Emiten alerta sanitaria en tres playas de Florida por altos niveles de bacterias fecales

El Departamento de Salud del condado de Bay emitió avisos sanitarios para Laguna Beach, Carl Gray Park y Beach Drive en Panama City Beach por altos niveles de bacterias fecales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Departamento de Salud del condado de Bay, en el noroeste de Florida, emitió avisos sanitarios para tres playas de la zona de Panama City Beach tras detectar altos niveles de bacterias fecales en los análisis de agua realizados el martes 26 de mayo. La advertencia afecta a residentes y turistas que acuden a Laguna Beach, Beach Drive y Carl Gray Park, sitios donde los resultados de laboratorio superaron los parámetros aceptados para actividades recreativas. Las autoridades estatales recomendaron evitar el contacto con el agua hasta que los análisis confirmen condiciones seguras.

Según informó el propio Departamento de Salud de Florida (DOH-Bay), los ensayos de rutina efectuados en estas playas arrojaron valores de enterococos superiores al umbral establecido por la normativa sanitaria estatal para uso recreativo. El organismo recomendó abstenerse de participar en actividades acuáticas en las áreas señaladas, con el objetivo de reducir el riesgo de enfermedades infecciosas asociadas a la exposición a bacterias presentes en aguas contaminadas. La advertencia sanitaria permanecerá vigente mientras persistan los valores elevados, de acuerdo con el comunicado oficial difundido el 28 de mayo.

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El monitoreo de la calidad del agua en las playas de Florida se realiza de manera periódica a través del programa Florida Healthy Beaches, que evalúa la presencia de bacterias como los enterococos, indicadores de contaminación fecal. De acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), estos microorganismos habitan en el intestino de animales de sangre caliente y su presencia en ambientes acuáticos suele asociarse a la llegada de aguas residuales, escorrentía por lluvias intensas o fallas en sistemas sépticos. En la última semana, la región registró lluvias significativas y episodios de inundación, factores que pueden incrementar la contaminación en áreas recreativas.

¿Cuáles son las playas afectadas por los avisos sanitarios en Florida?

El DOH-Bay indicó que las playas bajo aviso son:

Laguna Beach (SP 2), 19440 Front Beach Road, Panama City Beach.

Carl Gray Park (SP 9), Collegiate Drive, Panama City.

Beach Drive (SP 10), US-98 West Beach Drive, Panama City.

El aviso sanitario significa que las aguas de estos puntos superan los valores de referencia para la bacteria enterococo, utilizada como indicador de contaminación fecal en ambientes recreativos. Las autoridades advirtieron que “el contacto con el agua en estos lugares podría aumentar el riesgo de enfermedades infecciosas para los bañistas”, según el comunicado oficial. Los resultados de la última medición están disponibles para consulta pública en la página del programa Florida Healthy Beaches.

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Los análisis de agua realizados detectaron concentraciones elevadas de enterococos, indicador clave de contaminación fecal según la normativa sanitaria estatal y federal de Florida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué es la bacteria enterococo y cómo afecta la salud humana?

Los enterococos son bacterias presentes en el intestino de humanos y animales de sangre caliente. Según la EPA, su presencia en lagos, ríos u océanos indica contaminación reciente por materia fecal. La exposición a aguas contaminadas con enterococos puede causar infecciones gastrointestinales, de piel, de oído, de ojos o respiratorias, especialmente entre niños, personas mayores y quienes tienen un sistema inmunológico comprometido. Los síntomas comunes incluyen diarrea, vómitos, infecciones cutáneas y molestias oculares.

De acuerdo con la EPA, “el contacto con agua que contiene altos niveles de enterococos puede provocar malestares estomacales, infecciones de la piel y problemas respiratorios”. Por este motivo, las autoridades sanitarias de Florida recomiendan evitar nadar, bucear o realizar actividades acuáticas en las áreas bajo aviso hasta que los nuevos análisis confirmen que la calidad del agua se encuentra dentro de los parámetros seguros.

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¿Por qué aumentan los niveles de bacterias en las playas tras fuertes lluvias?

La presencia de enterococos en ambientes acuáticos suele incrementarse tras episodios de lluvias intensas. Según la EPA y el DOH-Bay, el agua de lluvia arrastra residuos desde calles, parques, sistemas sépticos o instalaciones ganaderas hacia ríos, lagos y playas. Este fenómeno, conocido como escorrentía, puede transportar material fecal y aumentar la concentración de bacterias en zonas de recreo.

El informe semanal de DOH-Bay señaló que “las lluvias recientes han provocado un aumento en los niveles de bacterias en varias playas del condado”. Las autoridades locales y estatales monitorizan regularmente la calidad del agua para detectar estos incrementos y emitir avisos preventivos cuando los valores superan los límites establecidos.

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¿Las playas están cerradas por la contaminación de bacterias fecales?

