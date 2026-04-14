Imputaron al joven que lanzó explosivos en la casa de Sam Altman por intento de asesinato

Las autoridades califican el atentado contra Sam Altman como un acto premeditado motivado por oposición a la inteligencia artificial. (Reuters)

Acusaron a un hombre de 20 años de intento de asesinato tras lanzar un cóctel molotov contra la residencia de Sam Altman, director general de OpenAI, en San Francisco. Según autoridades citadas por The Associated Press (AP), el agresor, identificado como Daniel Moreno-Gama, había viajado desde Texas con el objetivo explícito de matar al empresario.

La Fiscalía afirmó que el ataque, ocurrido el viernes a las 4 de la mañana, fue premeditado y responde a motivaciones vinculadas a la oposición a la inteligencia artificial. Las acusaciones presentadas ante la justicia estatal y federal incluyen 2 cargos de intento de asesinato y de incendio, así como posesión de un arma no registrada y daños con explosivos.

En conferencia de prensa, Brooke Jenkins fiscal del distrito de San Francisco, informó que Moreno-Gama también intentó matar a un guardia de seguridad de la residencia de Altman. De ser hallado culpable, enfrenta penas que van de 19 años a cadena perpetua por los delitos estatales y hasta 20 años adicionales por los cargos federales, según la información de AP.

El ataque planificado: motivos y desarrollo de los hechos

La documentación judicial sostiene que Daniel Moreno-Gama redactó textos donde advertía sobre el “supuesto riesgo de la IA para la humanidad” y predecía “la inminente extinción”. Las autoridades afirman que tenía como propósito causar daño tanto a personas como a propiedades vinculadas a empresas tecnológicas.

Moreno-Gama viajó desde Texas para atacar a Altman, además de intentar incendiar la sede de OpenAI y amenazar a sus empleados. (U.S. District Court)

Matt Cobo, agente especial interino a cargo del FBI en San Francisco, declaró durante la comparecencia pública: “Esto no fue espontáneo. Fue un hecho planificado, dirigido y ‘extremadamente grave’”.

Moreno-Gama arrojó el explosivo sobre el portón metálico de la casa de Altman, lo que provocó un incendio que rápidamente se limitó a la reja. Posteriormente, se dirigió a la sede central de OpenAI, situada a casi cinco kilómetros del lugar del primer ataque.

Allí, las cámaras lo grabaron golpeando con una silla la puerta de cristal e intentando acceder al interior. De acuerdo con la denuncia penal, al ser confrontado por personal de seguridad, afirmó que iba a “incendiar el edificio y matar a cualquiera que estuviera dentro”.

La acusación contra Daniel Moreno-Gama incluye intento de asesinato e incendio tras atacar la residencia de Sam Altman en San Francisco. (U.S. District Court)

La policía de San Francisco detuvo a Moreno-Gama y le incautó dispositivos incendiarios, un bidón de queroseno, un encendedor azul y un documento con amenazas explícitas contra Altman y otros directivos de empresas de IA, elementos que fueron consignados como pruebas por las autoridades.

Ninguna persona resultó herida ni en la residencia ni en la sede de la empresa.

El contexto: debate social sobre la inteligencia artificial y precedentes del acusado

Moreno-Gama quedó bajo arresto el viernes y permanece en el centro de detención del condado de San Francisco. El lunes por la mañana, agentes del FBI allanaron su domicilio en Spring, Texas, durante varias horas.

En su declaración, el fiscal federal Craig Missakian aseguró que las autoridades “tratarán el caso como un acto de terrorismo doméstico y serán inflexibles en la búsqueda de una condena”.

La investigación reveló que Moreno-Gama había publicado su visión extrema en foros públicos, señalando: “Si voy a abogar porque otros maten y cometan delitos, debo predicar con el ejemplo y demostrar que realmente respaldo mi mensaje”, de acuerdo a lo recuperado por las autoridades en el documento hallado en su poder y citado por The Associated Press.

El FBI incautó dispositivos incendiarios, queroseno y documentos con amenazas explícitas dirigidas a Altman y líderes de empresas de IA. (Reuters)

Organizaciones enfocadas en el desarrollo y regulación de la IA condenaron el atentado. Anthony Aguirre presidente y director ejecutivo del Future of Life Institute, entidad dedicada al análisis ético y de riesgos sobre inteligencia artificial, expresó en un comunicado: “la violencia y la intimidación de cualquier tipo no deben formar parte de la discusión sobre el futuro de la inteligencia artificial”.

Por su parte, la agrupación PauseAI, organización internacional que aboga por pausas en el desarrollo de IA para evaluar riesgos, descartó relación directa con el acusado, aunque confirmó que Moreno-Gama participó hace 2 años en su foro de Discord, donde emitió 34 mensajes no violentos.

Discord, la plataforma, informó el lunes que se vetó al sospechoso debido a sus conductas fuera de la plataforma.

Repercusiones: respuestas empresariales, sociales y percepción pública

Horas después del ataque, Sam Altman publicó una fotografía familiar junto con un mensaje en su blog personal. “Normalmente procuramos mantener la privacidad, pero esta vez comparto una imagen con la esperanza de disuadir a cualquiera que considere lanzar un cóctel molotov a nuestra casa, independientemente de lo que opinen sobre mí”, escribió.

Agregó que “el miedo y la ansiedad en torno a la IA son comprensibles”, pero convocó a “reducir la retórica y la violencia, tanto en sentido literal como figurado”.

Altman fue una de las voces más relevantes en los debates públicos sobre el potencial y los riesgos de la inteligencia artificial y asistentes como ChatGPT. El ataque se produce pocos días después de que The New Yorker publicó un reportaje sobre las inquietudes existentes en torno a Altman y OpenAI, y en un momento de controversia social sobre el impacto de estos sistemas, utilizados por millones para tareas informativas, asesoramiento y procesamiento de textos.

El lunes, la Universidad de Stanford divulgó su informe anual AI Index, que refleja una percepción social ambivalente: una mayoría considera que los beneficios de la inteligencia artificial superan a los riesgos, aunque la desconfianza y la preocupación van en aumento y la confianza en que las instituciones gestionen esta tecnología es desigual, según AP.