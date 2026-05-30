Kylie Minogue: “No pienso demasiado en mi legado, pero impresiona imaginar que algún día estaría hablando de eso”

El documental sobre Kylie Minogue en Netflix recorre su legado pop, el precio de la fama y su conexión con nuevas generaciones (YouTube: Netflix Latinoamérica)

El estreno en Netflix del documental sobre Kylie Minogue, su legado pop y el precio de la fama ofrece una mirada al recorrido y las emociones de la artista australiana. En una entrevista para Hits Radio, la cantante compartió los momentos más íntimos de su carrera y explica por qué ciertas preguntas sobre su trayectoria la siguen incomodando.

El documental en Netflix repasa desde los inicios de Kylie Minogue sin contrato discográfico hasta los logros más destacados de su carrera. La artista reveló la presión mediática, sus temores y la complejidad de mantener la libertad creativa. Además, explicó cómo la insistencia sobre el significado de su legado pop la cansa, en contraste con la satisfacción de reinventarse y conectar con el público.

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La cantante manifestó que, pese al paso del tiempo, su pasión artística permanece intacta: “Amo la música, amo la interpretación. Si no tuviera un escenario, volvería locos a todos a mi alrededor”.

Asimismo, describió su carrera como una construcción constante junto a sus fans y añadió: “La historia se forma con los seguidores, con el público. No creo que haya cambiado mucho; solo duró más tiempo”.

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La pregunta que más detesta

Kylie Minogue revela en una entrevista los desafíos personales y la presión mediática que marcaron su carrera artística (REUTERS/Danny Moloshok)

Al abordar su experiencia con las entrevistas, Minogue confesó qué pregunta le resulta más incómoda: “Probablemente: ‘¿Cuál es tu canción favorita?’ o ‘¿Qué canción significa más para ti?’. Siempre elijo la canción en ese instante”, relató la artista.

En ese sentido, reiteró que la repetición de la misma cuestión llega a fastidiarla: “Me molesta tener que repetirlo, porque me gusta ser más ágil que eso, aunque a veces tengo que hacerlo. Lo acepto y sigo adelante”.

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Aunque la pregunta sobre su repertorio persiste, Minogue aseguró que no hay un solo tema prioritario y valoró que piezas menos populares, como “Impossible Princess”, hayan conectado con quienes la siguen desde hace tiempo. “Lo importante es que los fans realmente escucharon mi voz cuando estaban pasando cosas”, subrayó, reafirmando su conexión emocional con el público.

El precio de la fama y el legado pop

La artista australiana enfatiza la importancia de la libertad creativa y el ingenio en cada etapa de su carrera musical (REUTERS/Mario Anzuoni)

Cuestionada por el llamado “precio de la fama”, Minogue reflexionó sobre el peso de su legado. Reconoció que no suele pensar mucho en el significado de su trayectoria, pero la mención de su “legado pop” la conmueve. “Es asombroso pensar que pasé de tener solo una maqueta de ‘Locomotion’ y ningún contrato, a dedicar mi vida a esto y lograr músicas y momentos que significan algo para la gente”, afirmó.

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Para Kylie Minogue, esa conexión es casi mágica. “Esa es la parte cósmica: sé cómo funciona todo lo práctico, pero siempre hay algo más, que es la magia, cuando escuchas la canción o vas a un concierto”, indicó. Considera que esa “magia” transforma la música en una experiencia compartida y da sentido a su actividad artística.

La artista rechazó la idea de que su recorrido consista en una serie de logros convertidos en testamento, y prefiere pensar en una suma de instantes al lado de los demás. “No pienso demasiado en mi legado, pero impresiona imaginar que algún día estaría hablando de eso en la música”, reconoció.

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Moda y libertad escénica

Minogue expresa su fastidio hacia las preguntas repetitivas sobre su canción favorita y destaca su espontaneidad en entrevistas (REUTERS/Isabel Infantes)

El documental y la entrevista también destacan la creatividad escénica y los vestuarios característicos de Minogue, según dijo a Hits Radio. “La vida tiene sentido para mí sobre el escenario”, afirmó la cantante, reiterando que su plenitud se alcanza actuando frente al público.

“Odio sentirme encasillada”, agregó, poniendo de relieve su decisión de renovarse en lo musical y en la imagen. Entre risas, recordó su “primer vestuario de showgirl de Galliano”, famoso por su dificultad: “Era increíblemente complicado de llevar, con plumas azules y blancas. Tenías que mantener la cabeza inmóvil”.

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Y admitió que volvería a ponerse ese atuendo solo por revivir la emoción de aquellos primeros momentos en el escenario.

Para Kylie Minogue, la moda es una extensión de su expresividad y su libertad. “Los imitadores con versiones de mis atuendos me fascinan, incluso cuando no son de alta costura”, celebró, convencida de que el ingenio y la creatividad resuelven cualquier desafío. “La necesidad es la madre de la invención. Solo hay que hacerlo funcionar”, concluyó.

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Trato con la prensa y desafíos para mujeres en la industria

La artista australiana defiende abrir espacio para nuevas generaciones y remarca la necesidad de seguir luchando contra prejuicios en el espectáculo (REUTERS)

Uno de los temas abordados con Hits Radio fue el trato de Minogue con la prensa y la amabilidad como base de su comportamiento público. La cantante subrayó la importancia de mantener una “apertura hacia lo mejor de las personas”, aunque admitió que esa actitud puede generarle conflictos. “Eso me causó problemas algunas veces. Mi esperanza siempre es ver el potencial de los demás, pero en otros aspectos, mi actitud predeterminada es más defensiva”, señaló.

La australiana rechazó el apodo de “periquito cantante” y recordó con desagrado esa etapa: “Fue terrible”. Sobre el trato a las mujeres jóvenes y talentosas en el mundo del espectáculo, Minogue sostuvo que existieron “avances”. “Creo que hoy no sería tolerado, al menos en los ambientes visibles donde me muevo, aunque entiendo que en otros sitios todavía falta mucho para que eso cambie”, sentenció.

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