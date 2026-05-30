Estados Unidos, Reino Unido y Australia colaborarán en el desarrollo de submarinos no tripulados

Los responsables de Defensa de Australia, Estados Unidos y Reino Unido, que juntos conforman la alianza de seguridad AUKUS, anunciaron en Singapur que colaborarán en el desarrollo de submarinos no tripulados (Europa Press)

Los responsables de Defensa de Australia, Estados Unidos y Reino Unido, que juntos conforman la alianza de seguridad AUKUS, anunciaron este sábado en Singapur que colaborarán en el desarrollo de submarinos no tripulados.

El nuevo pacto se enmarca dentro del denominado “Pilar Dos” del AUKUS, creado para contrarrestar la creciente influencia de China en el Indopacífico, y persigue “desarrollar capacidades militares avanzadas que respalden la seguridad”, tales como tecnología submarina, inteligencia artificial y ciberseguridad, entre otras.

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“Estamos acelerando el desarrollo de tecnología de vanguardia para reforzar nuestra disuasión colectiva y fortalecer nuestra seguridad compartida”, declaró el secretario de Estado de Defensa de Reino Unido, John Healey, en los márgenes del principal foro de seguridad y defensa de Asia, el Diálogo Shangri-La, que se celebra en Singapur hasta el domingo.

Por su parte, el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, destacó que los sumergibles no tripulados podrán desempeñar misiones de “apoyo en operaciones submarinas” y mantener la “ventaja colectiva en el ámbito marítimo”, jalonado por el ministro de Defensa australiano, Richard Marles.

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Agentes de policía montan guardia en los exteriores de donde se celebra la cumbre de seguridad del IISS Diálogo de Shangri-La, en Singapur (REUTERS/Edgar Su)

“Este proyecto tiene como objetivo mejorar significativamente la capacidad de los socios de AUKUS para proteger la infraestructura crítica del lecho marino nacional, desplegar capacidades de vigilancia, reconocimiento y ataque de vanguardia”, entre otras tareas, apunta un comunicado conjunto.

Se prevé que las primeras unidades entren en servicio en 2027.

Visto por China como una peligrosa carrera armamentística regional, el AUKUS (anagrama compuesto por los nombres de los tres países que lo conforman) fue creado en 2021, bajo los mandatos de Joe Biden en EEUU, Scott Morrison en Australia y Boris Johnson en Reino Unido.

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La Administración del actual presidente estadounidense, Donald Trump, sometió la alianza trilateral a revisión, sin que trascendieran cambios que apunten a un debilitamiento de la misma. De hecho, el comunicado difundido este sábado apunta a que el pacto sigue “avanzando según lo previsto”.

El punto clave del AUKUS es la adquisición por parte de Australia de submarinos potenciados por reactores nucleares, desarrollados en el país austral con tecnología y conocimientos estadounidenses y británicos.

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Este tipo de submarinos permite a las Armadas operar con menor probabilidad de ser descubiertas y durante dilatados periodos de tiempo, debido a que la frecuencia con que requieren ser repostados es inferior a la de modelos convencionales como los diésel-eléctricos.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, durante un discurso en el foro anual de defensa y seguridad para Asia, Shangri-La Dialogue, el sábado 30 de mayo de 2026, en Singapur (AP Foto/Achmad Ibrahim)

Pete Hegseth afirmó que EEUU tiene las reservas necesarias para enfrentarse a Irán

Más temprano, el titular del Pentágono y secretario de Guerra, Pete Hegseth, expresó que Estados Unidos posee la capacidad de reanudar las actividades militares contra el régimen de Irán si fuera necesario, en alusión a una posible caída de las negociaciones por la paz en Medio Oriente entre Washington y Teherán.

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“Nuestra capacidad para reanudar las operaciones, si fuera necesario, es más que suficiente. Nuestras reservas son más que adecuadas para ello, tanto allí como en todo el mundo, gracias al equilibrio que mantenemos entre municiones de alta calidad y en abundancia. Por lo tanto, estamos en una muy buena posición”, aseguró el funcionario durante el foro de seguridad y defensa Diálogo de Shangri-La en Singapur.

Hegseth reveló que dialogó el sábado con el presidente estadounidense Donald Trump sobre las negociaciones mediadas por Pakistán para la paz y enalteció la paciencia del mandatario: “Tuve la oportunidad de hablar con el presidente; quería que les reiterara la paciencia que tiene para asegurar que, con Estados Unidos emprendiendo este tipo de esfuerzo histórico, cualquier acuerdo (con Irán) será bueno. Excelente”.

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En ese sentido, recordó un encuentro de días atrás con las máximas autoridades del país: “Estábamos en una reunión de gabinete hace apenas un par de días, y el presidente (Trump) dijo ’oye, será un gran acuerdo, y si Irán no quiere hacer un gran acuerdo que garantice que no obtengan un arma nuclear pueden tratar con el tipo a mi izquierda’. Esa fue la única vez que me han acusado de estar en la izquierda”.

Durante su intervención, el jefe del Pentágono remarcó que Washington mantiene su atención en la región Asia-Pacífico pese a la situación con Irán. “Podemos hacer dos cosas a la vez. Estamos impulsando nuestra base industrial de defensa para fabricar 2, 3 o 4 veces más municiones muy pronto, para garantizar que todos nuestros planes (operativos) estén debidamente financiados en todo el mundo”, detalló.

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