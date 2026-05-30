Estados Unidos

150 personas sin hogar tras un incendio en un complejo de apartamentos de California

Un siniestro en University Riverside Gardens obligó a desalojar a residentes, en su mayoría universitarios, tras arrasar decenas de viviendas. Las autoridades activaron asistencia de emergencia

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Vista aérea de un edificio en llamas en Los Ángeles, con humo denso. Bomberos con camiones combaten el fuego, rociando agua. Varias palmeras se ven
El incendio en los apartamentos University Riverside Gardens deja a 150 personas sin hogar cerca del campus de UC Riverside (ABC7)

Un incendio en un complejo de apartamentos de Riverside, California, dejó sin hogar a 150 personas. El fuego, que se desató en los edificios de University Riverside Gardens, afectó principalmente a estudiantes que viven a pocas cuadras del campus de la Universidad de California en Riverside (UC Riverside) y destruyó la mitad de las 112 unidades del complejo.

El fuego se desató el pasado viernes 24 de mayo. Las autoridades confirmaron que el siniestro se produjo de manera accidental cuando un contratista, al trabajar con un soplete en tareas de plomería, provocó una chispa que encendió el material detrás de una pared.

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La evacuación rápida de los dos edificios permitió que no se registraran heridos entre los residentes, aunque muchos de ellos quedaron solo con lo puesto. Los equipos de emergencia rescataron también a siete gatos y un perro, mientras algunos estudiantes expresaron su preocupación por la pérdida de pertenencias y la dificultad de enfrentar esta situación justo en la semana previa a los exámenes finales.

Cómo ocurrió el incendio y cuáles fueron las primeras reacciones

El incendio comenzó alrededor de las 11:13 de la mañana, según confirmaron autoridades del Departamento de Bomberos de Riverside a ABC7 Los Ángeles. Un contratista realizaba reparaciones de plomería usando un soplete cuando, de manera inadvertida, encendió una sección detrás de la pared.

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El fuego avanzó con rapidez, alcanzó el ático y finalmente rompió el techo. Las llamaradas eran visibles desde varios puntos de la ciudad.

Un bombero con casco y equipo lanza agua hacia el techo de un edificio de dos pisos en llamas, del cual sale abundante humo negro
Los bomberos rescataron a siete gatos y un perro, mientras continúa la búsqueda de otros animales en el complejo dañado (KTLA)

Cerca de 100 bomberos y 25 camiones cisterna se presentaron en el lugar para combatir las llamas desde diferentes frentes. Las fuerzas policiales intervinieron para desalojar a los residentes, la mayoría estudiantes, en cuestión de minutos.

“La policía solo entró y nos ordenó evacuar, no me dio tiempo de tomar nada”, relató Charity Udinge, una de las afectadas, a Eyewitness News.

Quiénes son los afectados y cómo viven el impacto

Entre los damnificados hay estudiantes que, de la noche a la mañana, perdieron tanto sus viviendas como sus objetos personales. Jocelyn Juarez, otra residente, confesó sentirse “estresada y devastada por haber perdido muchas cosas y recuerdos”.

Para los afectados, la emergencia se agrava porque la evacuación ocurrió justo cuando se preparaban para los exámenes finales.

La universidad informó que, aunque las viviendas no son de su propiedad, está trabajando para identificar cuántos de sus alumnos resultaron damnificados y brindarles recursos y apoyo básico, según comunicó en una nota oficial recogida por NBC Los Ángeles.

Dónde se alojan los desalojados y qué asistencia reciben

El incendio dejó inutilizadas al menos 50 de las más de 100 unidades del conjunto habitacional. El Departamento de Bomberos indicó a ABC7 que el edificio podría considerarse una pérdida total, lo que obliga a los residentes a buscar refugio temporal en hoteles o en el centro de evacuación instalado en el Stratton Community Center, en Bordwell Park.

Edificio de apartamentos de varios pisos con techo colapsado y daños por incendio, mientras mangueras de bomberos rocían agua sobre la estructura
Entre los damnificados se encuentran numerosos estudiantes, quienes enfrentan la emergencia durante la semana de exámenes finales (KTLA)

La Cruz Roja habilitó un refugio de emergencia para quienes no pudieron recuperar pertenencias ni acceder a otras alternativas de alojamiento. Algunos de los residentes cuyas unidades no se incendiaron recibieron permiso para recoger objetos personales antes de trasladarse a hoteles.

Por la tarde, trabajadores comenzaron a tapiar las ventanas del complejo para prevenir robos y garantizar la seguridad.

Qué animales fueron rescatados y cuál fue la magnitud del daño

En el operativo de rescate, los bomberos lograron salvar a siete gatos y un perro que habitaban en el complejo. Las autoridades seguían buscando más animales entre los escombros y los departamentos menos afectados, según informaron a ABC7.

El siniestro destruyó completamente la mitad del complejo, mientras que el resto de las unidades sufrió daños por el fuego, el humo y el agua utilizada para sofocar las llamas. Las imágenes captadas desde el aire mostraron columnas de humo y tejados colapsados, lo que confirma el nivel de destrucción.

La respuesta de las autoridades: qué pasará ahora

El Departamento de Bomberos de Riverside reiteró que la causa del incendio fue accidental y que ningún residente sufrió lesiones físicas. La Universidad de California en Riverside (UC Riverside) solicitó a la población evitar la zona por los cortes de tráfico y la presencia de vehículos de emergencia, aunque aclaró que el complejo no pertenece a su administración directa.

Los estudiantes se preocupan por la continuidad de sus estudios y la recuperación de sus pertenencias. “Ahora mismo solo pienso en qué pasará con mi contrato, mi ropa y mi ordenador, y por qué sucede esto justo en la semana de exámenes”, expresó Hiei Trinh, uno de los desalojados.

Por el momento, las autoridades mantienen el perímetro asegurado, mientras la universidad y la Cruz Roja coordinan esfuerzos para garantizar asistencia básica y acompañamiento a los damnificados. La evaluación de daños y la reconstrucción del complejo quedarán en manos de los propietarios y las compañías de seguros.

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