Entretenimiento

Steve Spielberg revela qué lo convence de que no estamos solos: “Ha llegado a ser abrumador”

El director admite que la cantidad de pruebas visuales y tecnológicas sobre extraterrestres es abrumadora y supera a lo que imaginó décadas atrás. Su nueva película Disclosure Day retoma este tema central en su carrera

Guardar
Google icon
Steven Spielberg reflexionó sobre la posibilidad de que la humanidad haya sido visitada por seres de otros planetas
Steven Spielberg reflexionó sobre la posibilidad de que la humanidad haya sido visitada por seres de otros planetas

Steven Spielberg dijo, en la antesala del estreno de Disclosure Day, que la posibilidad de que la humanidad ya haya sido visitada por seres extraterrestres le resulta hoy más plausible por la cantidad de pruebas visuales y tecnológicas acumuladas en las últimas décadas.

“Ha llegado a ser abrumador para mí pensar que no estamos solos”, afirmó el cineasta. También recordó que, en sus primeras películas sobre el tema, como Close Encounters of the Third Kind, su convicción sobre la existencia de vida más allá de la Tierra dependía más de la imaginación que de la certeza.

PUBLICIDAD

Durante la conversación, Spielberg dijo que el acceso a pruebas visuales y tecnológicas creció desde principios del siglo XXI. Según planteó, la proliferación de dispositivos capaces de registrar imágenes facilitó compartir elementos que antes solo podían imaginarse.

El Pentágono de Estados Unidos publicó una segunda tanda con 51 clips y otros materiales en un portal oficial. (X: @AlertaNewsPlus)

La influencia de su madre y su mirada sobre los extraterrestres

El director recordó a su madre, Leah Adler, como una figura central en su interés por el misterio del universo. “Ella siempre decía: ‘No seamos tan engreídos como para pensar que somos la única vida inteligente en el universo’”, relató Spielberg.

PUBLICIDAD

Según contó, esa apertura mental marcó su trayectoria creativa y alimentó su impulso por indagar en lo desconocido. En ese marco, dijo que, si alguna vez ocurre un día de revelación oficial sobre la presencia de seres de otros mundos, no se sorprendería: “En realidad, estaría bastante agradecido”.

La nueva película y su relación con esa idea

Esa mirada aparece de forma directa en Disclosure Day, donde la trama gira en torno a la revelación de la existencia de alienígenas. Para Spielberg, la posibilidad de contacto con otras formas de vida resulta más plausible ahora que en el pasado.

El director vinculó esa percepción con la circulación de imágenes y registros tecnológicos. A su juicio, esa acumulación de materiales dio más sustento a una pregunta que, para él, hoy pesa más que años atrás.

La película aborda la revelación global de la existencia de vida extraterrestre. La trama sigue las consecuencias mundiales cuando se confirma que no estamos solos, explorando el miedo, la incertidumbre y el cambio en la percepción humana sobre el universo. (Youtube)

Influencias, cine y dudas sobre la inteligencia artificial

Paralelamente, Spielberg también reconoció el papel de otros directores en la evolución de su cine. Mencionó a Kurosawa, Hitchcock y Truffaut, además de cineastas actuales, como fuentes de inspiración y de impulso para seguir trabajando.

Sobre la inteligencia artificial, dijo que la acepta como herramienta, aunque también la mira con temor. Recordó su vínculo con Stanley Kubrick y el proceso de creación de A.I. Artificial Intelligence, una película que, según él, fue malinterpretada durante mucho tiempo, en parte por la confusión entre inteligencia artificial y vida extraterrestre.

“Hubo mucha confusión sobre de qué trataba realmente (la película). Pero eso fue antes de la era digital; antes de que la IA se convirtiera realmente en un avance. Le tengo tanto miedo a la IA como la acepto como herramienta, y creo que Stanley tenía esos sentimientos cuando escribió esta historia”.

A.I. Inteligencia artificial película Steven Spielberg
Steven Spielberg considera que su película 'Inteligencia Artificial' fue malinterpretada en su momento

Una continuidad en su interés por la ciencia ficción

Disclosure Day completa una trilogía temática iniciada con Close Encounters y E.T., pero no implica el final de su interés por el género. “No va a terminar mi amor por la ciencia ficción”, dijo Spielberg.

Al hablar sobre el impacto de sus historias, el realizador recordó cómo la credulidad infantil de sus actores en E.T. lo llevó a preguntarse si esa capacidad de creer en lo inexplicado puede mantenerse también en la adultez. Para Spielberg, la puerta a lo desconocido sigue abierta en su obra y en su pensamiento personal.

