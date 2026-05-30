Los brotes de norovirus superan los 1.100 casos en EEUU y mantienen en alerta a las autoridades sanitarias

Un adulto joven sufre de malestar estomacal mientras un inserto circular ilustra la estructura del norovirus, destacando la prevalencia de este virus en entornos domésticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presencia del norovirus se mantiene en niveles elevados en distintas regiones de Estados Unidos durante mayo de 2026, según sistemas nacionales de vigilancia ambiental. La detección de concentraciones altas de norovirus en aguas residuales evidencia una transmisión sostenida fuera del periodo estacional tradicional, afectando especialmente a niños pequeños y adultos mayores, según informaron agencias oficiales. El fenómeno tiene lugar meses después del pico habitual de contagios, que suele presentarse de noviembre a abril.

El monitoreo a cargo del programa WastewaterSCAN y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) revela que las zonas del noreste y medio oeste concentran la mayor actividad viral, mientras que el oeste y el sur reportan niveles considerados medios. Entre agosto de 2025 y mayo de 2026, el sistema NoroSTAT de los CDC contabilizó 1.194 brotes de norovirus en los estados participantes, cifra alineada con el rango de temporadas previas, según reportó CDC en sus informes públicos.

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El norovirus es el principal desencadenante de gastroenteritis aguda en Estados Unidos y suele producir vómitos, diarrea y dolor abdominal. Las autoridades sanitarias, subrayan que, si bien la mayoría de los casos son autolimitados, el riesgo de complicaciones es mayor en los grupos vulnerables debido a la deshidratación. El monitoreo ambiental en aguas residuales ha adquirido relevancia para captar la circulación comunitaria del virus, ya que muchos afectados no acuden a sistemas médicos.

¿Dónde hay brotes de norovirus en Estados Unidos en 2026?

Los datos del programa WastewaterSCAN y los reportes de los CDC indican que los brotes de norovirus en 2026 se concentran en el noreste y el medio oeste del país. Estados como California, Ohio y Wisconsin figuran entre los que han registrado mayor número de brotes confirmados durante el último ciclo epidemiológico.

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El monitoreo de aguas residuales ha detectado focos de actividad viral en áreas urbanas y suburbanas, destacando la Bahía de San Francisco y el área metropolitana de Los Ángeles. Los análisis permiten clasificar los niveles en categorías de baja, media y alta concentración, lo que posibilita a las autoridades locales adaptar sus respuestas sanitarias.

De acuerdo con Amanda Bidwell, experta del programa WastewaterSCAN, señaló: “A nivel nacional, el norovirus sigue en la categoría de ALTO debido a las altas concentraciones observadas en las últimas tres semanas”. La vigilancia ambiental es utilizada por los CDC para complementar los datos que llegan a través del sistema NoroSTAT, encargado de registrar brotes institucionales y comunitarios.

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Un niño cubierto con una manta descansa en un sofá mientras un familiar le ofrece un vaso de agua, en un ambiente hogareño que evoca una enfermedad gastrointestinal leve. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué síntomas produce el norovirus y cómo se transmite?

El norovirus provoca gastroenteritis aguda, con síntomas que incluyen vómitos, diarrea, náuseas y calambres abdominales. Los cuadros suelen aparecer entre 12 y 48 horas después de la exposición, con una duración de uno a tres días, de acuerdo con los CDC. En algunos casos se puede presentar fiebre leve.

La principal vía de transmisión es el contacto con superficies, alimentos o agua contaminados, así como el contacto directo con personas infectadas. El virus puede sobrevivir varias semanas en superficies y ambientes cerrados, lo que explica su rápida propagación en escuelas, hospitales, cruceros y otras instalaciones colectivas. Incluso después de que los síntomas desaparecen, la persona puede seguir eliminando el virus durante varios días.

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El principal riesgo asociado al norovirus es la deshidratación, sobre todo en niños pequeños, adultos mayores y personas inmunocomprometidas. La deshidratación puede manifestarse con disminución de la orina, sequedad bucal, mareo y fatiga, síntomas que pueden requerir atención médica en casos severos.