Los avisos sanitarios no implican el cierre total de las playas, pero sí una recomendación explícita de evitar el contacto con el agua en las zonas afectadas. El DOH-Bay aclaró que las playas permanecen abiertas, aunque insistió en que “las actividades acuáticas no son seguras hasta que los niveles bacterianos regresen a parámetros aceptables”. Las autoridades continuarán con el monitoreo diario y actualizarán la información en sus canales oficiales.

El programa Florida Healthy Beaches publica los resultados de los análisis bacteriológicos en su sitio web, donde se pueden consultar fechas de muestreo, ubicaciones y valores detectados. Los avisos sanitarios se emiten cuando la concentración de enterococos supera los 70 UFC/100 ml (unidades formadoras de colonias por cada 100 mililitros de agua), valor establecido por las regulaciones estatales y federales.

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Las lluvias recientes y las inundaciones en el noroeste de Florida contribuyeron al aumento de bacterias fecales en las aguas de las playas monitoreadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo pueden los bañistas informarse sobre el estado de las playas en Florida?

Las personas interesadas pueden consultar el estado actualizado de las playas en la página oficial del Departamento de Salud de Florida y en el portal del programa Florida Healthy Beaches. Además, el condado de Bay dispone de una línea de atención al público para resolver dudas sobre avisos sanitarios y calidad del agua.

Las actualizaciones se realizan tras cada muestreo y análisis de laboratorio. Cuando los valores de enterococos bajan a rangos aceptables, el aviso se levanta y se comunica oficialmente a la población. “El monitoreo regular es fundamental para anticipar riesgos y proteger la salud pública”, afirmó el Departamento de Salud de Florida en su último boletín semanal.

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¿Qué otras zonas de Florida han emitido advertencias similares por bacterias fecales?

En la última semana, el sistema de monitoreo de playas de Florida también detectó valores elevados de enterococos en otras zonas costeras, como los condados de Palm Beach y Okaloosa. En estos sitios, las autoridades emitieron avisos preventivos y recomendaron evitar actividades acuáticas tras episodios de lluvias intensas. El programa estatal subraya que estos eventos suelen ser temporales y dependen de factores ambientales y climáticos.

¿Qué medidas adoptan las autoridades para proteger la salud pública?

El Departamento de Salud de Florida coordina con gobiernos locales y agencias ambientales el monitoreo permanente de la calidad del agua en playas y cuerpos recreativos. Cuando los análisis detectan valores elevados de enterococos, se emiten avisos para que la población evite riesgos innecesarios. El organismo ratificó que los avisos se levantarán únicamente cuando los resultados confirmen condiciones seguras para el baño y otras actividades acuáticas.

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“Estamos comprometidos con la protección de los residentes y visitantes, y mantenemos una vigilancia continua de la calidad del agua en todas las playas del estado”, indicó el DOH-Bay en declaraciones recogidas por medios locales. Las autoridades también difunden información preventiva sobre los riesgos asociados al contacto con agua contaminada y las medidas a adoptar ante la aparición de avisos sanitarios.

La exposición a aguas contaminadas con enterococos puede provocar infecciones gastrointestinales, de piel, oído, ojos y respiratorias, siendo especialmente riesgosa para niños y personas inmunodeprimidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué recomendaciones deben seguir los visitantes y habitantes de la zona?

Las personas que tengan previsto visitar las playas bajo aviso sanitario deben evitar el baño y el contacto con el agua hasta que las autoridades levanten la advertencia. El Departamento de Salud de Florida recomienda consultar periódicamente los canales oficiales para conocer el estado actualizado de las playas y seguir las indicaciones de los carteles informativos instalados en los accesos.

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En caso de presentar síntomas como diarrea, vómitos, infecciones cutáneas o molestias oculares tras el contacto con agua de mar, se aconseja consultar a un profesional de la salud. El monitoreo continuará en los próximos días y la información se actualizará en tiempo real para garantizar la seguridad de la población.

¿Qué impacto tienen los avisos sanitarios en la comunidad y en el turismo local?

Los avisos sanitarios afectan tanto a los residentes como a los turistas que acuden a las playas de Panama City Beach y zonas cercanas. Aunque no se prohíbe el acceso a las playas, la recomendación de no entrar al agua limita el uso recreativo y puede incidir en la afluencia de visitantes, especialmente durante la temporada alta. Las autoridades locales colaboran con el Departamento de Salud de Florida en la difusión de los avisos y en la implementación de medidas de control ambiental.

El seguimiento de la calidad del agua y la emisión de avisos preventivos forman parte de las estrategias estatales para reducir al mínimo los riesgos sanitarios en zonas turísticas. La población debe estar atenta a las actualizaciones oficiales, evitar prácticas que puedan contribuir a la contaminación y acatar las recomendaciones institucionales para preservar la seguridad en los espacios públicos.