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Bonnie Blue reaparece con vientre de embarazada y anuncia un ‘baby shower’ con actividades sexuales

Tras reconocer en marzo que había fingido su embarazo, la británica regresó a las redes con un prominente vientre de gestación y nuevos planes que han causado controversia

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La creadora de contenido Bonnie Blue aparece en un video personal, mostrando su avanzado vientre de embarazo. (Créditos: TikTok)

Meses después de admitir que había fingido un embarazo para generar repercusión en redes sociales, Bonnie Blue volvió a sorprender a sus seguidores con un inesperado plot twist: ahora vuelve a asegurar que realmente espera un bebé. En las últimas semanas, la creadora de contenido para adultos dejó ver un avanzado vientre de embarazada en eventos públicos. Asimismo, en una entrevista exclusiva con el Daily Star, reveló que planea un controvertido evento para celebrar la llegada de su hijo.

Este capítulo en la polémica vida de la influencer británica, cuyo nombre legal es Tia Billinger, comenzó en febrero. En esa ocasión, planteó un evento llamado “breeding missions” en el que tuvo relaciones íntimas con 400 hombres, sin protección, con el fin de quedar encinta.

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Aunque inicialmente mostró una prueba positiva de embarazo, el 31 de marzo admitió que había engañado al público con una barriga de silicona. Según recogió Us Weekly, la creadora de contenido aseguró que ya no necesitaría la prótesis y agradeció a quienes cayeron en lo que definió como una campaña de “rage bait”, diseñada para provocar reacciones y generar millones de visualizaciones.

La verdad detrás del embarazo de Bonnie Blue
La influencer había reconocido en marzo que utilizó una barriga falsa para generar repercusión en redes sociales.(Instagram/Bonnie Blue)

Otro cambio de versión

Con esos antecedentes, los internautas se sorprendieron al ver las imágenes de Bonnie Blue en Ayia Napa con un vientre abultado. Tras esa aparición pública, distribuyó un comunicado de prensa en el que reiteró que espera un hijo. “Les dije que estaba embarazada, no es mi culpa que sean tontos”, expresó.

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El 20 de mayo, Us Weekly publicó una entrevista exclusiva en la que Bonnie Blue afirmó que dará a luz antes de que termine 2026. También reveló que la fecha estimada de parto es en noviembre y que ya conoce el sexo del bebé.

“Tendré una revelación de género más adelante este año con mis fans”, declaró al medio estadounidense.

Bonnie Blue revela vientre de embarazada tras maratones sexuales sin protección
Después de semanas de especulaciones, Bonnie Blue volvió a insistir en que su embarazo es real.(Captura: Redes sociales)

La creadora de contenido también respondió a quienes continúan cuestionando la autenticidad de su embarazo. “Los cuerpos de las mujeres vienen en todas las formas y tamaños”, dijo. “No es mi trabajo convencerlos de que realmente estoy embarazada”, afirmó.

Blue volvió a mostrar su avanzado estado de gestación durante una entrevista con el diario británico Daily Star. Según publicó el medio este 29 de mayo, la exmodelo de OnlyFans acudió personalmente a sus oficinas y respondió preguntas durante 40 minutos sobre maternidad y su carrera profesional.

“El embarazo es difícil, pero aparte de eso estoy bien”, comentó. “Muchos vómitos. Un tipo diferente de arcadas. Eso es frustrante”.

La británica explicó además que el crecimiento de su vientre ha complicado algo tan cotidiano como elegir ropa. “Nada me queda bien y no es cuestión de subir una talla. Estoy hablando de diez tallas más”, señaló.

Pese a las preguntas del medio, evitó revelar el sexo del bebé. Lo único que confirmó fue que “está sano y todo está bien”.

Bonnie Blue revela vientre de embarazada tras maratones sexuales sin protección
Las recientes apariciones públicas de Bonnie Blue han reavivado el debate sobre la veracidad de su embarazo. (Captura: Redes sociales)

El controvertido plan para celebrar el embarazo

Durante su conversación con Daily Star, Bonnie Blue anunció que celebrará un “golden baby shower”, un evento inspirado en una práctica sexual conocida como “golden shower”.

Cuando el periodista le pidió aclarar el significado de la propuesta, respondió: “Es exactamente lo que estás pensando”.

La influencer explicó que convocará al público a participar y que el encuentro incluirá actividades sexuales. “Invitaré al público para que venga a orinar sobre mí y tenga sexo conmigo”, afirmó.

La influencer repitió la idea en diálogo con la emisora británica LBC. “Tengo un baby shower el próximo sábado y estoy invitando al público a convertir mi baby shower en un golden shower”, explicó. “Será una mezcla de los juegos tradicionales, como probar comida de bebé quizá mezclada con otros fluidos”.

La creadora de contenido se dejó ver con una pancita de embarazada en fiestas recientes (Créditos: redes sociales)

Las declaraciones provocaron una inmediata reacción de la conductora Shelagh Fogarty, quien expresó su incomodidad y cuestionó si la propuesta resultaba apropiada para una mujer embarazada.

“Sí. De nuevo, es mi cuerpo. Esto es lo que elijo”, respondió la influencer sin inmutarse.

Cuando la periodista le preguntó si el evento podía denigrar a su bebé, Bonnie Blue rechazó esa idea. “No, [pero ] es complicado porque no quiero sexualizar al bebé”, aseguró.

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