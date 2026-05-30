La verdad de Emilia Clarke sobre el final de ‘Game of Thrones’: “Estaba absolutamente furiosa”

La actriz aseguró que no participó en el proceso creativo de la historia de su personaje (HBO)

Han pasado siete años desde que Game of Thrones llegó a su fin, pero el desenlace de la serie continúa siendo un tema sensible tanto para los fanáticos como para parte de su elenco. Emilia Clarke, quien interpretó a Daenerys Targaryen durante ocho temporadas, reconoció sintió frustración por el destino que tuvo su personaje, aunque aseguró que con el paso del tiempo logró reconciliarse con la experiencia que marcó su carrera.

En una entrevista concedida a Variety, la actriz británica habló con franqueza sobre el controvertido cierre de la producción de HBO y dejó claro que nunca tuvo influencia sobre las decisiones creativas que determinaron el rumbo de la llamada “Madre de Dragones”.

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“Además de lo que aporté como actriz, no tuve ninguna participación creativa, ni tampoco la quería”, afirmó Clarke al recordar su trabajo en la ficción. La intérprete explicó que durante aquellos años consideraba que no estaba en posición de cuestionar o modificar las decisiones de los responsables del programa.

La actriz admitió que aún siente frustración por cómo terminó la historia de su personaje (HBO)

Como se recuerda, el final de Daenerys fue uno de los aspectos más criticados de la octava temporada. Tras años siendo presentada como una líder que luchaba por liberar pueblos oprimidos, el personaje terminó convirtiéndose en una conquistadora que arrasó una ciudad entera, antes de ser asesinada por Jon Snow.

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Durante la conversación, Clarke fue consultada sobre si alguna vez intentó convencer a los creadores de la serie para cambiar el desenlace que la hizo sentir “absolutamente furiosa”.

“No”, respondió la actriz y contó que los showrunners mantenían un control muy estricto sobre el material que llegaba a la pantalla. “Eran meticulosos con que dijéramos las líneas exactamente como las habían escrito”, recordó.

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La actriz incluso reveló que cualquier mínima variación en los diálogos podía obligar a repetir una escena.

“Si decía ‘esto’ en lugar de ‘eso’, me pedían hacer otra toma”, relató, ejemplificando el nivel de precisión que exigían los responsables de la serie.

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Consultada sobre el final de Daenerys, la actriz respondió de forma tajante que no podía haberlo cambiado (REUTERS/Simon Dawson)

A pesar de ello, Clarke evitó cuestionar la capacidad de los creadores y, por el contrario, los describió como “genios”. También insistió en que su tarea consistía en comprender las decisiones del personaje y transmitirlas de la manera más honesta posible.

“Me entregaban las temporadas y yo, lo mejor que podía, empatizaba, entendía y seguía cada decisión que ella tomaba para que se sintiera como mía. Sentía que ese era mi trabajo”, explicó.

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Una relación diferente con Game of Thrones

Aunque durante años el final de la serie estuvo asociado a una fuerte polémica, Clarke asegura que hoy mira aquella etapa desde una perspectiva muy distinta.

La actriz reconoció que durante mucho tiempo intentó comprender el fenómeno de fama mundial que provocó Game of Thrones y el impacto que tuvo en su vida profesional. Además, admitió que durante años fue difícil separarse de la imagen de Daenerys Targaryen ante el público.

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Sin embargo, considera que finalmente logró cerrar ese capítulo. “He pasado por todos los caminos posibles para llegar al lugar en el que estoy ahora, que es finalmente poder estar muy agradecida por todo lo que Game of Thrones hizo por mí y me dio”, declaró.

La actriz admitió que durante años intentó procesar el impacto que tuvo la serie en su vida personal y profesional. (HBO)

“Ya no me siento atrapada en ella, ni atrapada en el resultado de haber estado en ella. Me siento realmente afortunada de que me haya ocurrido, y aún más afortunada de haber tenido tiempo para entender qué fue todo eso. Ahora siento firmemente que estoy al otro lado”, afirmó.

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La actriz también recordó que gracias a su participación en la producción pudo alcanzar estabilidad económica. Durante la entrevista reveló que logró pagar la hipoteca de sus padres con el dinero obtenido por su trabajo en la serie, aunque rechazó los rumores que aseguraban que cobraba 300.000 dólares por episodio.

“No ganábamos tanto. ¿Se imaginan? ¡Estaría conduciendo un par de Porsche!”, bromeó.