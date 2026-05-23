Jon Favreau explicó el desafío de la nueva película de Star Wars: “Debe ser algo para todo el mundo”

Jon Favreau dirige el regreso de Star Wars al cine con el proyecto "The Mandalorian and Grogu" para cautivar a nuevas audiencias

El regreso de Star Wars a la gran pantalla ha tomado un nuevo impulso bajo la dirección de Jon Favreau, quien lideró la producción de The Mandalorian and Grogu. En una entrevista exclusiva con GQ, desvela cómo este proyecto busca enlazar la tradición de la saga con propuestas innovadoras que cautiven tanto a los fans históricos como a nuevas audiencias.

Favreau explica a GQ que la decisión de desarrollar The Mandalorian and Grogu como película se fundamentó en la necesidad de crear una obra accesible, capaz de reunir a quienes crecieron con Star Wars y atraer a quienes apenas exploran este universo.

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El director aborda aspectos creativos, técnicos y emocionales del film, detallando su esfuerzo por equilibrar referentes conocidos con la apertura a espectadores novatos, realzando la figura de Grogu como símbolo de relevo generacional y universalidad.

Al ser consultado sobre cuándo supieron que Grogu debía saltar al cine, Favreau respondió: “Hace unos tres años, justo después de la huelga en Hollywood, nos encontrábamos debatiendo qué hacer con la cuarta temporada de la serie. Ya teníamos prácticamente escritos los guiones, pero entonces Disney y Lucasfilm quisieron tener una conversación conmigo sobre estos personajes: básicamente me preguntaron si, en mi opinión, había una historia para ellos en la gran pantalla”.

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Jon Favreau profundiza en los aspectos creativos, técnicos y emocionales que conforman el desarrollo de "The Mandalorian and Grogu" (REUTERS/Mario Anzuoni)

Favreau relata que revisó el material escrito y concluyó: “Esto no es una película, dado que se sustenta en que sus espectadores hayan visto las tres primeras temporadas”. Y sestaca que una película debe ser “algo para todo el mundo, tanto los fans de este universo como los recién llegados”.

Además, recordó sus propias sensaciones al ver Star Wars: “Quise darle a los fans la oportunidad de vivir no solo una continuación de nuestra historia, sino también una experiencia abierta a gente no necesariamente familiarizada con este universo. Así que, en lugar de tener ocho episodios para narrar una única aventura, ahora teníamos que hacerlo en dos horas”.

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Un desafío a la medida de todos: del fan veterano al espectador nuevo

Favreau subraya a GQ que el reto esencial consistió en crear una experiencia verdaderamente universal: “Operamos bajo el supuesto de que todo el mundo conoce a estos personajes, aunque sea a través de las redes sociales. Quienes los han seguido a lo largo de tres temporadas van a querer que su trama avance”.

La familiaridad global con los personajes permite que la serie aspire a captar tanto a seguidores antiguos como a nuevos espectadores (Francois Duhamel/Lucasfilm Ltd./Disney via AP)

La transición al cine permitió expandir recursos técnicos y artísticos: “Estaban todas esas cosas que jamás nos hubiéramos podido permitir en la serie: por ejemplo, tuvimos tres años para desarrollar a los personajes generados por ordenador, construimos un montón de decorados reales y mezclamos todo tipo de trucajes en el resultado final”.

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La revolución en los efectos especiales de Star Wars

La incorporación de Phil Tippett, especialista en animación cuadro por cuadro, marcó un punto de inflexión técnico. “Una de las cosas de las que más orgulloso me siento es de haber puesto a sus personajes en el primer tráiler… ¡Y nadie se dio cuenta de que estaban hechos con stop motion! El trabajo que hicieron fue tan fino y detallado que resulta casi indistinguible”, comenta Favreau a GQ.

El director destaca el esmero artesanal detrás de los efectos: “Para ellos fue una bendición poder gozar de tanto tiempo para trabajar, y para mí escuchar cómo Phil Tippett me explicaba lo que su equipo y él querían hacer. Porque no es solo el diseño de esos robots, sino también su entorno, su forma de moverse, los fondos… Lo hicieron todo en un pequeño plató que yo visitaba de vez en cuando en Berkeley, California”.

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Favreau también señala que este proceso lo acercó a su propia pasión: “Fue genial, porque es la clase de cosas que me gustaría hacer si no estuviese trabajando”.

El director Jon Favreau resalta el trabajo artesanal y la atención al detalle en los efectos especiales de la producción (REUTERS/Allison Dinner)

El toque inesperado de Martin Scorsese y Roy Choi en la película

El largometraje suma la participación de Martin Scorsese como personaje y el aporte culinario del chef Roy Choi. “Nos lo pasamos exageradamente bien. En general, nos lo hemos pasado tremendamente bien haciendo cada pequeña cosa de esta película, y creo que es algo que se nota en el resultado final. Te guste o no, creo que nuestro entusiasmo es palpable. Hay una exuberancia genuina”, cuenta Favreau.

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“En este caso, significó hacer caso a Kathleen [Kennedy] y preguntarle a Martin Scorsese si quería aparecer, a lo que él accedió. Y fue muy divertido: no paraba de improvisar y sugerir cosas nuevas, estaba entusiasmado. Es uno de mis héroes y un actor muy divertido”, añade.

Asimismo, Favreau sostiene ante GQ que la diversión en los pequeños detalles nunca fue descuidada: “Creo que nos divertimos incluso más de lo que nos estaba permitido con cada pequeño detalle de esta película, pero al mismo tiempo siempre he creído que Star Wars trata sobre la atención al detalle, incluso a los elementos más marginales. Tratamos de honrar esa tradición mientras nos lo pasábamos en grande”.

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Un vínculo que trasciende generaciones en Star Wars

Consultado por GQ sobre el vínculo entre el Mandaloriano y Grogu, Jon Favreau destacó que la relación entre ambos conecta con una dinámica universal y profundamente humana. “Es algo atemporal, una dinámica que se lleva reproduciendo desde el principio de los tiempos”, explicó el director, quien remarcó la fuerza simbólica de unir a “un guerrero con un inocente”, dos personajes opuestos pero complementarios que representan “dos caras de la misma moneda”.

Jon Favreau señala la fuerza del vínculo entre el Mandaloriano y Grogu como un tema central en la película (Disney+ vía AP)

Favreau observa que el público se identifica con ambos personajes según su edad: “La generación de los padres y madres se identifica con uno de los personajes, mientras que los más jóvenes se ven a sí mismos en el otro. Grogu les enseña que no son tan pequeños y vulnerables como podría parecer, o como podrían sentirse, sino que hay un gran poder en su interior”.

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El desarrollo de Grogu representa un mensaje inquietante y esperanzador. “Creo que es normal sentir que quieres proteger a Grogu en cuanto aparece en pantalla, pero luego compruebas que él también es capaz de crecer y defenderse por sí mismo. Eso, para mí, resulta esperanzador: incluso la más aparentemente frágil de las criaturas esconde un gran poder en su interior”, relata.

Grogu enseña a los más jóvenes que, aunque aparenten ser pequeños o vulnerables, poseen un gran potencial interno (Lucasfilm Ltd. - Disney via AP)

Por último, Favreau también resalta la dimensión formativa y pedagógica de la saga: “George Lucas siempre habla de que estas historias deben ser contadas en un contexto que los espectadores más jóvenes puedan entender. Nos siguen gustando como adultos, pero el foco de todo lo que él hizo siempre fue el público infantil. Lo cual significa que sus historias llevan aparejadas lecciones y mitos para que, con suerte, no tengan que aprender a base de ensayo-error”.