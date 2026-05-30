Rascacielos en Miami: ¿quedarse o irse cuando se acerca un huracán?

El aumento de rascacielos en Miami y el crecimiento poblacional amplifican los riesgos durante la temporada de huracanes, según expertos (Reuters)

El aumento en la altura de los rascacielos en Miami y el crecimiento acelerado de la población en el centro urbano generan nuevos desafíos ante la llegada de la temporada de huracanes. Aunque los edificios modernos están diseñados para soportar vientos extremos, la convivencia con fenómenos meteorológicos intensos plantea interrogantes sobre la seguridad de quienes habitan en las torres más altas de la ciudad.

La temporada de huracanes inicia el 1 de junio y culmina el 30 de noviembre. A pesar de los pronósticos de menos tormentas este año, La recomendación oficial de los especialistas es evacuar antes de la llegada de un huracán, porque quienes viven en rascacielos pueden quedar atrapados sin servicios básicos ni acceso a ayuda de emergencia.

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Razones para irse antes de un huracán

Las razones van desde el riesgo de inundaciones en los accesos hasta la posibilidad de quedarse sin servicios básicos durante días. El director de la División de Manejo de Emergencias de Florida, Kevin Guthrie, advirtió: “Si alguna vez tienes dudas sobre si evacuar o no... entonces evacua”, declaró a Miami Herald.

La recomendación principal para residentes de rascacielos en temporada de huracanes es evacuar antes de la llegada de la tormenta, advierten especialistas (X)

El centro de Miami y la zona de Brickell concentran la mayoría de los nuevos rascacielos, con una población que ya supera las 100.000 personas, según la Autoridad de Desarrollo del Centro de la Ciudad. Aunque vivir en altura puede proteger de las marejadas ciclónicas, los expertos recuerdan que las inundaciones pueden bloquear los primeros pisos, garajes y accesos, y dejan atrapados a los residentes.

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La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) insiste en no bajar la guardia, incluso en temporadas menos activas. El administrador Neil Jacobs subrayó que una sola tormenta puede tener consecuencias graves.

Las zonas de mayor peligro de inundación y evacuación en Miami incluyen Brickell, el centro urbano y Miami Beach, por su proximidad a la costa (Reuters)

La recomendación se sostiene en hechos: después de un huracán, los ascensores, el aire acondicionado y otros servicios pueden quedar inutilizados, obligando a los habitantes a permanecer en condiciones adversas por tiempo indefinido.

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Normas de construcción y puntos vulnerables en los rascacielos

Los rascacielos modernos en los condados de Miami-Dade y Broward deben cumplir con uno de los códigos de construcción más estrictos de Estados Unidos. Estas normas exigen que las estructuras resistan vientos de hasta 265 km/h.

Sin embargo, la resistencia del vidrio sigue siendo una preocupación para los constructores, ya que es el punto más vulnerable frente al impacto de objetos y la presión del viento.

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Una vista panorámica muestra la imponente Okan Tower destacando en el horizonte urbano de Miami, rodeada de otros rascacielos y con el océano de fondo bajo un cielo despejado (Okan Group )

Serkan Cortuk, jefe de construcción de la Torre Okan, explicó que el condado valida todos los materiales exteriores, incluidas las ventanas, para garantizar la seguridad.

Por su parte, Andrea Travani, ingeniero estructural, remarcó que su experiencia le da confianza en la solidez de los edificios locales, pero recuerda que vivir un huracán desde un rascacielos puede ser inquietante: “Podíamos sentir cómo se movía el edificio y ver el agua moverse en el inodoro”, relató sobre el huracán Sandy en Nueva York.

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Experiencias personales e influencia en la decisión de evacuar

Las experiencias previas de los residentes influyen en su respuesta ante una tormenta. Allison Crawford, quien vive en el piso 14 de un edificio en el centro, decidió evacuar junto a sus gatos cuando el huracán Irma se acercó en 2017.

Al regresar, la falta de electricidad la obligó a buscar refugio en un hotel. Dijo a Miami Herald que no soportó el calor sin aire acondicionado y solo regresó a su hogar cuando restablecieron el servicio.

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Preparar un kit de emergencia, conocer la zona de evacuación y consultar fuentes oficiales son recomendaciones esenciales para afrontar huracanes en Miami (X)

Tristan Lin, profesor de la Universidad del Norte de Texas, explicó que quienes nunca han enfrentado huracanes tienden a tomar más en serio las órdenes de evacuación. Sin embargo, algunos que han permanecido en casa durante tormentas anteriores pueden confiarse y repetir ese comportamiento, incluso si el riesgo es mayor.

Recomendaciones ante una orden de evacuación

Para quienes viven en Miami-Dade, conviene conocer la zona de evacuación de su vecindario antes de una tormenta. Las áreas cercanas a la costa, como Miami Beach, Brickell y el propio centro, suelen ser las primeras en recibir órdenes de evacuación por su propensión a las inundaciones.

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Los residentes pueden consultar esta información en los sitios oficiales: miamidade.gov/hurricane y FloridaDisaster.org/Know.

Si las autoridades emiten una orden de evacuación, siga estas recomendaciones:

Consulte los canales oficiales del condado para información actualizada y ubicación de centros de evacuación.

Prepare con anticipación una mochila con documentos importantes, medicamentos y objetos personales.

Considere alojarse con familiares o amigos si no desea acudir a un refugio público.

La recomendación oficial de los especialistas es evacuar antes de la llegada de un huracán, porque quienes viven en rascacielos pueden quedar atrapados sin servicios básicos ni acceso a ayuda de emergencia.

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Qué hacer si decide quedarse en el edificio

Si opta por permanecer en su rascacielos durante el paso de un huracán, tome precauciones adicionales:

Arme un kit de emergencia con agua potable y alimentos no perecederos suficientes para varios días.

Incluya en su kit linternas, pilas, radio y un botiquín básico de primeros auxilios.

Cierre bien todas las ventanas y puertas del balcón durante toda la tormenta.

Si existen dudas sobre la seguridad de los cierres, busque refugio en una habitación interior sin ventanas, como un baño, o en la escalera del edificio.

Prepárese mentalmente para pasar varios días sin ascensor, aire acondicionado ni servicios esenciales.