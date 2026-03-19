El Congreso de Estados Unidos debate un cargo anual de USD 250 para autos eléctricos

El proyecto de ley en Estados Unidos busca imponer un cargo anual de USD 250 a propietarios de vehículos eléctricos para financiar el mantenimiento vial.

Los propietarios de vehículos eléctricos en Estados Unidos podrían enfrentar un nuevo cargo anual de USD 250 destinado a financiar el mantenimiento y reparación de carreteras en todo el país, según un proyecto de ley que promueve el representante Sam Graves, presidente del Comité de Transporte e Infraestructura de la Cámara de Representantes.

El déficit en la financiación vial, que antes se cubría principalmente con impuestos a los combustibles, se ha incrementado debido al avance de la electrificación automotriz, y la discusión sobre alternativas de recaudación redefine el costo total de propiedad para quienes eligen automóviles que no consumen gasolina. Así lo confirmó el medio estadounidense USA TODAY.

Actualmente, la mayoría de los estados estadounidenses ya aplican tasas de registro adicionales a los vehículos eléctricos, que oscilan entre USD 50 y más de USD 250, según la jurisdicción. A estos cargos se suman costos iniciales como la instalación de cargadores residenciales y la aplicación de impuestos durante las sesiones de carga, por lo que el acceso y uso de vehículos eléctricos puede resultar más costoso de lo que plantean los mensajes enfocados en el ahorro operacional.

El peso de los vehículos eléctricos y su impacto en las carreteras

Entre las preocupaciones principales citadas por Sam Graves en diálogo con el medio estadounidense USA TODAY se encuentra el considerable peso extra de los vehículos eléctricos frente a los modelos a gasolina de tamaño similar. La diferencia, que puede ser de cientos a miles de libras por las baterías, incrementa la presión sobre la infraestructura vial, sobre todo en caminos antiguos y menos robustos.

La falta de un impuesto equivalente al federal sobre la gasolina —que históricamente financió la modernización de rutas y puentes— traslada la carga financiera a los propietarios de vehículos de combustión interna, un desequilibrio que el nuevo arancel apunta a corregir.

El déficit en la financiación de carreteras crece ante el avance de la movilidad eléctrica y la caída de los ingresos por impuestos a los combustibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si la propuesta de tarifa anual se aprueba, los propietarios de vehículos eléctricos deberían aportar una cifra específica para compensar el menor aporte recaudado vía impuestos a los combustibles, con el objetivo de aliviar la presión sobre quienes continúan usando automóviles alimentados con gasolina.

Costos ocultos y cambios en el atractivo económico de adquirir un vehículo eléctrico

La competitividad económica de los automóviles eléctricos se sostenía en la percepción de costos de mantenimiento más bajos en comparación con otros tipos de vehículos, aunque esa diferencia resulta hoy menos contundente. A pesar de que recargar una batería suele ser más económico que llenar el tanque de combustible, los usuarios de vehículos eléctricos deben asumir gastos que incluyen reparaciones de batería —de alto costo— y pagos elevados si dependen de la carga rápida pública, especialmente en horarios pico, indica el medio estadounidense USA TODAY.

La mayoría de los estados ya aplica tasas de registro adicionales a los vehículos eléctricos que pueden superar los USD 250 según la jurisdicción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La adopción masiva de estos vehículos tampoco ha resuelto la barrera del precio inicial. Si bien los precios han bajado en los últimos años, el objetivo declarado de producir un modelo de USD 25.000 aún no se materializa, por ejemplo, en los planes de Tesla. El automóvil eléctrico nuevo de menor precio previsto para 2026 será el Chevrolet Bolt 2027, que saldrá al mercado por USD 27.600 antes de impuestos y tasas.

Encontrar vehículos nuevos accesibles sigue siendo un desafío, sobre todo si se consideran los costos relacionados con la carencia de infraestructura doméstica de carga, que obliga a muchos conductores a buscar alternativas menos fiables y más caras.

El auge de los híbridos como alternativa intermedia

Ante un entorno de precios elevados y gastos adicionales asociados a los vehículos eléctricos, fabricantes como Toyota han consolidado la opción de los autos híbridos caracterizados por su eficiencia y confiabilidad, representados principalmente por los modelos Toyota Camry y Toyota RAV4.

Estos vehículos ofrecen a los consumidores una mayor eficiencia sin la dependencia total de las redes de carga, lo que permite mantener costes de operación menores y evita los inconvenientes logísticos y económicos de los modelos completamente eléctricos.