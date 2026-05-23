Juegos gratis de Epic Games por tiempo limitado: cómo descargar Tomb Raider Remastered y Down in Bermuda

Epic Games ofrece dos juegos gratis hasta el 28 de mayo de 2026: Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft y Down in Bermuda.
Para descargarlos, solo tienes que entrar a la Epic Games Store (desde la aplicación para PC o desde el sitio web), iniciar sesión con tu cuenta y buscar cada título.
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Luego selecciona ‘Obtener’ o ‘Conseguir’, confirma la compra a costo USD 0 y el juego quedará agregado de forma permanente a tu biblioteca. Después, podrás instalarlo cuando quieras desde la sección “Biblioteca” del launcher.
De qué tratan estos juegos
Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft es una recopilación remasterizada de las tres primeras aventuras de Lara Croft.
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La historia sigue a la arqueóloga mientras recorre distintas regiones del mundo para recuperar artefactos antiguos y enfrentarse a trampas, ruinas y enemigos. El foco está en la exploración, los saltos y la resolución de puzles en tumbas y escenarios clásicos.
Down in Bermuda es un juego de puzles y aventura en el que un piloto queda varado en el Triángulo de las Bermudas tras una tormenta.
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Para volver a casa, debe explorar islas con estética colorida, resolver acertijos y desbloquear secretos vinculados a una serie de islas y estructuras misteriosas. El avance se basa en observar, recolectar objetos y usar la lógica para abrir nuevas zonas.
Cómo descargar gratis estos juegos en Epic Games
El paso a paso para descargar gratis Tomb Raider Remastered y Down in Bermuda es el siguiente:
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- Entra a la Epic Games Store (en la web o en el Epic Games Launcher).
- Inicia sesión con tu cuenta de Epic Games.
- Busca Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft.
- Haz clic en ‘Obtener’ y confirma la compra sin ningún costo.
- Busca Down in Bermuda.
- Haz clic en ‘Obtener’ y confirma la compra sin ningún costo.
- Ve a Biblioteca y pulsa ‘Instalar’ para descargarlos.
Qué otros juegos de Epic Game son gratis
Otros juegos gratis de Epic Games sin tiempo limitado son:
- Ruins of Tearlyn DEMO
- Shroom Bound
- Spray N’ Pray
- Dead Rails
- Neon Express
- Pixel Gun 3D
- Idle Guy
- Tractor Racers
- Super Meat Boy 3D Demo
- Perceptum Demo
- Trenches
- Retired Steel
- LetMeSee_Demo
- ChromaGun 2 - Dye Hard Demo
- GRIMPS demo
- Starmasons
- Game of Thrones Winter is Coming
- Seven Knights Re:BIRTH
- Shattered Chess Demo
- STALCRAFT: X
- Go Ape Ship!
- Free Recruit Pack (Emotes & Gestures)
- Free PT Pack (Emotes & Gestures)
- Windrose Demo
- Boing! Demo
- Defend The King
- Crimson Oath Demo
- Demo de acción táctica del pulpo Darwin’s Paradox!
- Mad King Redemption Demo
- Letherfall
- GetHigh.EXE Demo
- Incorporeal
- The Silence After
- Help Is On The Way
- Ys X: Proud Nordics - Freebie Set
- Vanished Puzzle Quest
En qué otro sitio conseguir juegos gratis
Steam también es un sitio donde puedes conseguir juegos gratis de forma legal y segura. En su tienda hay títulos “free to play” que se descargan sin costo y se mantienen en tu biblioteca para siempre.
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Además, Steam suele ofrecer fines de semana gratis para probar juegos completos por tiempo limitado, y en algunas ocasiones permite reclamar juegos para quedártelos si los agregas a tu cuenta durante una promoción.
Otra opción son las demos oficiales, útiles para conocer un juego antes de comprarlo. Para encontrar estas ofertas, conviene revisar la sección de Free to Play, explorar la página de ofertas y seguir a tus desarrolladores favoritos, ya que a veces anuncian promociones especiales.
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Asimismo, puedes activar la lista de deseos y las notificaciones para enterarte cuando un juego tenga un evento gratuito o un descuento importante.
Por seguridad, lo mejor es canjear y descargar siempre desde la aplicación o el sitio oficial de Steam, evitando páginas externas que prometen claves.
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