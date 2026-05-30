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El titular de la OMS llegó a la República Democrática del Congo, epicentro del brote de ébola

Tedros Adhanom Ghebreyesus visitará un centro de tratamiento y se reunirá con autoridades locales, trabajadores de salud y familias afectadas en Bunia

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El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. REUTERS/Arsene Mpiana/Foto de archivo
El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. REUTERS/Arsene Mpiana/Foto de archivo

El director de la Organización Mundial de la Salud llegó el sábado a Bunia, en el este de la República Democrática del Congo, epicentro del brote de un tipo raro de ébola, donde el virus aún supera la velocidad de la respuesta a pesar de que las instalaciones sanitarias están mejor organizadas y ha llegado nueva ayuda.

Se tiene previsto que el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, visite un centro de tratamiento y se reúna con autoridades locales, trabajadores de salud y familias afectadas en Bunia.

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“La mejor manera de abordar esto es proporcionar todo el apoyo necesario para combatir la enfermedad en su epicentro y seguir ofreciendo toda la asistencia que sea necesaria”, declaró Tedros a los periodistas a última hora del viernes.

La OMS informó el viernes que las autoridades han reportado 906 casos sospechosos y 223 muertes. La vecina Uganda ha confirmado nueve casos y un deceso, indicó el viernes el Ministerio de Salud ugandés.

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El virus Bundibugyo, el tipo de ébola actual, no tiene tratamiento ni vacuna aprobados.

“Esta es una situación difícil, y lo reconocemos. Pero la República Democrática del Congo ya se ha enfrentado al virus del ébola en muchas ocasiones. Confiamos en que una vez más pueda poner este brote bajo control”, subrayó Tedros a los periodistas el viernes, después de reunirse con la primera ministra, Judith Suminwa Tuluka.

El Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, llega al Aeropuerto Internacional de N'djili en Kinshasa, República Democrática del Congo. REUTERS/Arsene Mpiana
El Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, llega al Aeropuerto Internacional de N'djili en Kinshasa, República Democrática del Congo. REUTERS/Arsene Mpiana

La ayuda médica donada por la Unión Europea llegó el jueves a Ituri, epicentro del brote de ébola en la República Democrática del Congo, y se esperan más envíos durante los próximos ocho días. Estados Unidos anunció el envío de 80 millones de dólares en ayuda adicional, con lo que su compromiso total supera los 112 millones de dólares.

Los esfuerzos de respuesta en los hospitales Rwampara y General de Bunia parecen más organizados, con personal adicional, equipo de protección y suministros médicos, aunque los pacientes siguen llegando a toda hora, observó un reportero de AP el viernes.

“Tedros llegó hoy a Bunia, en Ituri, una de las tres provincias duramente afectadas por el ébola, causado por la cepa del virus Bundibugyo”, publicó la oficina de la OMS en África en su cuenta de la red social X.

Allí, el jefe de la OMS tiene previsto visitar instalaciones sanitarias y reunirse con las autoridades locales y provinciales y con los trabajadores de la OMS desplegados sobre el terreno.

Un equipo médico de la Alianza para la Acción Médica Internacional (ALIMA), una ONG internacional, se equipa con material de protección individual (EPI) mientras instala un centro de tratamiento para la respuesta al ébola. REUTERS/Gradel Muyisa Mumbere/Foto de archivo
Un equipo médico de la Alianza para la Acción Médica Internacional (ALIMA), una ONG internacional, se equipa con material de protección individual (EPI) mientras instala un centro de tratamiento para la respuesta al ébola. REUTERS/Gradel Muyisa Mumbere/Foto de archivo

Tedros se trasladó el viernes a Kinsasa, la capital del país, donde se reunió con la primera ministra del país, Judith Suminwa, y con el equipo humanitario de las Naciones Unidas en la RDC.

Las zonas afectadas por el virus se encuentran inmersas en un largo conflicto entre el Ejército congoleño y grupos rebeldes que operan en la zona, motivo por el que Tedros pidió un alto el fuego que facilite la respuesta a la epidemia.

La agencia de salud pública de la Unión Africana (UA) cifró este jueves en 246 las “muertes sospechosas” registradas en la RDC por la decimoséptima epidemia de ébola declarada en el país desde que se detectó el virus por primera vez en 1976.

(Con información de AP y EFE)

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