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Juegos gratis de Epic Games por tiempo limitado: cómo descargar Tomb Raider Remastered y Down in Bermuda

El primer título apunta a quienes buscan acción. El segundo es para aquellos que optan por una experiencia más relajada

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En Epic Games puedes encontrar una renovada sesión de juegos gratis cada semana. REUTERS/Brendan McDermid/Illustration/File Photo
En Epic Games puedes encontrar una renovada sesión de juegos gratis cada semana. REUTERS/Brendan McDermid/Illustration/File Photo

Epic Games ofrece dos juegos gratis hasta el 28 de mayo de 2026: Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft y Down in Bermuda.

Para descargarlos, solo tienes que entrar a la Epic Games Store (desde la aplicación para PC o desde el sitio web), iniciar sesión con tu cuenta y buscar cada título.

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Luego selecciona ‘Obtener’ o ‘Conseguir’, confirma la compra a costo USD 0 y el juego quedará agregado de forma permanente a tu biblioteca. Después, podrás instalarlo cuando quieras desde la sección “Biblioteca” del launcher.

Captura de pantalla de la Epic Games Store mostrando los juegos gratis: Down in Bermuda y Tomb Raider I-III Remastered
Los juegos semanales son gratis por tiempo limitado. (Epic Games)

De qué tratan estos juegos

Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft es una recopilación remasterizada de las tres primeras aventuras de Lara Croft.

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La historia sigue a la arqueóloga mientras recorre distintas regiones del mundo para recuperar artefactos antiguos y enfrentarse a trampas, ruinas y enemigos. El foco está en la exploración, los saltos y la resolución de puzles en tumbas y escenarios clásicos.

Down in Bermuda es un juego de puzles y aventura en el que un piloto queda varado en el Triángulo de las Bermudas tras una tormenta.

Captura de pantalla de la página de la tienda del videojuego Tomb Raider I-III Remastered, mostrando a tres versiones de Lara Croft y el logo
Tomb Raider sigue la historia de una botánica. (Epic Games)

Para volver a casa, debe explorar islas con estética colorida, resolver acertijos y desbloquear secretos vinculados a una serie de islas y estructuras misteriosas. El avance se basa en observar, recolectar objetos y usar la lógica para abrir nuevas zonas.

Cómo descargar gratis estos juegos en Epic Games

El paso a paso para descargar gratis Tomb Raider Remastered y Down in Bermuda es el siguiente:

  1. Entra a la Epic Games Store (en la web o en el Epic Games Launcher).
  2. Inicia sesión con tu cuenta de Epic Games.
  3. Busca Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft.
  4. Haz clic en ‘Obtener’ y confirma la compra sin ningún costo.
  5. Busca Down in Bermuda.
  6. Haz clic en ‘Obtener’ y confirma la compra sin ningún costo.
  7. Ve a Biblioteca y pulsa ‘Instalar’ para descargarlos.
Captura de pantalla del juego 'Down in Bermuda' mostrando una escena submarina azul con una criatura rosada translúcida, una mina y elementos de la interfaz
En este título, el jugador debe completar puzzles y desafíos. (Epic Games)

Qué otros juegos de Epic Game son gratis

Otros juegos gratis de Epic Games sin tiempo limitado son:

  • Ruins of Tearlyn DEMO
  • Shroom Bound
  • Spray N’ Pray
  • Dead Rails
  • Neon Express
  • Pixel Gun 3D
  • Idle Guy
  • Tractor Racers
  • Super Meat Boy 3D Demo
  • Perceptum Demo
  • Trenches
  • Retired Steel
  • LetMeSee_Demo
  • ChromaGun 2 - Dye Hard Demo
  • GRIMPS demo
  • Starmasons
  • Game of Thrones Winter is Coming
  • Seven Knights Re:BIRTH
  • Shattered Chess Demo
  • STALCRAFT: X
  • Go Ape Ship!
  • Free Recruit Pack (Emotes & Gestures)
  • Free PT Pack (Emotes & Gestures)
  • Windrose Demo
  • Boing! Demo
  • Defend The King
  • Crimson Oath Demo
  • Demo de acción táctica del pulpo Darwin’s Paradox!
  • Mad King Redemption Demo
  • Letherfall
Vista trasera de un joven con auriculares jugando videojuegos en dos monitores, un PC y un celular, en un escritorio iluminado por un letrero de Epic Games.
En Epic se encuentran libros para PC y celular. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • GetHigh.EXE Demo
  • Incorporeal
  • The Silence After
  • Help Is On The Way
  • Ys X: Proud Nordics - Freebie Set
  • Vanished Puzzle Quest

En qué otro sitio conseguir juegos gratis

Steam también es un sitio donde puedes conseguir juegos gratis de forma legal y segura. En su tienda hay títulos “free to play” que se descargan sin costo y se mantienen en tu biblioteca para siempre.

Además, Steam suele ofrecer fines de semana gratis para probar juegos completos por tiempo limitado, y en algunas ocasiones permite reclamar juegos para quedártelos si los agregas a tu cuenta durante una promoción.

Una mujer sonriente con auriculares y micrófono juega en un PC gaming con monitor, teclado y mouse. Un logo iluminado de Steam adorna la pared trasera.
En Steam también hay juegos gratis. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra opción son las demos oficiales, útiles para conocer un juego antes de comprarlo. Para encontrar estas ofertas, conviene revisar la sección de Free to Play, explorar la página de ofertas y seguir a tus desarrolladores favoritos, ya que a veces anuncian promociones especiales.

Asimismo, puedes activar la lista de deseos y las notificaciones para enterarte cuando un juego tenga un evento gratuito o un descuento importante.

Por seguridad, lo mejor es canjear y descargar siempre desde la aplicación o el sitio oficial de Steam, evitando páginas externas que prometen claves.

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