Estados Unidos

El aumento del precio de la gasolina impulsa el interés por autos eléctricos en Estados Unidos

El conflicto con Irán y el cierre del estrecho de Ormuz elevaron el precio del combustible. Ante esta situación, muchas personas exploran alternativas para bajar los gastos de movilidad

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El precio de la gasolina
El precio de la gasolina en Estados Unidos alcanzó los USD 3,90 por galón tras el conflicto militar con Irán, elevando la búsqueda de vehículos eléctricos. REUTERS/Mike Blake/File Photo

El aumento del precio de la gasolina en Estados Unidos, que llegó a los USD 3,90 por galón tras la ofensiva militar contra Irán ordenada por Donald Trump, generó un repunte inmediato en el interés por vehículos eléctricos y modelos híbridos. El alza ocurre en medio de una prolongada incertidumbre: el conflicto mantiene bloqueado el estrecho de Ormuz, por donde circula el 20% del petróleo mundial, llevando los precios del combustible a su punto más alto desde 2023.

Desde que se intensificó la crisis hace tres semanas, las búsquedas online de autos eléctricos en plataformas especializadas aumentaron un 20%. De continuar la tendencia, se aceleraría un cambio en las preferencias de consumo en el país.

Las búsquedas en línea de
Las búsquedas en línea de autos eléctricos y modelos híbridos aumentaron un 20% en plataformas especializadas luego del inicio del conflicto en Medio Oriente. (X/Twitter)

El sitio CarEdge confirmó este incremento. Su analista Justin Fischer explicó a The Guardian: “El alza en las búsquedas comenzó dentro de las primeras 48 horas tras el inicio del conflicto”, subrayando la relación entre el contexto geopolítico y las decisiones de compra.

Fischer anticipa que, si los valores de la gasolina se mantienen altos más de un mes, las cifras seguirán creciendo.

Impacto del conflicto militar en el mercado automotor estadounidense

Las personas de menores ingresos resultaron especialmente impactadas por el encarecimiento del combustible y comienzan a optar por vehículos eléctricos de segunda mano, lo que constituye una alternativa frente a los valores de los automóviles nuevos.

Jessica Caldwell, responsable de análisis en la consultora Edmunds, señaló al diario británico: “Hoy es posible adquirir un EV usado por menos de USD 25,000, lo cual resulta atractivo frente a los precios de los autos nuevos”. Entre las opciones más accesibles en el mercado de segunda mano aparecen marcas como Tesla, Chevrolet y Nissan.

Consumidores de menores ingresos en
Consumidores de menores ingresos en Estados Unidos optan por vehículos eléctricos usados, como Tesla, Chevrolet y Nissan, ante el encarecimiento del combustible. REUTERS/Alyssa Pointer

Estados Unidos arrastra un retraso persistente respecto de otras potencias económicas en la penetración de autos eléctricos. De acuerdo con cifras citadas por The Guardian —que refieren proyecciones oficiales—, apenas el 7,8% de las ventas de automóviles en 2025 correspondieron a autos eléctricos, un nivel menor que en 2024.

Incidieron el retiro de incentivos fiscales, implementado tras la aprobación de una ley respaldada por el Partido Republicano, y el retroceso regulatorio impulsado por la administración Trump. Esto ha sido un obstáculo para la adopción de tecnologías limpias en el sector automotor nacional.

El interés por vehículos eléctricos
El interés por vehículos eléctricos en Estados Unidos crece ante la presión de los precios internacionales del petróleo y la incertidumbre geopolítica. REUTERS/Nacho Doce

La fiscal general Pam Bondi anunció la semana pasada que el gobierno federal demandó al estado de California por aplicar estándares ambientales más estrictos que “aumentan los costos para los consumidores” y, según su argumento, “violan la ley federal”.

La urgencia originada por el conflicto militar llevó a los estadounidenses a considerar alternativas menos dependientes de derivados del petróleo. Fischer destacó que modelos híbridos como Toyota Camry y Rav4 igualmente experimentarán un crecimiento porque muchos compradores temen quedarse sin acceso a puntos de recarga.

Caldwell subrayó la centralidad del tema en la vida diaria: “Toda vez que llenas tu tanque, enfrentas el costo, es algo inmediato”.

Los compradores estadounidenses consideran modelos
Los compradores estadounidenses consideran modelos híbridos como alternativa, motivados por el temor a la escasez de puntos de recarga para autos eléctricos. REUTERS/Nathan Howard/Archivo

A escala mundial, uno de cada cinco autos nuevos vendidos en el mundo ya es eléctrico, fenómeno que en Noruega adquiere niveles cercanos a la totalidad: en enero solo se vendieron siete autos a gasolina. En los Estados Unidos, en cambio, los vehículos grandes de alto consumo como SUVs y camionetas se mantienen predominantes, impulsados por la relajación de regulaciones ambientales y por la rentabilidad a corto plazo para los fabricantes.

Caldwell explicó a The Guardian: “La tecnología de los autos eléctricos se desarrolla en gran parte en Estados Unidos, pero China es quien escala la producción y consigue precios bajos”, y subrayó que la volatilidad de la política nacional, con cambios cada cuatro años, complica la planificación estratégica de las compañías.

Barreras en la adopción de vehículos eléctricos en Estados Unidos

Desde la perspectiva sectorial, el problema central ya no es la falta de interés sino las dudas respecto a la autonomía y la infraestructura de carga. Don Francis, presidente de la asociación EV Club of the South, afirmó: “Existe interés, pero la gente aún no se decide del todo. Podría haber un punto de inflexión si estos precios altos se mantienen”.

Un coche eléctrico se exhibe
Un coche eléctrico se exhibe en un evento, destacando su diseño moderno y tecnología avanzada con múltiples sensores en el techo.

Francis defendió la necesidad de alcanzar la independencia energética nacional para evitar nuevas guerras ligadas a recursos hidrocarburíferos, aunque advierte que los desafíos actuales exceden el liderazgo político.

El último aumento de los combustibles, impulsado por acciones militares y el cierre de rutas estratégicas para el comercio de petróleo, impulsó en Estados Unidos una reconsideración de la movilidad sustentable.

Un moderno auto eléctrico atraviesa
Un moderno auto eléctrico atraviesa un camino rural lleno de lodo y vegetación, demostrando su capacidad off-road en un entorno natural rodeado de montañas y árboles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si bien una parte del mercado mantiene cautela ante los riesgos de una transición total al vehículo eléctrico, la presión de los precios y la inestabilidad internacional ya generan un cambio en el comportamiento de los consumidores.

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