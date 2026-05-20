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“El viaje de Odiseo está presente en todas mis películas, de una forma u otra”, aseguró Christopher Nolan

El director reveló a TIME que su filmografía entera, desde Batman Begins hasta Oppenheimer, estuvo atravesada por el mito homérico. Una inspiración que tardó dos décadas en llevar a la pantalla grande con todos los recursos de Hollywood

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La superproducción "The Odyssey" de Christopher Nolan se estrena como la adaptación más fiel a la epopeya de Homero en la historia del cine

La esperada superproducción inspirada en la epopeya de Homero, dirigida por Christopher Nolan y filmada íntegramente en formato IMAX, marca un nuevo hito en el cine contemporáneo con Matt Damon como Odiseo.

Christopher Nolan finalmente hizo realidad The Odyssey (La Odisea), reuniendo más de dos décadas de trabajo y una visión ambiciosa. Esta película se distingue por su fidelidad a Homero, el uso pionero de tecnología IMAX y un elenco de primer nivel, logrando la primera gran adaptación cinematográfica de la epopeya griega con recursos de superproducción y un enfoque visual e interpretativo innovador.

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Nolan concibió la idea para adaptar The Odyssey mientras exploraba nuevas formas de contar el mito del caballo de Troya y buscaba una manera inédita de presentar la historia en el cine. Según relató a TIME, “Si el caballo se hundiera en la arena y estuviera a punto de ser arrastrado por la marea, los troyanos nunca creerían que podría haber alguien allí”. Este concepto sirvió de base para una versión que rompe con la iconografía tradicional y sorprende tanto a personajes como a audiencia.

Christopher Nolan
Christopher Nolan dedicó más de 20 años al desarrollo de "The Odyssey", consolidando su visión como cineasta en grandes producciones (REUTERS/Mario Anzuoni)

El director intentó inicialmente dirigir Troya en 2004, pero sin éxito. Persistió en su propósito hasta reunir las condiciones para una adaptación que integrara la odisea de Odiseo en la gran maquinaria de Hollywood. Nolan declaró que nunca se había hecho “una versión cinematográfica de La Odisea con todos los recursos de una superproducción”.

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El desafío de adaptar a Homero al cine moderno

Convertir la obra de Homero en un relato audiovisual presentó un reto creativo para Christopher Nolan. Según explicó a TIME, su guion es “muy fiel a Homero porque a Homero no lo reescribes”. Matt Damon, protagonista del filme, compartió esa visión: “El guion era muy específico en lo que hacía”.

Para Nolan, el desafío estaba en trasladar las múltiples dimensiones de Odiseo, mostrando tanto su astucia como su vulnerabilidad y complejidad interior. El objetivo era que el personaje resultara atractivo y comprensible para el público actual.

"La Odisea", la ambiciosa adaptación dirigida por Christopher Nolan.
Matt Damon, protagonista del filme, destacó la especificidad y precisión del guion creado por Nolan para la adaptación (Universal Pictures)

Hollywood enfrenta un periodo de transición, con el cine de superhéroes en descenso y el retorno de los directores-autores como figuras centrales. La apuesta de Nolan refuerza esa tendencia al proponer superproducciones con espíritu clásico y sensibilidad contemporánea.

Producción épica y rodaje sin precedentes en IMAX

La filmación de The Odyssey se destacó por su escala técnica y artística, siendo realizada en Marruecos, Grecia, Italia, Islandia, Los Ángeles, Escocia y Sicilia. Se priorizó el uso de efectos prácticos y escenarios naturales, evitando recreaciones digitales en la mayoría de las escenas. Nolan insistió en que el barco de Odiseo fuera completamente funcional para las exigentes tomas en el Mediterráneo.

El equipo técnico, encabezado por el director de fotografía Hoyte van Hoytema, desarrolló soluciones específicas para el formato IMAX. Esto incluyó un sistema de espejos para mejorar la interacción de los actores y dispositivos para reducir el ruido de las cámaras en escenas íntimas.

TIME informa que el asalto nocturno a Troya requirió cientos de luces LED portátiles para simular el fuego. Un helicóptero elevó la cámara IMAX, de casi 200 kilogramos, para alcanzar zonas rocosas y filmar secuencias clave. El rodaje terminó en 91 días, nueve antes de lo planeado, demostrando la eficiencia del equipo liderado por Nolan y la productora Emma Thomas.

