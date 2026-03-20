Estados Unidos

Asesinaron a una estudiante universitaria en Chicago, el atacante escapó y la policía pidió colaboración ciudadana para encontrarlo

Una joven de 18 años perdió la vida tras recibir un disparo cerca del campus de Loyola University Chicago; el responsable huyó de la escena y las autoridades solicitan a la comunidad cualquier información que ayude a esclarecer el caso

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La policía de Chicago mantiene
La policía de Chicago mantiene abierta la investigación por el homicidio de Sheridan Gorman y solicita colaboración ciudadana para identificar al atacante. (Instagram)

El asesinato de Sheridan Gorman, una joven de 18 años que cursaba su primer año en Loyola University Chicago, generó reacciones tanto en Chicago como en su localidad natal, Yorktown Heights, en el estado de Nueva York. El incidente ocurrió la madrugada del jueves, cerca del campus de Loyola, cuando la estudiante fue alcanzada por una bala mientras caminaba con sus amigos en Rogers Park.

La noticia movilizó a la comunidad universitaria y a los residentes de Yorktown. Se organizaron vigilias, homenajes y una ola de mensajes de apoyo para la familia Gorman, en las que los compañeros y docentes expresaron su consternación mediante mensajes y actos conmemorativos.

Las autoridades policiales mantienen la investigación abierta, mientras refuerzan las medidas de contención emocional para los estudiantes y allegados de la víctima.

Cómo ocurrió el ataque

La madrugada del jueves, Sheridan Gorman fue atacada mientras transitaba con un grupo de amigos por la zona de Tobey Prinz Beach, en el barrio Rogers Park, a pocas cuadras del campus de Loyola University Chicago. Según el informe policial, un hombre se acercó al grupo, sacó un arma y disparó, hiriendo a Gorman en la cabeza y causándole la muerte en el lugar. Ninguno de sus acompañantes sufrió lesiones.

La policía notificó que el atacante, quien llevaba cubrebocas, huyó tras los disparos y sigue prófugo. Las cámaras de seguridad y los testimonios recolectados no han permitido una identificación clara del sospechoso.

Vista frontal del edificio de
Vista frontal del edificio de Loyola University Chicago en una calle urbana con vehículos estacionados y detalles de la ciudad. (Google Maps)

Las autoridades solicitan la colaboración ciudadana para aportar información relevante.

En una carta a la comunidad universitaria, Mark C. Reed, presidente de Loyola University Chicago, expresó que se trata “de una pérdida y nuestros corazones están con la familia de Sheridan, sus seres queridos y todos quienes la conocieron”, según la filial NBC New York.

Investigación policial y contexto del hecho

Las fuerzas de seguridad de Chicago y el departamento de seguridad universitaria mantienen activas las investigaciones. De acuerdo con testigos, el ataque fue repentino y formaba parte de una situación donde no existía relación previa entre el agresor y el grupo.

La zona donde se produjo el hecho es frecuentada por estudiantes y vecinos, y han surgido inquietudes sobre la seguridad tras varios episodios recientes.

Loyola University Chicago refuerza la
Loyola University Chicago refuerza la seguridad en el campus y ofrece servicios de apoyo emocional a estudiantes tras el crimen de Sheridan Gorman. (Loyola University Chicago)

Entre diciembre y febrero, la policía y el consejo vecinal de Rogers Park reportaron episodios de robos y amenazas en el área, lo que llevó a reforzar los patrullajes antes del incidente con Gorman. Tras el ataque, la policía incrementó la vigilancia en Rogers Park e instó a la comunidad a informar cualquier dato relevante.

Las autoridades confirmaron la ausencia de arrestos y reiteraron que el caso sigue abierto. El Departamento de Policía de Chicago solicitó que la comunidad se comunique con la línea de denuncias anónimas o la seguridad del campus, de acuerdo con el canal local ABC7 Chicago.

Como respuesta, la universidad envió alertas de seguridad y reforzó su presencia policial alrededor del campus. Además, facilitó servicios de apoyo psicológico y emocional en Mertz Hall y la capilla Madonna della Strada para quienes lo requieran.

Efectos y respuestas en la comunidad educativa y familiar

El asesinato afectó a los integrantes de Loyola University Chicago. Los mensajes y actos conmemorativos continuaron por parte de estudiantes, profesores y personal que participaron en una vigilia con velas y palabras en recuerdo de Gorman.

El presidente Reed subrayó la importancia de la contención emocional dentro de la universidad y señaló: “Reforzamos nuestros recursos para quienes necesiten ayuda en este momento difícil”. Consejeros y personal especializado están disponibles para atender a los afectados.

El asesinato de Sheridan Gorman
El asesinato de Sheridan Gorman en Rogers Park conmueve tanto a Chicago como a la comunidad de Yorktown Heights, su ciudad natal. (Instagram)

En Yorktown Heights, se organizaron actividades de apoyo y encuentros en diferentes escuelas y grupos vecinales, acompañando a los padres de Sheridan, Tom y Jess Gorman. La familia agradeció las muestras de afecto y, en palabras de Jim Pugliese, amigo, recordaron a Sheridan como “una luz para su familia y amigos”, agregando: “Tenía esa luz interior que te hacía acercarte a ella”.

Recursos disponibles y situación judicial

La universidad y la policía pidieron a quienes posean información sobre el caso que colaboren con las autoridades a través de líneas de emergencia y canales de denuncia anónima. La familia Gorman mantiene su pedido de justicia y exige que el responsable sea identificado y juzgado.

Para quienes atraviesan el duelo, Loyola University Chicago mantiene abiertas sus oficinas de bienestar estudiantil y ofrece acompañamiento. El presidente Reed reiteró al diario universitario Loyola Phoenix que “la seguridad y el bienestar de los estudiantes son prioridad para la institución”.

Hasta el día 20 de marzo de 2026, la policía de Chicago mantiene la investigación en curso, sin detenidos ni avances públicos en la identificación del atacante. El área de Rogers Park sigue bajo vigilancia y la comunidad universitaria permanece atenta a nuevas informaciones.

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