Uganda identificó en las últimas horas tres casos de ébola por el brote en el Congo

Uganda confirma identifica en las últimas horas tres casos de ébola por el brote en la vecina RDC

El Ministerio de Salud de Uganda ha confirmado este sábado tres nuevos casos de ébola vinculados al brote declarado este mes en República Democrática del Congo (RDC), una crisis que ha dejado casi 180 muertes sospechosas y 750 posibles casos en el conflictivo país vecino.

El jueves pasado, una responsable de la cartera de Sanidad ugandesa, Diana Atwine, informó de la muerte de una persona sospechosa de tener la enfermedad y un segundo presunto caso importado que finalmente acabó demostrado como negativo.

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Sin embargo, el Ministerio de Salud ha confirmado esta mañana estos tres últimos afectados que están bajo atención médica y se trata, por un lado de un conductor y una trabajadora sanitarios que atendieron al primer caso confirmado en el país procedente de RDC, y una mujer congoleña.

“Todos los contactos vinculados a los casos confirmados han sido identificados y están siendo vigilados de cerca por los equipos de respuesta”, ha asegurado el Ministerio de Salud en un comunicado en el que insta una vez más a la población a mantener la calma, la vigilancia y a seguir observando todas las medidas preventivas recomendadas".

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La tasa media de letalidad del virus del ébola ronda el 50%, con los síntomas iniciales, que pueden aparecer de forma repentina, siendo fiebre, cansancio, malestar general, dolores musculares y dolor de cabeza y de garganta, seguidos de vómitos, diarrea, dolor abdominal, erupciones cutáneas y signos de deterioro de las funciones renal y hepática.

RDC --que en diciembre de 2025 decreto el fin del último brote de ébola en el país, en este caso en Kasai-- es considerado el país con más experiencia del mundo en el manejo del virus ébola, habiendo enfrentado más de una docena de brotes desde que se identificó el virus en 1976 en un doble brote que tuvo uno de sus epicentros en la localidad congoleña de Yambuku, a orillas del río Ébola, del que tomó el nombre la enfermedad.

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Un trabajador sanitario camina por el Hospital General de Referencia de Bunia tras un rebrote de ébola de la cepa Bundibugyo, una variante menos común del virus para la que actualmente no existe una vacuna aprobada, en Bunia, provincia de Ituri, República Democrática del Congo, el 21 de mayo de 2026. REUTERS/Stringer

En un comunicado, el ministerio señaló que entre los nuevos casos figura “un conductor ugandés que transportó al primer caso confirmado en el país” y que “actualmente está recibiendo tratamiento”.

Los otros dos corresponden a “una trabajadora de la salud ugandesa que se expuso al virus mientras atendía al primer caso confirmado en el país” y que “también está recibiendo tratamiento”; y a una mujer congoleña, residente en la RDC, que ingresó en Uganda.“La ​​paciente ingresó a Uganda procedente de la RDC con síntomas abdominales leves", explicaron las autoridades ugandesas.

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Esa mujer viajó de Arua (ciudad del noroeste de Uganda próxima la frontera con la RDC) al aeropuerto de Entebbe, que sirve a Kampala, en un vuelo chárter y buscó atención médica el 10 de mayo en un hospital privado de la capital.

“Fue tratada inicialmente y dada de alta en buen estado el 14 de mayo de 2026, tras lo cual regresó a la RDC. Posteriormente, el Ministerio de Salud recibió un aviso del piloto que la había trasladado en avión, lo que motivó un seguimiento adicional por parte de los equipos de vigilancia”, explicó el departamento.

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Finalmente, se tomó una muestra de la mujer congoleña y dio positivo de la enfermedad del virus del Ébola.

El Ministerio de Salud enfatizó que “todos los contactos vinculados a los casos confirmados han sido identificados y están siendo monitoreados y seguidos de cerca por los equipos de respuesta”.

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Posibilidades de supervivencia

E instó a toda la población a “mantener la calma, la vigilancia y a seguir observando todas las medidas preventivas recomendadas” y a informar de inmediato sobre cualquier síntoma sospechoso de ébola al centro de salud más cercano.

“El tratamiento temprano mejora considerablemente las posibilidades de supervivencia”, recordó el Ministerio, que continúa “reforzando la vigilancia, la gestión de casos, el rastreo de contactos y las campañas de concienzación pública para contener el brote”.

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El brote de ébola en RDC desborda los mecanismos de rastreo sanitario

Hasta este sábado, Uganda había confirmado dos casos positivos de ébola importados de la RDC, incluido un fallecido en un hospital privado de Kampala.

El brote, que se declaró en la provincia congoleña de Ituri (noreste), se corresponde con la cepa Bundibugyo del ébola, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 50 % y para la que no existe vacuna autorizada o tratamiento específico, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

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La OMS elevó este viernes a 177 el número de muertes sospechosas por la epidemia de RDC y reportó 750 casos también sospechosos.

El virus probablemente comenzó a circular en Ituri hace dos meses, según la OMS, que declaró el pasado domingo el brote como “emergencia de salud pública de importancia internacional”, aunque considera “bajo” el riesgo global de epidemia.

Diferentes países africanos han reforzado los controles sanitarios y Ruanda ha llegado incluso a cerrar sus fronteras.

Se trata del decimoséptimo brote registrado en la RDC desde que se detectó el virus por primera vez en 1976.

El virus del Ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas.

(Con información de Europa Press y EFE)