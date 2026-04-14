El sospechoso de lanzar bomba molotov contra la casa de Sam Altman fue captado en video

Los Ángeles (EE.UU.), 13 abr (EFE).- Un joven, de 20 años, fue acusado este lunes de cargos federales por daño y destrucción de propiedad mediante explosivos, así como de posesión de un arma de fuego no registrada, tras ser captado en cámara arrojando un cóctel molotov contra la residencia del director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman.

Daniel Moreno-Gama, de 20 años, habría viajado desde Spring (Texas), donde reside, hasta San Francisco (California), con el fin de asesinar al director ejecutivo de una importante empresa de Inteligencia Artificial (IA), según explicó en un comunicado el Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ).

Moreno-Gama fue captado por las cámaras de seguridad de la residencia de Altman, lanzando el cóctel molotov. Las imágenes fueron compartidas por las autoridades federales.

Tras arrojar la bomba contra la residencia del director de OpenAI, se alega que el joven se dirigió a la sede central de la empresa de IA, también ubicada en San Francisco (California).

Moreno-Gama intentó romper las puertas de cristal del edificio utilizando una silla y declaró que había acudido al lugar para incendiarlo y asesinar a cualquier persona que se encontrara en su interior.

"La violencia no puede ser la norma para expresar desacuerdo, ya sea con la política, con una tecnología o con cualquier otro asunto", declaró en un comunicado el fiscal general interino de EE.UU., Todd Blanche.

En el momento de su arresto, Moreno-Gama estaba en posesión de artefactos incendiarios, incluido un tanque con queroseno.

También se le halló un manifiesto. La primera parte de dicho documento, titulado 'Tu última advertencia' arremetía contra la IA y promovía el asesinato, así como la comisión de otros delito, contra los directores ejecutivos de las tecnológicas y sus inversionistas.

En los documentos, también se encontró una lista que enumeraba nombres y direcciones que, supuestamente, correspondían a múltiples ejecutivos de las tecnológicas e inversores.

En el documento, Moreno-Gama admitía haber intentado asesinar a Altman y hacía un llamamiento a otras personas para que se unieran a su movimiento.

El FBI allanó la residencia del joven este lunes en Texas. No se registraron heridos en el incidente. EFE

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