Qué hay que saber sobre los nuevos controles para viajeros en Estados Unidos por el brote de Ébola

Estados Unidos refuerza controles migratorios y sanitarios para viajeros procedentes de países con brotes activos de ébola

Las nuevas disposiciones implementadas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) marcan un cambio significativo en los controles migratorios y sanitarios de Estados Unidos para viajeros que llegan desde regiones donde se registran brotes activos de ébola. Desde el viernes 22 de mayo de 2026, se estableció una serie de restricciones temporales y controles reforzados orientados a minimizar el riesgo de introducción de la enfermedad en el país. Estas medidas afectan tanto a ciudadanos extranjeros como a nacionales y residentes permanentes que hayan estado recientemente en la República Democrática del Congo, Uganda o Sudán del Sur.

El objetivo central es restringir la entrada a personas con potencial exposición al virus, ante la gravedad del brote del ébola causado por el virus Bundibugyo (BVD) en África Oriental y Central. Los CDC han determinado que, aunque los ciudadanos y nacionales estadounidenses aún pueden ingresar al país tras su paso por zonas afectadas, están sujetos a controles sanitarios más estrictos en los puntos de entrada. Estas acciones buscan impedir el ingreso de viajeros que puedan portar el virus, ya que la enfermedad puede desarrollarse hasta 21 días después de la exposición y su capacidad de transmisión es alta a través de fluidos corporales infectados.

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Para quienes hayan estado en los países designados en los 21 días previos a su llegada, la entrada a Estados Unidos está prohibida de forma temporal si no cuentan con ciudadanía o residencia legal. Esto incluye, desde el 22 de mayo, a los titulares de la tarjeta verde (residentes permanentes legales), quienes antes no estaban sujetos a la suspensión. Los CDC han hecho hincapié en la necesidad de mantener la vigilancia y el cumplimiento estricto de estas normas, que se mantendrán vigentes durante al menos 30 días, según la evaluación continua del riesgo epidemiológico.

Contexto y fundamentos legales de las medidas adoptadas por los CDC y agencias federales

Las nuevas restricciones de ingreso por ébola afectan tanto a ciudadanos extranjeros como a residentes permanentes en Estados Unidos (REUTERS/Stringer)

El 18 de mayo de 2026, los CDC, junto con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y otras agencias federales, anunciaron el fortalecimiento de los controles en respuesta a los brotes de ébola en África. Estas acciones se fundamentan en la autoridad que la Ley del Servicio de Salud Pública (PHS), bajo sus secciones 362 y 365, otorga a los CDC para restringir la entrada de personas durante emergencias sanitarias. La orden emanada de los CDC, respaldada por el Código de Regulaciones Federales (42 CFR Parte 71.40), permite suspender temporalmente la entrada incluso de residentes legales para contener enfermedades peligrosas.

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La decisión se apoya en la evidencia epidemiológica y en evaluaciones de riesgo actualizadas, con el objetivo de reducir la probabilidad de que el virus Bundibugyo ingrese y se propague dentro de Estados Unidos. Los CDC recalcaron que, aunque la amenaza inmediata para la población general es baja, la situación se monitorea de manera constante y las medidas podrían ajustarse en función de la evolución del brote.

Procedimientos de control sanitario a la llegada de viajeros en aeropuertos designados de Estados Unidos

Al llegar a Estados Unidos, las personas autorizadas que hayan estado en la República Democrática del Congo, Sudán del Sur o Uganda durante las tres semanas anteriores serán sometidas a un proceso de control sanitario riguroso. El procedimiento incluye el acompañamiento a áreas de control específicas, la realización de un cuestionario sobre antecedentes de viaje y síntomas, la toma de temperatura mediante termómetros sin contacto y observación directa por parte del personal de los CDC para detectar signos de enfermedad.

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Además, los CDC recopilan información de contacto para garantizar el seguimiento por parte de las autoridades estatales y locales. En caso de que un viajero presente fiebre u otros síntomas potencialmente asociados al ébola, será evaluado por funcionarios de salud pública de los CDC y, si resulta necesario, trasladado a un hospital para exámenes más exhaustivos y aislamiento.

Recomendaciones para viajeros que regresan de países afectados

A quienes hayan viajado por las zonas bajo alerta se les aconseja vigilar su salud durante 21 días después de abandonar los países afectados. Si se presentan síntomas como fiebre, debilidad, vómitos, diarrea o sangrado inexplicable, deben buscar atención médica de inmediato y evitar nuevos desplazamientos, informando a las autoridades de salud pública.

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Además, los CDC envían mensajes de texto automatizados a estos viajeros para recordarles los pasos a seguir y las medidas de autocontrol recomendadas. La información de contacto suministrada en el aeropuerto servirá para que los departamentos de salud estatales y locales realicen un seguimiento cercano.

Cambios en itinerarios de vuelo y aeropuertos de entrada obligatorios

El Departamento de Seguridad Nacional coordina la redirección de vuelos desde regiones afectadas a cuatro aeropuertos designados del país (REUTERS)

Como parte de las medidas de control, los vuelos de personas procedentes de las regiones afectadas serán redirigidos exclusivamente a cuatro aeropuertos designados: Washington-Dulles (IAD), Hartsfield-Jackson de Atlanta (ATL), George Bush Intercontinental (IAH) y John F. Kennedy de Nueva York (JFK). Las fechas de inicio varían según el aeropuerto, y la reprogramación de vuelos se realiza en coordinación con las aerolíneas. Los pasajeros cuyos vuelos ya estaban programados para aterrizar en estos aeropuertos no serán redirigidos a otro destino.

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El Departamento de Seguridad Nacional determina si es necesario desviar el vuelo de un viajero según los registros de tránsito, incluso si la persona solo realizó una escala técnica en uno de los países afectados sin bajar del avión.

Consecuencias y protocolos para viajeros sintomáticos o asintomáticos

Los viajeros asintomáticos, tras pasar el control sanitario, podrán continuar su trayecto final y recibirán instrucciones sobre el monitoreo de su salud durante los 21 días siguientes. En caso de que aparezcan síntomas posteriormente, se les indica que contacten de inmediato a las autoridades de salud para recibir atención especializada y evitar la propagación del virus.

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Por el contrario, quienes presenten síntomas durante el control de entrada serán sometidos a una evaluación clínica más profunda. Si se confirma la sospecha de ébola, el protocolo establece su traslado a un centro médico para aislamiento y tratamiento.

Los controles de entrada no permiten identificar a los viajeros infectados que aún no presentan síntomas, por lo que estas medidas forman parte de una estrategia más amplia que involucra vigilancia internacional, notificación a aerolíneas y monitoreo tras la llegada.

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Reembolsos y compensaciones por cambios de ruta o itinerario

Los gastos adicionales derivados de cambios en los destinos o reprogramaciones de vuelos no serán reembolsados por los CDC. Cada aerolínea, proveedor de viajes o compañía de seguros determinará sus propias políticas respecto a reembolsos, créditos o compensaciones, tomando en cuenta las recomendaciones oficiales. El seguro de cancelación de viaje podría cubrir ciertos gastos, pero los CDC aclaran que su información sobre seguros es solo orientativa y no constituye asesoría ni respaldo de proveedores específicos.