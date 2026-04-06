Ciencia, aventura y futuro: la historia detrás de los tiburones blancos más famosos del Atlántico norte

OCEARCH lidera la conservación marina a través de la investigación científica de tiburones blancos y el rastreo en tiempo real

Un equipo especializado impulsa el trabajo de OCEARCH, organización internacional sin fines de lucro dedicada a la conservación marina y a la investigación científica de tiburones.

Esta entidad combina innovaciones en ciencia y monitorización de especies como el tiburón blanco, integrando el rastreo en tiempo real y la divulgación para elevar la conciencia global sobre la salud de los océanos.

OCEARCH es una organización multidisciplinaria que lleva a cabo expediciones científicas para etiquetar y rastrear tiburones blancos, ampliar el conocimiento científico sobre su papel ecológico y fomentar la educación ambiental.

El trabajo de OCEARCH integra ciencia, tecnología y divulgación para impulsar la conservación marina y la salud de los océanos

Mediante su plataforma pública Global Shark Tracker™ y alianzas con más de 90 instituciones educativas, favorece tanto la conservación marina como la formación de futuras generaciones comprometidas con la protección del entorno oceánico.

Desde su creación, OCEARCH se ha consolidado como un referente internacional en la protección de especies marinas, liderando campañas de investigación, rescate y difusión científica. Ha realizado más de 48 expediciones globales y ha marcado a 475 animales, sumando esfuerzos de científicos, educadores y técnicos para abordar los desafíos ambientales y el impacto humano en los océanos.

La labor de la organización cubre investigaciones sobre microplásticos, efectos del cambio climático y enfermedades marinas con repercusión en la salud pública. Este trabajo vincula la seguridad alimentaria, la salud ambiental y la búsqueda de soluciones médicas, como la identificación de antibióticos provenientes de fuentes marinas.

El equipo de OCEARCH rescata animales marinos, restaura hábitats y combate el tráfico ilegal de especies silvestres a nivel internacional (Imagen Ilustrativa Infobae)

OCEARCH lidera acciones directas de rescate de animales marinos y restauración de hábitats, apoya iniciativas para frenar el tráfico de especies silvestres y comparte sus hallazgos para influir en la toma de decisiones internacionales. El equipo documenta datos sobre migración, reproducción y nuevas amenazas, fortaleciendo la protección y la biodiversidad en aguas de todo el mundo.

La plataforma Global Shark Tracker™ ofrece acceso público al seguimiento de tiburones y fomenta la participación de la sociedad en la conservación. Por medio de programas educativos centrados en el enfoque STEM, la entidad se conecta con escuelas y universidades, involucrando a los estudiantes en proyectos científicos reales y promoviendo la sostenibilidad marina.

Tres de los tiburones blancos más grandes que están bajo la lupa de OCEARCH

El seguimiento individual permite conocer tiburones como Bob, Breton y Contender, ejemplares que reflejan la diversidad y el alcance de la misión de la organización.

Bob

Bob es un tiburón blanco macho marcado en 2021 cerca de Ironbound Island, Nueva Escocia, como parte de un proyecto científico

Bob es un tiburón blanco macho etiquetado el 20 de septiembre de 2021 cerca de Ironbound Island, Nueva Escocia. Mide 4,06 metros y pesa 594 kilogramos.

Su nombre es un tributo al Dr. Robert “Bob” Hueter, científico jefe y pionero en el estudio de tiburones durante más de 40 años, quien coordina 24 proyectos de investigación multidisciplinarios sobre esta especie en el Atlántico Norte.

El animal sigue generando datos mediante rastreo satelital, con la última señal registrada en marzo de 2026.

Breton

Breton, un tiburón blanco macho, fue etiquetado el 11 de septiembre de 2020 frente a Scatarie Island, Nueva Escocia

Breton, también macho, se etiquetó el 11 de septiembre de 2020 frente a Scatarie Island, en Nueva Escocia. Tiene aproximadamente 4,04 metros de longitud y un peso de 652 kilogramos.

Su denominación fue elegida por SeaWorld, socio de OCEARCH, para homenajear a la comunidad de Cape Breton. Este tiburón ha aportado información sobre la presencia regular de tiburones blancos en esa región, contribuyendo al conocimiento de rutas estacionales y áreas clave para la especie.

Contender

Contender es el tiburón blanco más reciente marcado frente a la frontera entre Florida y Georgia en enero de 2025 (OCEARCH)

Contender es la incorporación más reciente; fue etiquetado el 17 de enero de 2025 frente a la frontera entre Florida y Georgia, a unos 72 kilómetros offshore. Se trata de un macho adulto de 4,17 metros y 750 kilogramos. El nombre Contender hace referencia a Contender Boats, empresa colaboradora que provee embarcaciones especializadas.

Su seguimiento se realiza mediante un dispositivo de rastreo satelital SPOT, previsto para funcionar por cinco años. Además, se recolectó material biológico, incluyendo muestras urogenitales, para investigaciones científicas.

Por qué proteger a los tiburones es clave para los océanos

Las acciones de OCEARCH remarcan que los tiburones desempeñan el papel de especie clave para el equilibrio ecológico marino. Como depredador tope, el tiburón blanco regula las cadenas tróficas y contribuye a mantener estables las poblaciones de otras especies, aspecto fundamental para evitar alteraciones graves en el ecosistema oceánico.

OCEARCH aporta datos sobre rutas migratorias y reproducción para fortalecer la protección de especies amenazadas

La colaboración con responsables políticos y el combate al tráfico ilegal de especies forman parte de las estrategias para impulsar políticas globales de conservación. Al ofrecer datos sobre rutas migratorias y reproducción, OCEARCH fortalece la protección de especies amenazadas y contribuye activamente a la biodiversidad.

Las actividades de rescate, rehabilitación y restauración de hábitats conducidas por la organización apoyan la recuperación de poblaciones marinas y mejoran la salud de los ecosistemas. Este trabajo comunitario propicia mares más biodiversos y resilientes, fundamentales para la vida marina y humana.

La variedad de actividades, desde expediciones científicas hasta iniciativas escolares, permite a la organización extender su influencia más allá del campo académico y convertir la conservación marina en un compromiso colectivo.

OCEARCH renueva en cada expedición el objetivo de avanzar hacia océanos en equilibrio y abundancia, consolidando este legado natural para las generaciones futuras.