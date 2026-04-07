El creador de ChatGPT publicó el contrato social para sobrevivir a la tecnología que él mismo está desatando

Sam Altman, CEO de OpenAI, impulsa propuestas para regular la inteligencia artificial y plantea el debate sobre quién debe definir las reglas en la era de la superinteligencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante décadas, la narrativa fue simple: la tecnología avanza, la sociedad se adapta, los gobiernos regulan tarde. Eso era la norma. La empresa innovaba, el Estado corría detrás, y los trabajadores quedaban en el medio esperando que alguien les explicara qué había pasado con su empleo.

Sam Altman acaba de romper esa narrativa. Y eso, por sí solo, es notable. Pero lo que hizo con ella es mucho más interesante que la ruptura en sí.

El 6 de abril de 2026, OpenAI publicó un documento de 13 páginas titulado “Industrial Policy for the Intelligence Age: Ideas to keep people first”. Un blueprint de política pública. Un plan de industrialización para la era de la inteligencia. Redactado no por un senador, no por un think tank independiente, no por un economista del FMI. Sino por el CEO de la empresa que está construyendo la tecnología que hace necesario el plan.

Eso es lo que nadie está diciendo con suficiente claridad.

El pirómano escribe el código de bomberos

El documento propone cambios radicales. Un Fondo de Riqueza Pública nacional, financiado en parte por las propias compañías de IA, que distribuiría dividendos directamente a los ciudadanos, comparable al Alaska Permanent Fund que paga retornos anuales a los residentes del estado con los ingresos del petróleo. Impuestos sobre el trabajo automatizado. Una semana laboral de 32 horas sin reducción salarial, como “dividendo de eficiencia”. Redes de seguridad social con activación automática cuando los indicadores de desplazamiento laboral superen umbrales predefinidos. Y “playbooks de contención” para escenarios donde sistemas de IA peligrosos no puedan ser retirados porque ya se replicaron de forma autónoma.

Son propuestas serias. Algunos economistas llevan años planteando ideas similares. El fondo soberano ciudadano es una discusión legítima. Los impuestos al capital como compensación por la erosión salarial tienen fundamento empírico. La semana de cuatro días tiene literatura académica detrás.

Pero hay una pregunta que el documento no puede responder: ¿por qué deberíamos confiar en que OpenAI diseñe las reglas del juego en el que OpenAI es el jugador más poderoso?

La supervisión y el debate sobre el control de la inteligencia artificial se convierten en cuestiones clave ante su avance acelerado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La maniobra más elegante del año

Altman fue honesto con Axios, al menos en esto. OpenAI es la compañía que corre a construir la misma tecnología sobre la que está advirtiendo, y posicionarse como el actor responsable que propone soluciones es también, claramente, una estrategia para moldear la regulación antes de que la regulación los moldee a ellos.

Eso no es una autocrítica. Es una confesión estratégica.

El documento llega en un momento preciso: OpenAI se prepara para su IPO, acaba de cerrar una ronda privada de 110 mil millones de dólares, y está bajo escrutinio por su conversión desde organización sin fines de lucro. El Congreso de Estados Unidos está por debatir legislación sobre IA. El timing no es accidental.

Lo que Altman hizo fue ocupar el espacio vacío antes de que alguien más lo ocupe. Antes de que un senador convoque audiencias. Antes de que un sindicato exija regulación. Antes de que la Unión Europea exporte su modelo regulatorio. OpenAI llegó primero con las propuestas, el lenguaje y el marco conceptual. Ahora cualquier debate en Washington tendrá que partir, en algún punto, de este documento.

Eso se llama captura regulatoria. Aquí viene disfrazada de New Deal.

La superinteligencia está más cerca de lo que parece

Y sin embargo, hay algo en el documento que merece tomarse en serio, más allá de la estrategia corporativa.

Altman sostiene que los sistemas de IA ya pasaron de automatizar tareas de minutos a tareas de horas, y que si el ritmo continúa, pronto podrán ejecutar proyectos que hoy llevan meses. Que los ataques cibernéticos habilitados por modelos de próxima generación son, en sus palabras, “totalmente posibles” en el próximo año. Que el uso de IA para crear patógenos novedosos “ya no es teórico.”

Trabajo con esta tecnología todos los días. Dirijo un equipo de más de 400 periodistas que usan herramientas de IA en sus rutinas editoriales. Y puedo decir que la distancia entre lo que era posible hace doce meses y lo que es posible hoy no tiene precedente en mi experiencia profesional. No es hype. Es la realidad de quienes estamos adentro.

Eso hace que las advertencias de Altman sean creíbles aunque su motivación sea estratégica.

La paradoja es incómoda: el mensajero tiene intereses, pero el mensaje puede ser verdadero.

La inteligencia artificial transforma la dinámica laboral, integrándose en equipos humanos y redefiniendo el alcance de las tareas en las oficinas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El contrato social que nadie negoció

El blueprint de OpenAI habla de “dar voz a los trabajadores en la transición de la IA.” Habla de “acceso democrático”. Habla de “gobernanza pública”. Pero no dice quién evalúa los playbooks de contención. No dice quién audita a OpenAI. No explica cómo se financia el Fondo de Riqueza Pública si las mismas empresas que lo sembrarían tienen incentivos estructurales para minimizar su contribución.

El documento propone mecanismos de rendición de cuentas para todos, excepto para sí mismo.

Y eso, en última instancia, es la trampa.

Altman tiene razón en el diagnóstico: el capitalismo solo no alcanza para distribuir los beneficios de la superinteligencia. Tiene razón en que necesitamos nuevas instituciones, nuevos mecanismos fiscales, nuevas redes de contención. Tiene razón en que el momento de actuar es ahora, no después de la primera gran crisis.

Pero un contrato social no puede ser redactado unilateralmente por una de las partes. Especialmente cuando esa parte es la que tiene más que ganar y más que perder dependiendo de cómo quede redactado.

El New Deal lo negoció Roosevelt con el Congreso, los sindicatos, la sociedad civil, y la presión de millones de desempleados en las calles. No lo escribió Standard Oil con buenas intenciones y un PDF de trece páginas.

La diferencia no es un detalle de proceso. Es la diferencia entre democracia y hegemonía con buenas relaciones públicas.