega al tramo final previo al Mundial 2026 con un punto crítico sin resolver: las visas en Estados Unidos y México para su delegación.

A menos de dos semanas del inicio del torneo, la Federación Iraní de Fútbol informó que el proceso sigue abierto y que, por ese motivo, los planes de viaje del equipo todavía no están cerrados.

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En una comunicación oficial, la FFIRI desveló que envió una carta a la FIFA para pedir “transparencia y aclaraciones sobre el proceso de visa” para los miembros de la delegación de la selección nacional iraní. La federación agregó que también solicitó una declaración clara del organismo rector del fútbol, pero que aún no recibió respuesta.

El reclamo se apoya en una necesidad operativa concreta: Irán planea concentrarse en Tijuana, del lado mexicano de la frontera, pero tiene programados sus compromisos de la fase de grupos en sedes estadounidenses. Con ese diseño, el equipo requiere permisos de ingreso que contemplen entradas y salidas repetidas, además de reglas claras para el staff técnico y el resto de la comitiva.

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El pedido de Taj por visas de entradas múltiples

Irán solicita a la FIFA reglas y plazos específicos para la expedición de visas que permitan desplazamientos entre México y Estados Unidos durante el torneo (REUTERS/Dilara Senkaya)

El presidente de la federación, Mehdi Taj, reclamó en un video difundido por medios locales que la FIFA intervenga para garantizar visas de entradas múltiples. “La FIFA debería garantizar la expedición de un visado de entradas múltiples para que los jugadores puedan entrar a Estados Unidos y regresar a México”, afirmó.

La federación considera que el asunto excede una gestión individual y debe encuadrarse como parte de la organización general del torneo. Para el seleccionado iraní, la incertidumbre migratoria puede afectar entrenamientos, traslados y tiempos de recuperación, especialmente si la logística obliga a cruzar la frontera durante una etapa de competencia con calendario ajustado.

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De Tucson a Tijuana: el cambio de sede y el motivo político

El seleccionado iraní opta por establecer su base de operaciones en Tijuana ante la negativa de Estados Unidos a permitir su estancia en territorio estadounidense (FFIRI)

En la planificación original, Irán tenía previsto establecer su base de operaciones para el Mundial en Tucson, en el estado de Arizona, dentro de Estados Unidos. La idea cambió y la delegación trasladó su sede a Tijuana, en México, una ciudad fronteriza con acceso rápido a rutas de viaje hacia distintas sedes.

La federación iraní anunció este sábado que recibió el visto bueno de la FIFA para instalar su base en Tijuana tras prever inicialmente Tucson para el período del torneo, que se jugará del 11 de junio al 19 de julio.

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Según declaró la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el cambio respondió a que Estados Unidos no estaba dispuesto a permitir que Irán pernoctara en su territorio. Esa declaración introdujo una dimensión política en la organización del seleccionado: la base de trabajo quedó en México, mientras los partidos de la fase de grupos se disputarán en Estados Unidos.

Partidos en Estados Unidos y logística aún abierta

Irán mantiene abierto su plan logístico para el Mundial 2026 debido a la incertidumbre sobre los permisos migratorios para su delegación (West Asia News Agency vía REUTERS)

Irán jugará sus tres partidos de la fase de grupos en Estados Unidos. El debut será el 15 de junio en Los Ángeles ante Nueva Zelanda; el segundo encuentro, el 21 de junio frente a Bélgica; y el cierre de esa etapa, el 26 de junio contra Egipto en Seattle.

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El itinerario obliga a coordinar desplazamientos entre ciudades separadas por miles de kilómetros y a definir con precisión el esquema de entradas y salidas si el plantel mantiene su campamento base en México. La propia federación informó que, por la falta de definiciones sobre visas, los planes de viaje aún no están cerrados.

La carta enviada a la FIFA busca acotar esa incertidumbre con un marco de reglas verificables: plazos, requisitos y alcance de la visa para jugadores, cuerpo técnico, personal médico y el resto de la delegación. En la lógica de la federación, el objetivo es reducir riesgos de demoras o restricciones que alteren rutinas de entrenamiento y recuperación en un torneo.

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Reunión en Turquía y falta de información sobre el encuentro

En paralelo a las gestiones formales, responsables del fútbol iraní se reunieron recientemente con autoridades de la FIFA en Turquía, donde el equipo se está preparando para el Mundial. No se facilitó información sobre el contenido de esa reunión ni sobre eventuales avances en el proceso.

El contexto general agrega tensión. Irán se encuentra en conflicto militar con Estados Unidos desde finales de febrero, un dato que la federación no vinculó de manera directa con los trámites, pero que coincide con el período en el que se intensificaron las gestiones y los reclamos públicos por claridad administrativa.

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El caso Azmoun y la lista de convocados

La ausencia del delantero Sardar Azmoun de la convocatoria de Irán genera debate en medios y pedidos oficiales para su regreso antes del cierre de listas (Foto AP/Aijaz Rahi, Archivo)

Mientras se desarrolla el frente logístico, el seleccionado también convive con un debate deportivo: la ausencia del delantero Sardar Azmoun en la lista anunciada por el seleccionador. Taj dijo que no estaba “al tanto de la situación”, del atacante, sin precisar si se trató de una decisión técnica o de otro tipo.

Azmoun, autor de 57 goles con Irán y con pasos por Bayer Leverkusen y AS Roma, expresó en diciembre su apoyo a manifestantes en Irán. El lunes, un vicepresidente iraní pidió su regreso a la selección, mientras medios deportivos mencionaron una posible incorporación antes de la fecha límite de validación de listas para el Mundial.

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El futbolista fue criticado por medios estatales iraníes, que lo acusaron de “traición” tras la publicación en marzo de una foto junto al emir de Dubái, donde juega y reside, en medio de las relaciones entre Teherán y Abu Dabi por la guerra en Oriente Medio.

Azmoun escribió recientemente en Instagram que en el pasado rechazó “una oferta financiera muy importante de otro país” antes de su primera convocatoria, y se definió como “un hijo de Irán” que desea representar a su país.