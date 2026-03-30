El sur de California experimenta un brusco descenso de temperaturas y posible lluvia esta semana

El sur de California experimenta un descenso temporal de temperaturas tras alcanzar máximos históricos durante marzo, según el Servicio Meteorológico Nacional (REUTERS/Mike Blake)

El sur de California se prepara para un cambio notable en el clima tras varios días de temperaturas inusualmente altas durante marzo.

La llegada de un sistema de baja presión promete una breve tregua al calor, aunque los valores seguirán apenas por debajo de lo habitual para la temporada.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, el descenso térmico será perceptible a partir de este martes, cuando los termómetros marcarán máximas en torno a los 15-20 ℃ (60s ℉).

Este cambio rompe con la tendencia de jornadas recientes, en las que diversas ciudades superaron registros históricos para un mes de marzo.

Lancaster y Palmdale alcanzaron los 31 ℃ (88 ℉), mientras que Riverside, Borrego y Paso Robles marcaron máximas de 34, 36 y 32 ℃ (93, 97 y 89 ℉), respectivamente.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un alivio temporal al calor con un breve descenso térmico y precipitaciones ligeras (Los Angeles Times)

En Palm Springs, la temperatura igualó la marca histórica de 37 ℃ (98 ℉) para el 29 de marzo. El centro de Los Ángeles llegó a 30 ℃ (86 ℉), superando ampliamente el promedio habitual para esta época, que oscila entre los 21 y 23 ℃ (bajos 70s ℉).

A partir de este martes, el sur de California experimentará un descenso de las temperaturas máximas, que se ubicarán entre 15 y 20 ℃ según el Servicio Meteorológico Nacional.

El cambio representa una pausa momentánea tras un periodo de calor inusual que estableció varios récords locales, aunque las previsiones advierten que el alivio será breve y que las temperaturas volverán a subir hacia el fin de semana.

Durante la semana, existe una probabilidad del 20 % de lluvias ligeras, de acuerdo con Bryan Lewis, meteorólogo del organismo con sede en Oxnard.

Lewis precisó que cualquier precipitación será leve y puntual, y que la tendencia general para los próximos días sigue siendo seca, a pesar del descenso de las temperaturas.

En este contexto, el organismo considera improbable que se presenten acumulados significativos o episodios de tormentas generalizadas en la región.

Ciudades como Lancaster, Palmdale y Palm Springs registraron temperaturas récord para el mes de marzo, superando ampliamente los promedios habituales (REUTERS/Mike Blake)

Récords históricos y variaciones climáticas en marzo

Este episodio de calor extremo registrado en marzo afecta tanto a áreas urbanas como rurales del sur de California.

El Servicio Meteorológico Nacional detalló que los valores alcanzados en varias localidades superaron ampliamente los promedios históricos, generando preocupación entre autoridades y residentes por la persistencia de condiciones fuera de lo normal para el inicio de la primavera.

La combinación de altas temperaturas y baja humedad incrementa el riesgo de incendios forestales, una preocupación recurrente en la región conforme avanza el año.

Si bien el sistema de baja presión ofrecerá una pausa al calor, la tendencia general observada en los últimos años muestra que los episodios de calor extremo se adelantan y prolongan, lo que obliga a revisar las estrategias de prevención y respuesta ante emergencias climáticas.

El centro de Los Ángeles, con temperaturas cercanas a los 30 ℃, se suma a la lista de zonas que vivieron máximos inusuales. El organismo meteorológico subraya que la normalidad para la fecha debería situarse en torno a los 21-23 ℃, lo que destaca la magnitud del fenómeno en curso.

El centro de Los Ángeles llegó a los 30 ℃, destacando la magnitud del calor inusual frente al promedio estacional de 21-23 ℃ (Visit California)

Pronóstico a corto plazo: alivio temporal y regreso de vientos de Santa Ana

El enfriamiento que se prevé para los próximos días será, en palabras de Bryan Lewis, “un alivio agradable”, aunque transitorio.

El meteorólogo anticipó que para el viernes los vientos de Santa Ana regresarán a la región, lo que provocará nuevamente un repunte de las temperaturas y condiciones secas.

Estos vientos, característicos del sur de California, suelen estar asociados a aumentos súbitos de temperatura y descenso en la humedad, factores que pueden agravar el riesgo de incendios.

Las autoridades meteorológicas recomiendan precaución ante los cambios bruscos de temperatura y la posibilidad de vientos intensos, especialmente en zonas propensas a incendios forestales o con vegetación reseca.

La alternancia entre episodios de calor récord y breves periodos de alivio se ha consolidado como un patrón recurrente en los últimos años, reflejando la influencia del cambio climático sobre la dinámica estacional de la región.

Perspectivas para el fin de semana y recomendaciones oficiales

Según el Servicio Meteorológico Nacional, el breve descenso térmico concluirá rápidamente y se espera que el próximo fin de semana retornen las condiciones cálidas, con temperaturas que podrían superar nuevamente los promedios históricos para la fecha.

El organismo recomienda a la población mantenerse informada y adoptar medidas preventivas ante eventuales olas de calor.

La combinación de altas temperaturas y baja humedad incrementa el riesgo de incendios forestales en el sur de California durante este periodo (REUTERS/Mike Blake)

En este escenario, expertos en clima y autoridades locales subrayan la importancia de seguir actualizaciones oficiales y tomar precauciones, especialmente en grupos vulnerables como adultos mayores, niños y personas con afecciones de salud preexistentes.

El monitoreo constante de la evolución climática permitirá anticipar medidas de adaptación frente a episodios de calor extremo y variabilidad atmosférica en el sur de California.