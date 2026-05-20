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De un dúo en los ’60 al Oscar y el autotune: cómo Cher redefinió la música, la moda y la cultura popular mundial

Desde los humildes comienzos en El Centro, California, hasta las giras mundiales del siglo XXI, la trayectoria de esta artista camaleónica desafió cada límite que la industria del entretenimiento intentó imponerle en sus 80 años

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El impacto de Believe y el uso pionero del Auto-Tune posicionaron a Cher como precursora del sonido pop digital y la música dance del siglo XXI

El 20 de mayo de 1946 nació en California una artista destinada a marcar la cultura popular internacional durante más de medio siglo. Cher, reconocida por su voz inconfundible y su versatilidad artística, cumple 80 años.

Su historia atraviesa la música, el cine y la moda, y su capacidad de reinvención la posiciona como referente para generaciones enteras. La revista musical Billboard subraya que la artista ganó un lugar único como una de las pocas en alcanzar el primer puesto de las listas en seis décadas distintas, un logro que ilustra la magnitud de su legado.

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Infancia marcada por la adversidad y los primeros pasos en la música

Cherilyn Sarkisian creció en un entorno humilde en El Centro, California. Su infancia estuvo atravesada por desafíos económicos y familiares, experiencia que moldeó su personalidad y determinación.

Cher y Sonny Bono
Desde una infancia marcada por adversidades económicas hasta el estrellato con Sonny & Cher, la vida de Cher inspira perseverancia y superación (Grosby)

A los 16 años, se trasladó a Los Ángeles, donde conoció a Salvatore “Sonny” Bono, con quien formó el dúo Sonny & Cher. Su sencillo “I Got You Babe” se transformó en un hito musical en 1965, consolidando su presencia en el panorama internacional.

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Según la revista musical Rolling Stone, la irrupción de Sonny & Cher significó una bocanada de aire fresco para la música pop de los años ’60. Señala que la imagen y el estilo de la pareja representaron una declaración de originalidad que desafió los cánones convencionales de la época.

Transición al estrellato solista y evolución artística

Tras la disolución de su pareja artística y matrimonial, Cher emprendió una carrera en solitario. Alcanzó el éxito con temas como Gypsys, Tramps & Thieves, Half-Breed y Dark Lady, que lideraron las listas estadounidenses. El sitio especializado NME enfatiza que su capacidad para reinventarse resultó clave para sobrevivir en una industria que castiga la repetición y premia la audacia.

Cher, ícono multigeneracional, celebra 80 años siendo referente en la música, el cine, la moda y la diversidad en la cultura pop internacional (REUTERS/Mario Anzuoni)
Cher, ícono multigeneracional, celebra 80 años siendo referente en la música, el cine, la moda y la diversidad en la cultura pop internacional (REUTERS/Mario Anzuoni)

A fines de los años 80, Cher incursionó en el cine y obtuvo el reconocimiento de la crítica. Ganó el Oscar a Mejor Actriz por su papel en Moonstruck (1987), una interpretación que, según la revista de entretenimiento Variety, demostró que su talento trascendía la música y el espectáculo televisivo. Su filmografía incluye títulos como Mask, Mermaids y Tea with Mussolini.

La presencia de Cher en la televisión estadounidense dejó huella con programas como “The Sonny & Cher Comedy Hour”, donde combinó humor, actuaciones musicales y un carisma único que cautivó a millones de espectadores.

Estas apariciones no solo expandieron su fama, sino que también influyeron en el formato de los shows de variedades y abrieron puertas a futuras generaciones de artistas que buscaron integrar múltiples disciplinas en sus carreras.

Referente de la moda y símbolo de libertad

La capacidad de reinvención de Cher, clave para triunfar como solista con éxitos como Gypsys, Tramps & Thieves y Half-Breed (REUTERS/Daniel Cole)
La capacidad de reinvención de Cher, clave para triunfar como solista con éxitos como Gypsys, Tramps & Thieves y Half-Breed (REUTERS/Daniel Cole)

Durante décadas, Cher desafió las normas mediante su estilo visual. Junto al diseñador Bob Mackie, creó trajes reconocidos por su audacia y originalidad en la cultura pop. La revista de moda Vogue afirma que su audacia estética influyó en artistas de distintas generaciones y contribuyó a democratizar el concepto de extravagancia en la moda.

Además de su impacto visual, Cher se convirtió en un símbolo para la comunidad LGBT+, defendiendo derechos y visibilidad en momentos en que el activismo encontraba fuerte resistencia social. El sitio especializado Out resalta que la artista logró que millones se sintieran representados en una industria poco abierta a la diversidad.

Cher también se destacó por su apoyo público a la diversidad familiar y de género, especialmente tras el proceso de transición de su hijo Chaz Bono. Su acompañamiento y visibilidad en temas de identidad y derechos LGBT+ la posicionaron como referente de empatía y apertura, sumando un aspecto personal y social a su figura artística.

Protagonista en la transformación del pop y la cultura

Las parejas que cantan juntas: historia de amor y música en el centro de la escena
En Hollywood, Cher brilló con un Oscar por Moonstruck y una filmografía diversa que amplió los horizontes de su carrera artística (AP)

En el siglo XXI, Cher mantuvo su vigencia con giras mundiales, discos exitosos como Believe y presencia constante en los medios. Believe revolucionó la música dance gracias al uso del Auto-Tune, técnica que transformó el sonido pop y que, según el portal musical Pitchfork, definió el rumbo de la música digital en la década de 2000.

La artista sigue activa en la escena internacional con presentaciones multitudinarias y colaboraciones con nuevos talentos. “Nunca sentí que debía retirarme. La música y el arte siempre me dieron libertad”, declaró Cher en diálogo con Billboard.

A lo largo de su trayectoria, Cher también forjó un vínculo sólido con distintas generaciones de seguidores mediante el uso estratégico de las redes sociales y su participación en campañas filantrópicas.

Su presencia digital y su compromiso con causas sociales ampliaron su influencia más allá del entretenimiento, consolidando una imagen de artista cercana y comprometida con los cambios culturales de su tiempo.

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