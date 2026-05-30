Al menos cinco ciudadanos estadounidenses resultaron heridos en otro ataque iraní contra una base militar en Kuwait

Una vista satelital muestra la base Ali Al Salem cerca de Al Jahra, Kuwait, el 22 de febrero de 2026 (2026 Planet Labs PBC /Handout vía REUTERS)

Al menos cinco ciudadanos estadounidenses resultaron heridos en un ataque con misiles contra una base aérea de Kuwait en las últimas 24 horas, mientras una reunión en la Casa Blanca para analizar una posible extensión del alto al fuego con Irán concluyó sin acuerdos.

Un misil balístico iraní impactó en la base aérea Ali Al Salem, en Kuwait, en las últimas horas. El ataque dejó heridas leves a unos cinco estadounidenses —entre personal militar activo y contratistas— y causó daños graves a dos drones de ataque MQ-9 Reaper, de acuerdo con una fuente con conocimiento directo del incidente que pidió el anonimato para revelar detalles que no son públicos.

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Uno de los aparatos quedó destruido y al menos otro sufrió daños graves. Cada uno de estos drones tiene un valor de aproximadamente 30 millones de dólares. El Comando Central de Estados Unidos no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios, dijo Bloomberg.

La ausencia de declaraciones públicas tras las conversaciones del viernes en la Sala de Situaciones —pese a que el presidente Donald Trump había insinuado antes que un acuerdo estaba próximo— fue la última señal de Washington sobre las perspectivas de un pacto con Teherán, en medio de un conflicto que ya se extiende a lo largo de su cuarto mes.

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Trump había afirmado en una publicación en redes sociales que estaba listo para tomar una “determinación final” sobre un acuerdo preliminar destinado a prorrogar la frágil tregua. No obstante, la reunión de dos horas concluyó sin ningún anuncio del presidente, según un funcionario de la Casa Blanca que pidió el anonimato para hablar sobre conversaciones privadas, indicó Bloomberg.

Trump solo aceptará un acuerdo que satisfaga sus líneas rojas, señaló el funcionario, en referencia a las exigencias del presidente: que Irán abandone su programa nuclear, entregue sus reservas de uranio enriquecido y reabra el estrecho de Ormuz.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (Reuters)

Exigencias reiteradas

En su publicación del viernes, Trump reiteró que Irán nunca podrá desarrollar armas nucleares y que deberá reabrir Ormuz sin cobrar peajes, aunque no precisó si Teherán había aceptado esas condiciones.

Funcionarios estadounidenses confirmaron el jueves que los negociadores habían alcanzado un memorando de entendimiento para extender el alto al fuego por 60 días e iniciar nuevas conversaciones sobre el asunto nuclear, pendiente de la aprobación de Trump. Sin embargo, pocas horas después de esa confirmación, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, evitó reconocer la existencia de un acuerdo provisional, y el vicepresidente, JD Vance, dijo a los periodistas que las partes seguían “debatiendo algunos puntos de redacción”.

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Bessent enumeró tres “líneas rojas” como requisitos para cualquier acuerdo: que Irán reabra el estrecho de Ormuz, entregue su uranio altamente enriquecido y ponga fin a su programa nuclear. Trump, por su parte, ha enviado señales distintas sobre esos puntos, en particular sobre si estaría dispuesto a ceder en alguno de ellos.

En declaraciones preparadas y pronunciadas en California el viernes, el secretario del Tesoro sugirió que Estados Unidos podría levantar algunas sanciones a Irán, según la evolución de la situación. Sobre Ormuz, Trump había planteado antes una gestión conjunta del tráfico marítimo entre Irán y Estados Unidos. Esta semana afirmó con énfasis que ningún país controlaría el estrecho en solitario, pero que Washington lo “vigilaría”. En cuanto al programa nuclear iraní, Trump había dicho que solo aceptaría una suspensión permanente. Más recientemente, declaró a la prensa que una pausa de 20 años sería “suficiente”.

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La postura iraní en las negociaciones se mantiene opaca. El viernes, medios estatales iraníes aseguraron que el memorando de entendimiento no estaba finalizado y que su contenido había cambiado en los últimos días. El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmó que no tenían “ninguna confianza en garantías ni en palabras” y que “no se dará ningún paso antes de que la otra parte actúe”.

La Guardia Revolucionaria iraní atacó una base de Estados Unidos en Medio Oriente tras los bombardeos de Washington en el sur del país (REUTERS/Jamal Awad)

El ataque iraní del jueves

La Guardia Revolucionaria de Irán atacó el jueves una base estadounidense en represalia por los bombardeos lanzados por Estados Unidos en el sur del país, según informó la emisora estatal iraní IRIB, en un nuevo episodio de tensión cerca del estrecho de Ormuz.

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El ataque ocurrió después de una operación estadounidense contra una posición ubicada en las afueras del aeropuerto de Bandar Abbas. “Tras la agresión perpetrada esta mañana por el ejército estadounidense invasor contra una posición en las afueras del aeropuerto de Bandar Abbas mediante proyectiles aéreos, la base aérea estadounidense que sirvió de origen al ataque fue atacada a las 4:50 de la mañana (01:20 GMT)”, informaron los Guardias Revolucionarios, según reprodujo la televisión estatal iraní.

La emisora iraní no precisó la ubicación de la base alcanzada. Sin embargo, Kuwait informó que respondió a ataques con misiles y drones registrados durante la madrugada del jueves.

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Horas antes, funcionarios estadounidenses citados por Reuters, CBS News, CNN y Axios informaron que Estados Unidos realizó nuevos ataques contra objetivos iraníes cerca del estrecho de Ormuz tras detectar amenazas contra fuerzas estadounidenses y el tráfico marítimo comercial.

Las operaciones incluyeron bombardeos contra una instalación militar iraní y la interceptación de drones lanzados desde territorio iraní hacia buques en la zona.

De acuerdo con Reuters y CNN, las acciones estuvieron dirigidas contra un sitio militar que, según Washington, representaba un riesgo para las operaciones navales estadounidenses y para la navegación internacional en el Golfo Pérsico.

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