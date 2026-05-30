Estados Unidos

Estados Unidos impulsa cambios en las recomendaciones de vacunación infantil

El Departamento de Salud y Servicios Humanos presentó un análisis que plantea alinear el esquema con estándares internacionales, mientras las agencias federales preparan ajustes en normas y financiamiento

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Bebés menores de seis meses quedan vulnerables al sarampión por no estar dentro del calendario de vacunación recomendado en Estados Unidos.
El acceso gratuito a las vacunas incluidas en el calendario oficial continuará garantizado a través de Medicaid, seguros privados y programas federales, según el comunicado de la Casa Blanca (Reuters)

El Gobierno de Estados Unidos comunicó una modificación en sus recomendaciones de vacunación infantil, con el propósito de adaptar el calendario nacional a los estándares de otros países. Esta decisión se basa en un análisis oficial que identificó que el país recomienda más dosis de vacunas que “cualquier otra nación comparable”, según el comunicado oficial de la Casa Blanca.

La revisión surge de un memorando presidencial emitido en diciembre de 2025 y de una orden firmada el 29 de mayo de 2026, que instruyeron y luego formalizaron la comparación del esquema de vacunación infantil de Estados Unidos con países europeos y otros países desarrollados.

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El estudio del Departamento de Salud y Servicios Humanos concluyó que el país recomienda más dosis que varias naciones comparables.

La Casa Blanca subrayó que el cambio busca alinear la política sanitaria con la mejor evidencia científica, reforzar los derechos parentales y mantener la cobertura pública de las inmunizaciones infantiles (Europa Press)
La Casa Blanca subrayó que el cambio busca alinear la política sanitaria con la mejor evidencia científica, reforzar los derechos parentales y mantener la cobertura pública de las inmunizaciones infantiles (Europa Press)

El informe reveló que Estados Unidos recomienda más del doble de dosis que algunos países europeos y que, mientras en otros lugares la confianza pública y la educación son la base de la inmunización, en territorio estadounidense prevalecen los mandatos obligatorios.

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El comunicado destaca la intención de “garantizar que los estadounidenses reciban el mejor consejo médico respaldado científicamente del mundo“. Además, reitera el compromiso de proteger la libertad religiosa y la autoridad de los padres en las decisiones sobre la salud de sus hijos.

Cambios previstos para las familias y el acceso

La nueva directriz ordena al Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y a su Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP) analizar el informe científico y actualizar el calendario nacional de vacunación infantil y adolescente conforme a la evidencia más reciente.

Las agencias y departamentos federales deberán ajustar sus acciones, normativas y financiamiento para alinearse con las futuras recomendaciones de la ACIP y el CDC. Las familias seguirán accediendo gratuitamente a las inmunizaciones incluidas en el calendario oficial mediante distintos programas, según detalla el comunicado:

  • Seguros privados
  • Medicaid
  • Programa de Seguro Médico Infantil
  • Programa de Vacunas para Niños

El director de la Oficina de Asuntos Intergubernamentales del Departamento de Salud y Servicios Humanos tendrá la responsabilidad de informar a las autoridades estatales sobre la evaluación y los lineamientos federales.

La modificación del esquema prevé que algunas vacunas, como la gripe o la hepatitis, dejen de ser obligatorias para todos los niños y pasen a aplicarse solo en casos de riesgo o bajo indicación médica (Reuters)
La modificación del esquema prevé que algunas vacunas, como la gripe o la hepatitis, dejen de ser obligatorias para todos los niños y pasen a aplicarse solo en casos de riesgo o bajo indicación médica (Reuters)

La implementación de la nueva política se realizará según el marco legal vigente y dependerá de la disponibilidad de recursos. El gobierno aclaró que la medida no modifica competencias ya establecidas ni crea nuevos derechos legales, conforme a lo estipulado en el comunicado de la Casa Blanca.

La orden ejecutiva subraya que todas las vacunas incluidas en el calendario recomendado por el ACIP seguirán cubiertas por programas públicos y seguros privados, y que cualquier actualización no limitará el acceso a las inmunizaciones ya disponibles para las familias.

Un enfoque hacia la reducción y la flexibilidad

Información de Reuters y Associated Press precisó que el estudio del Departamento de Salud y Servicios Humanos recomienda reducir el número de vacunas obligatorias universales para los niños estadounidenses.

Según AP, el estudio sugiere que solo 11 enfermedades se mantendrán como indicación generalizada, mientras que otras vacunas —como las de gripe, rotavirus, hepatitis A y B, ciertos tipos de meningitis y RSV— quedarían reservadas para grupos de riesgo o bajo decisión compartida entre médico y familia.

Primer plano del presidente Donald Trump en la Oficina Oval, vestido con traje azul, camisa blanca y corbata, gesticulando con las manos abiertas
Donald Trump firmó la orden ejecutiva que instruyó adaptar el calendario de vacunación infantil de Estados Unidos a los estándares de países desarrollados, tras un análisis que evidenció un mayor número de dosis recomendadas que en Europa (Reuters)

Aunque esto implica que algunas vacunas dejarán de recomendarse de forma universal, no serán eliminadas del calendario ni restringidas para quienes las necesiten. Seguirán estando disponibles y cubiertas para los grupos que las requieran.

Reuters destaca que la orden ejecutiva instruye a los CDC y al ACIP a considerar “la máxima flexibilidad para padres y médicos” en cuanto al momento y la secuencia de las inmunizaciones, brindando recomendaciones que permitan adaptar el calendario a cada situación.

Ambos medios subrayan que el presidente Trump respaldó la orientación del secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., quien promovió la revisión y ha sido crítico con algunas vacunas.

Associated Press agrega que la administración intentó previamente una reducción del calendario, pero la medida fue bloqueada por un juez federal y actualmente está siendo apelada en los tribunales.

Competencia estatal y perspectiva futura

AP recuerda que la autoridad para exigir vacunas a los niños en edad escolar corresponde a los estados, aunque las recomendaciones del CDC suelen influir en las regulaciones estatales. Algunos estados han comenzado a formar alianzas para responder de manera autónoma a la nueva guía federal sobre vacunas.

El Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización y el CDC evaluarán el informe para definir los detalles de la actualización. El proceso incluirá la revisión de datos clínicos recientes y la consulta a profesionales de la salud y familias sobre la secuencia y el momento de las inmunizaciones.

Las autoridades estatales podrán tomar como referencia el análisis científico al considerar posibles cambios en sus propias leyes de vacunación.

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