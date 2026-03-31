Estados Unidos

Plaga de moscas negras que pican en los ojos preocupa al sur de California

Resientes brotes de estos insectos han generado alarma entre residentes y autoridades de la zona, debido a sus molestas picaduras en zonas sensibles como los ojos y el rostro

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Primer plano de un rostro con la frente, párpados y nariz infestados de moscas negras. Numerosos insectos cubren la piel alrededor de los ojos.
El rostro de una persona cubierto por una plaga de moscas negras que pican en los ojos, generando preocupación en el sur de California por su proliferación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cientos de moscas negras han invadido el valle de San Gabriel en el sur de California, generando molestias y preocupación entre los residentes por sus picaduras dolorosas, especialmente concentradas cerca de los ojos, según informó el L.A. Times.

Localidades como Altadena, Azusa, Glendora y Monrovia, ubicadas al pie de las montañas, reportan una actividad inusualmente alta de estos insectos, lo que ha dificultado la realización de actividades al aire libre y alterado la vida cotidiana en la región.

El fenómeno se atribuye a una combinación de factores ambientales. El Distrito de Control de Mosquitos y Vectores del Valle de San Gabriel lleva adelante labores de tratamiento en ríos y arroyos, principales lugares de cría de las moscas negras.

Sin embargo, las autoridades advirtieron que los efectos de estos esfuerzos podrían tardar semanas en hacerse evidentes, debido a la magnitud y persistencia de la plaga.

El L.A. Times señala que el aumento de las temperaturas y el mayor caudal de agua en la zona han creado condiciones favorables para la proliferación de estos insectos, facilitando la reproducción y el crecimiento de su población.

Primer plano del rostro de una persona con los ojos visiblemente enrojecidos e irritados, cubierto por numerosas moscas negras.
Una plaga de moscas negras está causando picaduras irritantes en los ojos de las personas, generando preocupación en el sur de California (Imagen Ilustrativa Infobae)

La invasión de moscas negras coincide con la llegada de la temporada más cálida en el sur de California, lo que ha incrementado la preocupación de los vecinos y de los responsables sanitarios.

Los insectos, conocidos también como mosquitos del búfalo, depositan cientos de huevos en aguas corrientes y requieren sangre para producirlos.

Las hembras emplean piezas bucales similares a tijeras, que les permiten cortar la piel en zonas especialmente sensibles como la cabeza, los ojos y el cuello.

Si bien las picaduras no transmiten enfermedades ni resultan mortales, suelen provocar reacciones intensamente molestas, incluyendo inflamación, picazón y enrojecimiento.

En el contexto de esta invasión, las autoridades locales han reforzado la comunicación sobre medidas de prevención y protección.

Explicaron al L.A. Times que los colores azul, negro, rojo oscuro y verde oscuro —con especial énfasis en el azul— resultan especialmente atractivos para las moscas negras.

Primer plano de personas con grandes moscas negras en los ojos. Fondo de valle seco con colinas, árboles y grandes esferas oscuras, todo cubierto de insectos voladores.
Cientos de moscas negras invaden el Valle de San Gabriel, sur de California, provocando picaduras dolorosas cerca de los ojos y gran preocupación entre los residentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ello, recomendaron a la población utilizar ropa de tonos claros para reducir el riesgo de ser picados. Además, se aconseja evitar permanecer en las inmediaciones de ríos y arroyos durante las horas de mayor actividad de los insectos, así como emplear repelentes aprobados y mantener puertas y ventanas cerradas o protegidas con mallas.

Consejos de prevención y cuidados tras la picadura

De acuerdo con el portal Very Well Health, quienes sufran picaduras deben seguir medidas básicas de higiene, como lavar la zona afectada con agua y jabón, evitar rascarse para prevenir infecciones secundarias y aplicar compresas frías para aliviar la inflamación.

En casos de reacciones severas, persistencia de los síntomas o aparición de signos de infección, se recomienda consultar a un médico para recibir el tratamiento adecuado.

El Distrito de Control de Mosquitos y Vectores ha intensificado las tareas de monitoreo y aplicación de larvicidas en los focos de cría, aunque advierte que el ciclo de reproducción de las moscas negras dificulta la erradicación inmediata del problema.

La colaboración ciudadana en la identificación de zonas de alta actividad y la adopción de medidas preventivas resultan esenciales para contener la proliferación.

Impacto en la vida cotidiana y perspectivas a futuro

La presencia masiva de moscas negras en el valle de San Gabriel ha modificado rutinas y generado inquietud en sectores tradicionalmente tranquilos.

Escuelas, parques y áreas recreativas han visto reducida la concurrencia, y numerosos residentes han optado por limitar sus actividades al aire libre.

Primer plano del rostro de una persona, con los ojos entrecerrados y ceño fruncido, cubierto por cientos de moscas negras, algunas volando alrededor.
Cientos de moscas negras cubren el rostro de una persona en el Valle de San Gabriel, California, donde una invasión de estos insectos ha generado preocupación entre los residentes por sus picaduras (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades se mantienen en alerta y continúan informando sobre la evolución del fenómeno, mientras se aguarda que los tratamientos implementados en las fuentes de agua surtan efecto en las próximas semanas.

El evento pone de manifiesto la influencia de factores climáticos y ambientales en la aparición de plagas y la necesidad de estrategias coordinadas de control y prevención.

Tanto los organismos sanitarios como la comunidad científica monitorean de cerca la situación, buscando minimizar el impacto de la plaga y prevenir episodios similares en el futuro cercano.

Entretanto, la recomendación general es mantener la calma, adoptar medidas de protección y buscar atención médica si las molestias persisten tras una picadura.

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