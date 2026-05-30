Estados Unidos pide revisar sus recomendaciones de seguridad para viajar a México durante el Mundial 2026

El Departamento de Estado de Estados Unidos lanzó una campaña para que los ciudadanos estadounidenses consulten las alertas oficiales de seguridad antes de viajar a México y Canadá durante el Mundial 2026, y recordó que su sistema contempla cuatro niveles de recomendación. En ese esquema, varios estados mexicanos están clasificados en Nivel 4, la categoría más alta.
La vocera en español del Departamento de Estado, Natalia Molano, explicó que la evaluación se presenta por regiones y que no existe una recomendación única para todo el territorio mexicano.
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Al referirse al mapa de alertas de viaje del Gobierno estadounidense, sostuvo: “Hay aproximadamente cinco regiones, cinco provincias o estados de México que están bajo alerta número cuatro”.
- El sistema del Departamento de Estado ordena sus advertencias en cuatro escalones
- Nivel 1: Tomar precauciones normales
- Nivel 2: Viajar con precaución
- Nivel 3: Reconsiderar viaje
- Nivel 4: No viajar
- El organismo también utiliza una codificación por colores para facilitar la lectura
- Rojo: Nivel 4
- Naranja: Nivel 3
Qué estados de México están en Nivel 4 y cuáles en Nivel 3
De acuerdo con la clasificación difundida por el Departamento de Estado de Estados Unidos, el Nivel 4 rige para Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas. En tanto, el Nivel 3 se aplica a Baja California, Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Morelos y Sonora.
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La lista incluye también los estados con la calificación más baja: los únicos dos en Nivel 1 son Campeche y Yucatán. El resto del país se ubica en Nivel 2, de acuerdo con el mismo criterio.
La campaña insiste en que el viajero consulte la recomendación específica de cada destino antes de viajar y también cerca de la fecha de salida, ya que el esquema se construye por estado, puede variar entre regiones y una planificación hecha con anticipación puede quedar desactualizada.
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Las sedes mundialistas: cómo figuran Nuevo León, Ciudad de México y Jalisco
El mensaje incluyó un foco específico en los destinos vinculados al torneo. En México, donde se jugarán 13 partidos del Mundial 2026, el Departamento de Estado ubica a Nuevo León (Monterrey) y a la Ciudad de México en Nivel 2, con la indicación “viajar con precaución”.
Jalisco (Guadalajara) figura en Nivel 3, es decir, “reconsiderar viaje”. Esa diferencia implica que, para el Gobierno estadounidense, no todas las sedes tienen el mismo nivel de recomendación, incluso dentro del mismo país anfitrión.
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La segmentación por estados también afecta la logística de quienes planeen itinerarios con traslados entre sedes. Si un viaje incluye conexiones terrestres o recorridos que atraviesen otras entidades, la recomendación oficial es revisar cada tramo y no solo el punto de llegada, dado que el nivel asignado puede cambiar entre estados vecinos.
Actualizaciones en tiempo real y el pedido de revisar antes de viajar
Molano afirmó: “se actualiza en tiempo real” y que se realiza con equipos del Departamento de Estado en Washington y en cada embajada. Con ese argumento, pidió que la consulta de alertas se haga “siempre antes de viajar” y que se lea el aviso completo del destino, porque la clasificación, el nivel asignado y la información complementaria pueden modificarse.
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En ese material, el Gobierno estadounidense suele incluir orientaciones operativas sobre el viaje, advertencias por zonas dentro de un mismo estado y recomendaciones sobre planificación.
STEP, el programa para recibir notificaciones y alertas
Como complemento, la vocera recomendó inscribirse en el programa STEP, un programa oficial del Departamento de Estado, para que los ciudadanos estadounidenses reciban alertas durante sus viajes.
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La herramienta permite que el viajero obtenga avisos relacionados con el país o la región en la que se encuentre y, al mismo tiempo, facilita el contacto con autoridades consulares en situaciones de emergencia.
En el contexto de un evento como el Mundial 2026, con desplazamientos masivos y cambios frecuentes de itinerario, el Departamento de Estado planteó que la inscripción en STEP puede ser una capa adicional de información para quienes viajen a sedes en México o Canadá.
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