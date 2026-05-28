La aerolínea JetBlue anunció nuevos vuelos directos entre Estados Unidos y Venezuela

El inicio de la ruta quedó condicionado a la aprobación gubernamental y a la finalización de trámites en Venezuela (Reuters)

La aerolínea estadounidense JetBlue anunció la inauguración de vuelos directos entre Fort Lauderdale y Caracas antes de fin de año. La compañía comunicó que planea operar una ruta entre el aeropuerto internacional de Fort Lauderdale-Hollywood y el aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía. El proyecto quedó sujeto a la aprobación del gobierno y a la finalización de los trámites necesarios para operar en territorio venezolano.

“El sur de Florida alberga una gran comunidad venezolana, y esta nueva ruta facilitaría la conexión entre familias y seres queridos”, declaró Dave Jehn, vicepresidente de planificación de red y alianzas con aerolíneas de JetBlue.

De concretarse, la nueva ruta convertiría a JetBlue en la segunda aerolínea regular con vuelos directos entre ambos países, tras el regreso de American Airlines el mes pasado. La compañía restableció la conexión diaria entre Miami y Caracas después de varios años de interrupción y, en las últimas semanas, amplió su oferta a dos vuelos diarios, lo que consolidó la reapertura de la ruta tras un largo período de suspensión.

PUBLICIDAD

La reanudación de las conexiones aéreas directas siguió a una serie de cambios políticos y diplomáticos. En 2019, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump suspendió todos los vuelos directos entre su país y Venezuela durante su primer mandato, en un contexto de tensiones bilaterales y sanciones contra el régimen venezolano.

Esa medida permaneció vigente hasta comienzos de este año, cuando Trump levantó el veto tras la captura del exdictador Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero. Posteriormente, la entonces vicepresidenta, Delcy Rodríguez, asumió de forma interina la presidencia de Venezuela. Las nuevas condiciones diplomáticas favorecieron un acercamiento entre Washington y Caracas y permitieron el regreso paulatino de los vuelos comerciales.

PUBLICIDAD

JetBlue planeó utilizar aeronaves Airbus A320 para cubrir la ruta entre Fort Lauderdale y Caracas. La compañía proyectó ofrecer su servicio habitual, con acceso a internet gratuito, entretenimiento a bordo en cada asiento y refrigerios sin costo adicional.

JetBlue se convertiría en la segunda empresa aérea regular en ofrecer vuelos directos entre Estados Unidos y Venezuela (Reuters)

El aeropuerto internacional de Fort Lauderdale-Hollywood se ubica a menos de 50 kilómetros del área metropolitana de Miami, donde se concentra la mayor diáspora venezolana en territorio estadounidense. La elección del punto de partida respondió a la estrategia de JetBlue de consolidar su presencia en esa terminal aérea, que en los últimos meses registró un crecimiento de destinos y frecuencias. La compañía proyectó casi 130 salidas diarias durante el verano y consideró a Fort Lauderdale uno de sus centros de operaciones más relevantes.

PUBLICIDAD

El anuncio reflejó la intención de la empresa de aprovechar la demanda de pasajeros que viajan para visitar a familiares o amigos y, a la vez, facilitar el acceso a su red de destinos en el Caribe y América Latina. JetBlue estimó que la venta de boletos comenzará en los próximos meses, una vez concluidos los trámites regulatorios. El lanzamiento marcará el primer ingreso de la aerolínea al mercado venezolano.

(Con información de EFE)