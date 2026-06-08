Steve Spielberg revela qué lo convence de que no estamos solos: “Ha llegado a ser abrumador”

Steven Spielberg reflexionó sobre la posibilidad de que la humanidad haya sido visitada por seres de otros planetas

Steven Spielberg dijo, en la antesala del estreno de Disclosure Day, que la posibilidad de que la humanidad ya haya sido visitada por seres extraterrestres le resulta hoy más plausible por la cantidad de pruebas visuales y tecnológicas acumuladas en las últimas décadas.

“Ha llegado a ser abrumador para mí pensar que no estamos solos”, afirmó el cineasta. También recordó que, en sus primeras películas sobre el tema, como Close Encounters of the Third Kind, su convicción sobre la existencia de vida más allá de la Tierra dependía más de la imaginación que de la certeza.

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Durante la conversación, Spielberg dijo que el acceso a pruebas visuales y tecnológicas creció desde principios del siglo XXI. Según planteó, la proliferación de dispositivos capaces de registrar imágenes facilitó compartir elementos que antes solo podían imaginarse.

El Pentágono de Estados Unidos publicó una segunda tanda con 51 clips y otros materiales en un portal oficial. (X: @AlertaNewsPlus)

La influencia de su madre y su mirada sobre los extraterrestres

El director recordó a su madre, Leah Adler, como una figura central en su interés por el misterio del universo. “Ella siempre decía: ‘No seamos tan engreídos como para pensar que somos la única vida inteligente en el universo’”, relató Spielberg.

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Según contó, esa apertura mental marcó su trayectoria creativa y alimentó su impulso por indagar en lo desconocido. En ese marco, dijo que, si alguna vez ocurre un día de revelación oficial sobre la presencia de seres de otros mundos, no se sorprendería: “En realidad, estaría bastante agradecido”.

La nueva película y su relación con esa idea

Esa mirada aparece de forma directa en Disclosure Day, donde la trama gira en torno a la revelación de la existencia de alienígenas. Para Spielberg, la posibilidad de contacto con otras formas de vida resulta más plausible ahora que en el pasado.

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El director vinculó esa percepción con la circulación de imágenes y registros tecnológicos. A su juicio, esa acumulación de materiales dio más sustento a una pregunta que, para él, hoy pesa más que años atrás.

La película aborda la revelación global de la existencia de vida extraterrestre. La trama sigue las consecuencias mundiales cuando se confirma que no estamos solos, explorando el miedo, la incertidumbre y el cambio en la percepción humana sobre el universo. (Youtube)

Influencias, cine y dudas sobre la inteligencia artificial

Paralelamente, Spielberg también reconoció el papel de otros directores en la evolución de su cine. Mencionó a Kurosawa, Hitchcock y Truffaut, además de cineastas actuales, como fuentes de inspiración y de impulso para seguir trabajando.

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Sobre la inteligencia artificial, dijo que la acepta como herramienta, aunque también la mira con temor. Recordó su vínculo con Stanley Kubrick y el proceso de creación de A.I. Artificial Intelligence, una película que, según él, fue malinterpretada durante mucho tiempo, en parte por la confusión entre inteligencia artificial y vida extraterrestre.

“Hubo mucha confusión sobre de qué trataba realmente (la película). Pero eso fue antes de la era digital; antes de que la IA se convirtiera realmente en un avance. Le tengo tanto miedo a la IA como la acepto como herramienta, y creo que Stanley tenía esos sentimientos cuando escribió esta historia”.

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Steven Spielberg considera que su película 'Inteligencia Artificial' fue malinterpretada en su momento

Una continuidad en su interés por la ciencia ficción

Disclosure Day completa una trilogía temática iniciada con Close Encounters y E.T., pero no implica el final de su interés por el género. “No va a terminar mi amor por la ciencia ficción”, dijo Spielberg.

Al hablar sobre el impacto de sus historias, el realizador recordó cómo la credulidad infantil de sus actores en E.T. lo llevó a preguntarse si esa capacidad de creer en lo inexplicado puede mantenerse también en la adultez. Para Spielberg, la puerta a lo desconocido sigue abierta en su obra y en su pensamiento personal.

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