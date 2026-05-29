El final de ‘Euphoria’: fecha, hora de estreno, tráiler y más sobre el último capítulo de la serie de HBO

Este video es un avance promocional para el episodio final de la Temporada 3 de la serie Euphoria, disponible en HBO Max.

El desenlace de la tercera temporada de Euphoria ya tiene fecha de estreno. HBO y HBO Max emitirán este domingo 31 de mayo el episodio final de la exitosa producción creada por Sam Levinson, una entrega que llega después de una temporada cargada de violencia, tragedias y enfrentamientos criminales.

El capítulo 8 llevará por título “En Dios Confiamos” y mostrará las consecuencias de los hechos ocurridos en el penúltimo episodio, donde Nate Jacobs murió tras caer en manos de usureros. El adelanto oficial difundido por HBO Max también anticipa choques armados, presencia policial y nuevos peligros para Rue, Cassie y Maddy.

PUBLICIDAD

¿Qué pasó en la temporada 3 de Euphoria?

La serie protagonizada por Zendaya dio un giro radical en esta tercera temporada con un salto de 5 años hacia el futuro. Los personajes dejaron atrás la vida escolar de East Highland y pasaron a enfrentar problemas relacionados con el narcotráfico, las deudas y el crimen organizado.

Rue Bennett continuó su lucha contra la adicción mientras intentaba escapar de las amenazas de Laurie y Alamo. El personaje terminó involucrado en una red de contrabando internacional con el objetivo de pagar sus deudas. En paralelo, también colaboró con la DEA para evitar la cárcel.

PUBLICIDAD

Rue enfrenta su momento más peligroso tras quedar atrapada entre Laurie, Alamo y la DEA en la tercera temporada de Euphoria.(HBO)

Durante la temporada, Rue atravesó una fuerte crisis emocional y espiritual. En uno de los episodios, incluso aseguró haber escuchado la voz de Dios tras una visión relacionada con una zarza ardiente.

Por otro lado, Nate Jacobs y Cassie Howard intentaron construir una nueva vida después de comprometerse. Nate, interpretado por Jacob Elordi, acumuló una deuda superior al millón de dólares con prestamistas criminales.

La situación terminó de forma brutal. Los usureros enterraron vivo a Nate y una serpiente de cascabel “completó el trabajo”. Cassie y Maddy llegaron demasiado tarde al lugar y encontraron el cuerpo sin vida del personaje.

Cassie quedó devastada tras descubrir el cuerpo de Nate en una tumba improvisada en el desierto. (HBO Max)

Por otro lado, el personaje de Alexa Demie también quedó atrapada en el conflicto criminal después de buscar ayuda de Alamo para rescatar a Cassie. Según lo visto en el capítulo pasado, Maddy terminó aceptando un acuerdo de alto riesgo con el delincuente.

PUBLICIDAD

Mientras tanto, Jules Vaughn intentó construir una nueva vida en la escuela de arte. El personaje interpretado por Hunter Schafer encontró estabilidad económica mediante relaciones con hombres adinerados, aunque la situación derivó en aislamiento emocional y una ruptura con Rue.

El adelanto del final anticipa enfrentamientos y caos

El teaser del episodio final fue publicado el pasado 25 de mayo y mostró escenas de tensión extrema con la inevitable intervención de fuerzas del orden.

La tercera temporada dejó atrás la etapa escolar de East Highland para mostrar una historia mucho más violenta.(HBO Max)

En una de las escenas, un oficial afirma: “Están rodeados”. El video también muestra a Alamo diciéndole a un personaje desconocido: “Tú y yo estábamos destinados”. Asimismo, el adelanto además deja ver la preocupación de Ali Muhammad por Rue.

¿Qué personajes podrían morir en el final de Euphoria?

Tras la muerte de Nate Jacobs, distintos medios comenzaron a especular sobre qué personajes podrían seguir ese mismo destino en el último episodio.

Rue es una de las candidatas con mayor riesgo por su vínculo con la DEA y las organizaciones criminales de Laurie y Alamo. No obstante, también tiene posibilidades de sobrevivir y desaparecer para escapar de sus eneigos.

Cassie y Maddy también quedaron expuestas después de su acercamiento con Alamo. Sin embargo, las teorías apuntan a que ambas sobrevivirían porque ocupan un rol central dentro de la historia actual.

Maddy recurrió a Alamo para intentar salvar a Cassie del conflicto criminal que rodeaba a Nate. (HBO Max)

Uno de los personajes con peor panorama es Faye, quien terminó atrapada entre dos grupos criminales rivales. Laurie también aparece entre las posibles víctimas del enfrentamiento final.

Respecto a Alamo, varios análisis coinciden en que el villano podría morir durante el operativo policial que aparece en el teaser oficial.

¿Cuándo y a qué hora se estrena el capítulo final de Euphoria?

Sydney Sweeney vuelve a ocupar un lugar central en la historia durante el desenlace de la tercera temporada. (HBO Max)

Según la información oficial compartida por HBO, el episodio final de la temporada 3 se estrenará este domingo 31 de mayo de 2026 a las 10:00 p.m. AT de manera simultánea en HBO y HBO Max.

México, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua: 7:00 p. m.

Colombia, Ecuador, Panamá, Perú: 8:00 p. m.

Chile, Bolivia, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico, Paraguay: 9:00 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 10:00 p. m.

La plataforma de streaming ya tiene disponibles todos los episodios anteriores de la serie. HBO también se encuentra disponible mediante operadores de televisión por cable, DIRECTV y DGO.