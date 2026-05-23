Mundo

Uganda identificó en las últimas horas tres casos de ébola por el brote en el Congo

Se trata, por un lado de un conductor y una trabajadora sanitarios que atendieron al primer caso confirmado en el país procedente de RDC, y una mujer congoleña

Guardar
Google icon
Uganda confirma identifica en las últimas horas tres casos de ébola por el brote en la vecina RDC
Uganda confirma identifica en las últimas horas tres casos de ébola por el brote en la vecina RDC

El Ministerio de Salud de Uganda ha confirmado este sábado tres nuevos casos de ébola vinculados al brote declarado este mes en República Democrática del Congo (RDC), una crisis que ha dejado casi 180 muertes sospechosas y 750 posibles casos en el conflictivo país vecino.

El jueves pasado, una responsable de la cartera de Sanidad ugandesa, Diana Atwine, informó de la muerte de una persona sospechosa de tener la enfermedad y un segundo presunto caso importado que finalmente acabó demostrado como negativo.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el Ministerio de Salud ha confirmado esta mañana estos tres últimos afectados que están bajo atención médica y se trata, por un lado de un conductor y una trabajadora sanitarios que atendieron al primer caso confirmado en el país procedente de RDC, y una mujer congoleña.

“Todos los contactos vinculados a los casos confirmados han sido identificados y están siendo vigilados de cerca por los equipos de respuesta”, ha asegurado el Ministerio de Salud en un comunicado en el que insta una vez más a la población a mantener la calma, la vigilancia y a seguir observando todas las medidas preventivas recomendadas".

PUBLICIDAD

La tasa media de letalidad del virus del ébola ronda el 50%, con los síntomas iniciales, que pueden aparecer de forma repentina, siendo fiebre, cansancio, malestar general, dolores musculares y dolor de cabeza y de garganta, seguidos de vómitos, diarrea, dolor abdominal, erupciones cutáneas y signos de deterioro de las funciones renal y hepática.

RDC --que en diciembre de 2025 decreto el fin del último brote de ébola en el país, en este caso en Kasai-- es considerado el país con más experiencia del mundo en el manejo del virus ébola, habiendo enfrentado más de una docena de brotes desde que se identificó el virus en 1976 en un doble brote que tuvo uno de sus epicentros en la localidad congoleña de Yambuku, a orillas del río Ébola, del que tomó el nombre la enfermedad.

Un trabajador sanitario camina por el Hospital General de Referencia de Bunia tras un rebrote de ébola de la cepa Bundibugyo, una variante menos común del virus para la que actualmente no existe una vacuna aprobada, en Bunia, provincia de Ituri, República Democrática del Congo, el 21 de mayo de 2026. REUTERS/Stringer
Un trabajador sanitario camina por el Hospital General de Referencia de Bunia tras un rebrote de ébola de la cepa Bundibugyo, una variante menos común del virus para la que actualmente no existe una vacuna aprobada, en Bunia, provincia de Ituri, República Democrática del Congo, el 21 de mayo de 2026. REUTERS/Stringer

En un comunicado, el ministerio señaló que entre los nuevos casos figura “un conductor ugandés que transportó al primer caso confirmado en el país” y que “actualmente está recibiendo tratamiento”.

Los otros dos corresponden a “una trabajadora de la salud ugandesa que se expuso al virus mientras atendía al primer caso confirmado en el país” y que “también está recibiendo tratamiento”; y a una mujer congoleña, residente en la RDC, que ingresó en Uganda.“La ​​paciente ingresó a Uganda procedente de la RDC con síntomas abdominales leves", explicaron las autoridades ugandesas.

Esa mujer viajó de Arua (ciudad del noroeste de Uganda próxima la frontera con la RDC) al aeropuerto de Entebbe, que sirve a Kampala, en un vuelo chárter y buscó atención médica el 10 de mayo en un hospital privado de la capital.

“Fue tratada inicialmente y dada de alta en buen estado el 14 de mayo de 2026, tras lo cual regresó a la RDC. Posteriormente, el Ministerio de Salud recibió un aviso del piloto que la había trasladado en avión, lo que motivó un seguimiento adicional por parte de los equipos de vigilancia”, explicó el departamento.

Finalmente, se tomó una muestra de la mujer congoleña y dio positivo de la enfermedad del virus del Ébola.

El Ministerio de Salud enfatizó que “todos los contactos vinculados a los casos confirmados han sido identificados y están siendo monitoreados y seguidos de cerca por los equipos de respuesta”.

Posibilidades de supervivencia

E instó a toda la población a “mantener la calma, la vigilancia y a seguir observando todas las medidas preventivas recomendadas” y a informar de inmediato sobre cualquier síntoma sospechoso de ébola al centro de salud más cercano.

“El tratamiento temprano mejora considerablemente las posibilidades de supervivencia”, recordó el Ministerio, que continúa “reforzando la vigilancia, la gestión de casos, el rastreo de contactos y las campañas de concienzación pública para contener el brote”.