Temas Relacionados

Steven SpielbergExtraterrestresCiencia ficciónInteligencia artificialentretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Lewis Hamilton oficializa su romance con Kim Kardashian en el podio de Mónaco: “Es increíble contar con su apoyo”

El británico de 41 años afirma que se siente feliz y agradecido, y atribuye a la empresaria un respaldo cotidiano luego de que ambos se mostraran ante cámaras en un fin de semana clave para su adaptación a Ferrari

Lewis Hamilton oficializa su romance con Kim Kardashian en el podio de Mónaco: “Es increíble contar con su apoyo”

La película cristiana que se convirtió en furor en Netflix

Se trata de “La chica del perdón” que en pocos días logró colarse entre las ficciones más vistas. Bullying, discriminación y la fe como motror para enfrentar las adversidades

La película cristiana que se convirtió en furor en Netflix

“Backrooms: sin salida”: Superó los 100 millones de dólares en seis días y convirtió a Kane Parsons en el director más joven en liderar la taquilla

La película nacida en YouTube llevó al realizador estadounidense a liderar la cartelera en su país con una marca inédita para A24 y un impulso decisivo del público menor de 35 años

“Backrooms: sin salida”: Superó los 100 millones de dólares en seis días y convirtió a Kane Parsons en el director más joven en liderar la taquilla

Tom Holland explicó por qué su amistad con Jacob Batalon cambió la forma de ver a Spider-Man

En una entrevista para el pódcast Good Hang with Amy Poehler, el actor dijo que el afecto y la vulnerabilidad entre Peter y Ned funcionan porque nacen de una conexión real, forjada desde los 19 años

Tom Holland explicó por qué su amistad con Jacob Batalon cambió la forma de ver a Spider-Man

Las diez películas recomendadas para ver antes de “La Odisea” de Christopher Nolan

Una selección reúne aventuras, guerras y retornos a casa que dialogan con el mito griego y el cine moderno, desde los hermanos Coen hasta Pixar, con héroes que cruzan desiertos, mares y reinos fantásticos

Las diez películas recomendadas para ver antes de “La Odisea” de Christopher Nolan

DEPORTES

“Cree en grande”: la emotiva campaña que lanzó Conmebol de cara al inicio del Mundial 2026

“Cree en grande”: la emotiva campaña que lanzó Conmebol de cara al inicio del Mundial 2026

La cruda confesión de Ronald Koeman al hablar sobre la enfermedad de su esposa en la previa del Mundial 2026: “Es difícil”

Simone Biles reveló que estuvo al borde de la muerte: “Mi cuerpo se desplomó”

Leandro Paredes, íntimo: la interna de su vuelta a Boca Juniors, el deseo de jugar con Neymar y los rumores sobre el interés del Inter Miami

Conmoción en la NBA: murió Stacey King, el tricampeón en los Chicago Bulls de Jordan que pasó por el básquet argentino

TELESHOW

El dolor que María Rosa Fugazot nunca pudo superar: la muerte de su hijo René Bertrand marcó sus últimos días

El dolor que María Rosa Fugazot nunca pudo superar: la muerte de su hijo René Bertrand marcó sus últimos días

La actriz Cristina Tejedor despidió a su compañera María Rosa Fugazot: “Ella lo único que hacía era hablar y recordar a René”

El conmovedor gesto de Viru, la esposa del Indio Solari con una fan desconsolada: “Yo le doy un beso de tu parte”

Entre boxes, Nicole Neumann y su hijo Cruz alentaron a Manu Urcera en la carrera de automovilismo

Finalizó el velorio del Indio Solari: así fue el mensaje oficial tras la histórica despedida popular

INFOBAE AMÉRICA

La ONU alertó que El Niño podría agravar la inseguridad alimentaria de 2,6 millones de personas en Ecuador

La ONU alertó que El Niño podría agravar la inseguridad alimentaria de 2,6 millones de personas en Ecuador

Rodrigo Paz: “No permitiremos que intereses narcoterroristas actúen para destruir la democracia”

93% de los graduados universitarios en Costa Rica consigue empleo, según OlaP

Una explosión en un generador surge como nueva hipótesis del incendio que destruyó 35 embarcaciones en Manta

Renunció la canciller Sommerfeld y Daniel Noboa nombró a Roberto Kury al frente de la diplomacia ecuatoriana