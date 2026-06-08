3 décadas de Mundiales en videojuegos: de USA 94 a EA Sports FC 26

“The World’s Game” lleva el Mundial 2026 a EA Sports FC 26 sin licencia oficial de la FIFA

La historia de los Mundiales en los videojuegos es un reflejo de cómo la tecnología, las licencias y las expectativas de los jugadores han evolucionado en casi tres décadas.

Desde el emblemático Estados Unidos 94, Francia 98 hasta la reciente actualización “The World’s Game” en EA Sports FC 26, el fútbol digital ha acompañado cada Copa del Mundo, adaptándose a cambios de plataforma, estilos de juego y modelos de negocio.

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La edición de 2026 marca un nuevo capítulo, donde la ausencia de la licencia oficial de la FIFA no impide que millones de aficionados revivan la emoción del torneo en consolas y PC.

El modo recrea el formato de 48 selecciones con decenas de países elegibles y la estructura real de grupos, aunque sin trofeo ni balón oficiales, y continúa la estrategia de integrar la Copa del Mundo como actualización

La relevancia de este recorrido radica en que los videojuegos se han consolidado como una parte esencial de la experiencia mundialista para las nuevas generaciones. Ya no solo se sigue el torneo desde la televisión: ahora se simula, se reinventa y se juega en cualquier dispositivo, contribuyendo a la cultura y la memoria colectiva de los hinchas globales.

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Francia 98: el inicio de una era

El primer gran salto llegó con Copa del Mundo Francia 1998, desarrollado por EA Sports. Basado en el motor de FIFA 98 RTWC, este título mejoró animaciones y detalles para ofrecer una experiencia mundialista memorable. Disponible en PlayStation, Nintendo 64 y PC, marcó el estándar para los juegos temáticos del torneo y se convirtió en un clásico de la época.

La expansión de las opciones y el auge de las licencias

A finales de los 90 y principios de los 2000, otros títulos intentaron aprovechar el fervor mundialista. Francia 98: Road to Win y Neo Geo Cup ’98: The Road to Victory ofrecieron alternativas sin la licencia oficial, usando plantillas y gráficos reciclados, pero logrando captar la atención de jugadores en Sega Saturn, Arcade y más de 60 selecciones jugables.

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Con World Cup USA ’94, la saga dio un paso innovador al contar con licencia oficial de la FIFA, permitiendo jugar el torneo en plataformas como Sega Mega Drive, Super Nintendo y PC. Aunque no fue el juego más valorado en términos de jugabilidad, sentó las bases para futuras entregas.

2002-2010: realismo, modos de juego y salto generacional

De 2002 a 2010, más realismo, jugador creado y torneo online cambiaron la experiencia mundialista

Con el avance de las consolas, títulos como Copa del Mundo Corea y Japón 2002 y Copa del Mundo Alemania 2006 expandieron el número de selecciones y modos de juego. Por primera vez, se podía crear un jugador personalizado y vivir el torneo con mayor realismo.

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El acceso a más plataformas (PlayStation 2, Xbox, GameCube, PSP, Nintendo DS y PC) facilitó que el Mundial llegara a más jugadores que nunca.

El punto de inflexión llegó con Copa del Mundo Sudáfrica 2010. Este juego es recordado por su jugabilidad pulida, la inclusión de entrenadores licenciados y la posibilidad de disputar el torneo completo online, una novedad que potenció la competencia global y la interacción entre usuarios.

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De los juegos independientes a las actualizaciones gratuitas

El último juego independiente centrado en el Mundial fue Brasil 2014, disponible para Xbox 360 y PlayStation 3. A partir de ahí, EA Sports cambió de estrategia: tanto la Copa del Mundo Rusia 2018 como Qatar 2022 fueron lanzadas como actualizaciones gratuitas (DLC) dentro de los títulos principales de la franquicia FIFA, en lugar de juegos independientes.

Más de 60 selecciones nacionales están disponibles en el nuevo modo Mundial de EA Sports FC 26, ofreciendo una experiencia auténtica del torneo.

Este modelo se mantiene en EA Sports FC 26. Sin la licencia oficial de la FIFA, el modo Copa del Mundo aparece bajo el nombre “The World’s Game”, permitiendo simular el torneo de 48 selecciones con 60 países elegibles, de los cuales 53 cuentan con licencia completa. Aunque faltan elementos oficiales como el trofeo o el balón, los grupos y el formato siguen fielmente la estructura real de la Copa Mundial 2026.

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A lo largo de los años, los Mundiales en videojuegos han estado presentes en casi todas las plataformas imaginables: desde Sega Master System, Game Boy y Amiga, hasta consolas de última generación, móviles y PC. Esta diversidad ha permitido que varias generaciones disfruten, compitan y revivan los momentos más icónicos del fútbol internacional en formato interactivo.