¿Qué dicen los CDC y las autoridades sobre la situación del norovirus en 2026?

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) informaron que, entre agosto de 2025 y mayo de 2026, se reportaron 1.194 brotes de norovirus a través del sistema NoroSTAT, una cifra que corresponde al rango medio de las últimas trece temporadas, según datos oficiales. El porcentaje de pruebas positivas para norovirus aumentó de 7% a 14% en el cuarto trimestre de 2025.

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Las autoridades consideran que la situación actual es de vigilancia, pero no excepcional. Una portavoz de los CDC afirmó: “La situación es elevada pero no fuera de lo habitual. No se ha declarado emergencia nacional y seguimos atentos a la evolución de los datos”.

El monitoreo constante permite anticipar brotes y orientar las acciones de salud pública en tiempo real. Los CDC y WastewaterSCAN recomiendan a la población mantener medidas preventivas, sobre todo en los grupos más vulnerables.

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Partículas gigantes de norovirus flotan translúcidas entre los edificios de una concurrida calle de una gran ciudad estadounidense, creando una representación visual hiperrealista de una amenaza invisible mientras las personas caminan normalmente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántos casos y muertes causa el norovirus en Estados Unidos cada año?

Según los CDC, el norovirus es responsable de aproximadamente 900 muertes y 109.000 hospitalizaciones anuales en Estados Unidos, además de millones de consultas médicas. La mayor carga de enfermedad recae en niños pequeños y adultos mayores, quienes presentan mayor riesgo de complicaciones asociadas a la deshidratación.

El número de brotes varía según la temporada, pero la vigilancia ambiental permite detectar la circulación viral incluso fuera de los meses de mayor incidencia. Los datos de WastewaterSCAN y NoroSTAT muestran que el virus se mantiene presente en distintas regiones, lo que facilita la implementación de medidas de control y prevención.

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¿Cómo se puede prevenir el contagio por norovirus?

Las principales recomendaciones de las autoridades sanitarias incluyen:

Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón.

Desinfectar superficies de uso común, especialmente en cocinas y baños.

Manipular y cocinar alimentos con cuidado, evitando la contaminación cruzada.

Evitar el contacto directo con personas que presenten síntomas de gastroenteritis.

Mantener la hidratación adecuada, especialmente en niños y adultos mayores.

El virus puede permanecer activo en superficies durante largos periodos, por lo que la limpieza y desinfección son claves para disminuir la transmisión. No existen vacunas ni tratamientos antivirales específicos para el norovirus, de modo que la prevención es el principal recurso.

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Una mujer con signos de malestar gastrointestinal sostiene un vaso de agua mientras el personal médico trabaja en un laboratorio moderno de fondo, reflejando un ambiente de salud pública. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué impacto tiene el monitoreo de aguas residuales para la salud pública?

El monitoreo ambiental de aguas residuales se ha consolidado como una herramienta fundamental para detectar brotes de enfermedades infecciosas. Según los CDC, esta metodología brinda una visión integral de la circulación comunitaria, ya que permite identificar la presencia del virus incluso en personas que no consultan los servicios médicos o no se someten a pruebas diagnósticas.

Las autoridades utilizan estos datos para anticipar tendencias, asignar recursos y emitir alertas preventivas, sobre todo en contextos de alta movilidad o concentración de personas. La información resultante ha permitido actuar de manera proactiva ante la circulación sostenida del norovirus fuera de la temporada más habitual.

¿Qué se espera sobre la evolución del norovirus en Estados Unidos para los próximos meses?

De acuerdo con los reportes de los CDC y el programa WastewaterSCAN, no se prevé un aumento brusco de los casos en las próximas semanas, aunque los niveles actuales se mantienen altos en varias regiones. La vigilancia ambiental continuará como herramienta central para anticipar brotes y orientar la respuesta sanitaria.

Las autoridades recomiendan a la población estar atenta a los síntomas y consultar a personal médico en caso de signos de deshidratación, especialmente en grupos de riesgo. El acceso a datos actualizados y la transparencia informativa seguirán siendo prioritarios para reducir el impacto del norovirus en la salud pública.