El brote de ébola en RDC desborda los mecanismos de rastreo sanitario
El brote de ébola en RDC desborda los mecanismos de rastreo sanitario

Hasta este sábado, Uganda había confirmado dos casos positivos de ébola importados de la RDC, incluido un fallecido en un hospital privado de Kampala.

El brote, que se declaró en la provincia congoleña de Ituri (noreste), se corresponde con la cepa Bundibugyo del ébola, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 50 % y para la que no existe vacuna autorizada o tratamiento específico, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La OMS elevó este viernes a 177 el número de muertes sospechosas por la epidemia de RDC y reportó 750 casos también sospechosos.

El virus probablemente comenzó a circular en Ituri hace dos meses, según la OMS, que declaró el pasado domingo el brote como “emergencia de salud pública de importancia internacional”, aunque considera “bajo” el riesgo global de epidemia.

Diferentes países africanos han reforzado los controles sanitarios y Ruanda ha llegado incluso a cerrar sus fronteras.

Se trata del decimoséptimo brote registrado en la RDC desde que se detectó el virus por primera vez en 1976.

El virus del Ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas.

(Con información de Europa Press y EFE)

Temas Relacionados

UgandaébolaCongo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Marco Rubio se reunió con Narendra Modi en Nueva Delhi y lo invitó a Washington

El secretario de Estado norteamericano mantuvo un encuentro con el primer ministro de la India. Conversaron sobre la Alianza Estratégica Global Integral entre los países, así como temas relacionados a la paz y seguridad

Marco Rubio se reunió con Narendra Modi en Nueva Delhi y lo invitó a Washington

Ucrania lanzó un nuevo ataque con drones contra una terminal petrolera de Rusia

Las autoridades de la ciudad de Novorossiysk apuntaron que la caída de restos de un aparato desató un incendio. Hay al menos dos heridos

Ucrania lanzó un nuevo ataque con drones contra una terminal petrolera de Rusia

Irán amenazó con una respuesta “devastadora” si EEUU reanuda los ataques contra el régimen

El jefe negociador, Mohammad Bagher Ghalibaf, aseguró que Teherán reconstruyó sus fuerzas armadas durante el alto el fuego

Irán amenazó con una respuesta “devastadora” si EEUU reanuda los ataques contra el régimen

5 datos claves sobre el brote de ébola, según especialistas de Stanford

El virus se transmite por contacto con fluidos corporales y puede generar cuadros graves con compromiso inmunológico, hemorragias y daño en múltiples órganos. Qué síntomas requieren atención inmediata y cómo actúan los protocolos de contención

5 datos claves sobre el brote de ébola, según especialistas de Stanford

El jefe de seguridad de Taiwán denunció que China desplegó más de 100 buques alrededor de la isla en los últimos días

Joseph Wu acusó al gigante asiático de “amenazar” la paz y la estabilidad en la región. “China es el único problema que está destruyendo el statu quo”, indicó

El jefe de seguridad de Taiwán denunció que China desplegó más de 100 buques alrededor de la isla en los últimos días
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

La reforma de Claudia Sheinbaum que cambió las reglas del ISSSTE: cuántos años necesitas para jubilarte en 2026

La reforma de Claudia Sheinbaum que cambió las reglas del ISSSTE: cuántos años necesitas para jubilarte en 2026

La JEP negó el sometimiento de los acusados por el atentado en la Universidad Nacional, el caso lleva dos años sin avanzar en la justicia ordinaria

San Juan de Lurigancho: escuela de baile cerró tras ataque a balazos y seis meses de extorsiones

Perú y Costa Rica destacan 174 años de relaciones y consolidan cooperación en comercio e inversión

Testimonio de una enfermera revela el deterioro de Yulixa Toloza tras el procedimiento estético, según expediente de la Fiscalía: “Está muy somnolienta”

INFOBAE AMÉRICA

Las Fuerzas Armadas de Bolivia investigan la presencia de campesinos armados en los bloqueos

Las Fuerzas Armadas de Bolivia investigan la presencia de campesinos armados en los bloqueos

Marco Rubio se reunió con Narendra Modi en Nueva Delhi y lo invitó a Washington

Revelan aterradores detalles forenses del asesinato de policías en Honduras

“Los pronósticos no han sido bonancibles como lo pintaban. Han sido peores”: El Salvador registra el 25% de la siembra

El presidente Arévalo tendrá a su cargo la elección de nuevas autoridades monetarias y de supervisión financiera

ENTRETENIMIENTO

Un hotel cerrado, una familia y una obra que se volvió de culto: la historia detrás de El resplandor

Un hotel cerrado, una familia y una obra que se volvió de culto: la historia detrás de El resplandor

Así negoció Marlon Brando su salario en “El Padrino”: la historia detrás del mito

Phil Collins no descarta volver a los escenarios: “Ahora me siento más sano que en bastante tiempo”

“Yo representé los 60, tú los 70: deberíamos cantar”, la frase de McCartney a Travolta que nunca olvidó

Miley Cyrus recibe su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood: “Es un día que nunca olvidaré”