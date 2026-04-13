FBI allana vivienda del sospechoso de lanzar bomba molotov contra la casa de Sam Altman

Los Ángeles (EE.UU.), 13 abr (EFE).- El FBI allanó la residencia en Texas de un sospechoso acusado de lanzar un cóctel molotov contra la casa del director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, en San Francisco la semana pasada, según informaron este lunes medios estadounidenses.

Daniel Moreno-Gama, de 20 años, fue detenido y acusado de viajar desde Spring (Texas) hasta San Francisco (California) para atentar contra la residencia de Altman y haber lanzado amenazas de incendiar la sede de la compañía en California.

El incidente ocurrió la madrugada del viernes pasado 10 de abril. El sospechoso huyó a pie del lugar, y fue detenido más tarde cuando, presuntamente, amenazaba con incendiar un edificio en el centro de la ciudad.

Un garaje de la vivienda del director de la tecnológica fue incendiado. No se reportaron heridos.

Fuentes cercanas a la investigación revelaron a Fox News que Moreno-Gama actuó motivado por sus posturas contrarias a la inteligencia artificial (IA) y que portaba un manifiesto en el momento de su detención en San Francisco que incluía los nombres de otros ejecutivos e inversores.

Se espera que el Departamento de Justicia presente cargos federales este lunes, incluidos el intento de daño y destrucción de propiedad mediante explosivos, y la posesión de un arma de fuego no registrada.

Altman ha atraído los focos públicos después de que la Junta Directiva de OpenAI lo despidió en 2023 bajo el argumento de que “ya no confiaba en su capacidad para liderar” y que no había sido totalmente transparente.

Sin embargo, la presión de inversionistas y de los propios empleados obligaron a reintegrarlo.

La semana pasada salió a la luz una investigación en The New Yorker en la que los periodistas Ronan Farrow y Andrew Marantz revisaron documentos internos y realizaron entrevistas a más de 100 personas para evaluar y cuestionar la integridad y la confianza de Altman a la cabeza de la tecnológica. EFE