Imagen de 'La Odisea'
La filmación de "The Odyssey" utilizó siete locaciones internacionales, entre ellas Marruecos, Grecia, Italia, Islandia, Los Ángeles, Escocia y Sicilia

Thomas, socia y productora, recordó según TIME: “Cuando pides el mundo y no podemos dártelo, Chris siempre tiene un plan alternativo”. Esa capacidad de adaptación contribuyó a crear una experiencia cinematográfica inmersiva y visualmente impresionante.

El reparto y la humanidad de los personajes clásicos

Uno de los mayores logros de la película es la profundidad emocional con la que aborda los mitos. Matt Damon asume el rol de Odiseo, enfrentando peligros fantásticos y dilemas personales. Sobre el rodaje, Damon dijo a TIME: “Fue la experiencia más gratificante de mi carrera. Películas así ya no se hacen”.

Anne Hathaway, intérprete de Penélope, subrayó que la visión de Nolan le permitió encarnar a una figura intensa e igual a Odiseo: “Penélope es un volcán a punto de estallar y es el perfecto igual de Odiseo”. Ambos actores coincidieron en aportar miradas personales para construir la relación única entre sus personajes.

El elenco incluye a Samantha Morton como Circe, quien aporta una dimensión humana al personaje; Bill Irwin como el Cíclope; y Tom Holland como Telémaco, hijo del héroe. Lupita Nyong’o interpreta tanto a Helena como a Clitemnestra, y los papeles de Menelao y Agamenón recaen en Jon Bernthal y Benny Safdie. Hathaway relató que el reparto convivió en alojamientos modestos en Sicilia, lo que reforzó una ética de trabajo centrada en la colaboración y el compromiso artístico.

La Odisea
Anne Hathaway interpreta una Penélope intensa y equitativa a Odiseo, y Tom Holland a Telémaco, hijo del héroe mitológico

Música, detalles históricos y autenticidad visual

El compositor Ludwig Göransson, habitual colaborador de Nolan y ganador del Oscar, diseñó una banda sonora innovadora. Prescindió de orquesta tradicional y empleó 35 gongs de bronce de diferentes tamaños junto a sintetizadores, en busca de recrear la atmósfera sonora de la Grecia antigua.

Göransson contó a TIME que la ausencia de orquesta suponía un reto: “No existía la orquesta en esa época, así que tuvimos que buscar algo distinto”. El filme incorpora también a Travis Scott como bardo, evocando la tradición oral de los relatos homéricos.

Ludwig Göransson compone una innovadora banda sonora para el filme inspirada en la Grecia antigua (REUTERS/Mario Anzuoni)
Ludwig Göransson compone una innovadora banda sonora para el filme inspirada en la Grecia antigua (REUTERS/Mario Anzuoni)

El vestuario y la utilería fueron fruto de una minuciosa investigación en torno a la época de bronce, aunque Nolan admitió que la verosimilitud histórica depende de registros arqueológicos fragmentarios. Las armaduras y armas, como la de Agamenón, fueron diseñadas para reflejar el estatus a través de materiales y técnicas plausibles en la Antigua Grecia.

Según Nolan, cada decisión de diseño fue cuidadosamente fundamentada, esperando que la comunidad académica valore el nivel de rigor y seriedad empleado, aun si surgen discrepancias con las interpretaciones históricas.

Los aprendizajes de Nolan y el significado de “The Odyssey”

“El viaje de Odiseo está presente en todas mis películas, de una forma u otra”, confesó Christopher Nolan a TIME. Su filmografía, desde Batman Begins hasta Oppenheimer, está atravesada por la figura del hombre que anhela volver a casa. “Hay que estar cómodo repitiendo temas, si es adecuado para la historia”, afirmó el director, reflejando la naturaleza cíclica de ciertos motivos en su obra.

Matt Damon, barbudo y vestido como guerrero antiguo con armadura de cuero, mira al frente. En la esquina superior derecha, una foto redonda de Christopher Nolan
Christopher Nolan reconoce la influencia del viaje de Odiseo en toda su filmografía

Nolan realizó numerosos visionados de la película en el IMAX de Universal CityWalk, cumpliendo así el sueño que inspiró dos décadas de empeño. Tras 20 años de aprendizaje y maduración, el director afirma que finalmente se sintió preparado para llevar al cine la epopeya homérica con la ambición y autenticidad que merecía.

Como en la travesía de Odiseo, la larga espera y el regreso marcan el cierre de un ciclo en la carrera de Nolan, que arriba a buen puerto con una obra concebida durante toda una vida profesional.

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