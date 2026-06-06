Nevadas y heladas inusuales golpean cinco estados de EEUU y ponen en riesgo cultivos y carreteras

Las alertas por nevadas y heladas del NWS afectan a Alaska, California, Oregón, Idaho y Washington desde el 6 de junio de 2026. (Anthony Edwards/San Francisco Chronicle via AP)

Una serie de alertas por nevadas y heladas afecta a extensas áreas de Alaska, California, Oregón, Idaho y Washington desde el sábado 6 de junio de 2026, tras la emisión de advertencias oficiales por parte del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS, por sus siglas en inglés). El fenómeno, inusual para esta época del año, genera riesgos para la circulación en rutas estratégicas y amenaza la producción agrícola.

Según la oficina del NWS Fairbanks, se mantiene un aviso de tormenta invernal para la región central de Brooks Range, en Alaska, con acumulaciones previstas de entre 15 y 30 centímetros (6 a 12 pulgadas) de nieve, además de ráfagas de viento de hasta 48 kilómetros por hora (30 millas por hora). El organismo informa que las condiciones más severas se esperan entre el domingo y el lunes, y que la visibilidad podría reducirse en el corredor de la autopista Dalton y el paso Atigun. Estas advertencias coinciden con los avisos de helada y congelación emitidos para el noroeste de California y el sur de Oregón, según los portales oficiales de TripCheck y el propio NWS.

PUBLICIDAD

El episodio ocurre en el contexto de un inicio de junio marcado por temperaturas inusualmente bajas en varias regiones del oeste y norte de Estados Unidos. Las autoridades meteorológicas señalan que estos sucesos pueden afectar cultivos, infraestructura básica y la normalidad en actividades económicas y de transporte en zonas donde, habitualmente, ya se registran temperaturas cálidas.

¿Qué zonas de Alaska están bajo alerta por nieve según el Servicio Meteorológico Nacional?

El NWS mantiene vigente una advertencia de tormenta invernal sobre la Brooks Range central de Alaska desde la noche del sábado hasta el lunes. Las previsiones apuntan a acumulaciones de nieve superiores a los 30 centímetros (12 pulgadas) en zonas elevadas, especialmente en torno al paso Atigun y la autopista Dalton, principales vías de comunicación del norte del estado. De acuerdo con el comunicado oficial de la agencia, “las condiciones de viaje podrían volverse peligrosas, en particular entre el domingo y el lunes, cuando se espera la mayor intensidad de la nevada”.

PUBLICIDAD

El organismo explica que la tormenta está asociada al desplazamiento de una vaguada ártica “inusualmente fuerte” sobre el norte de Alaska y la Brooks Range, lo que favorece la caída de nieve incluso en pleno mes de junio. Esta región, ubicada en el extremo norte del estado, es una de las pocas en Estados Unidos donde es posible observar acumulaciones de nieve durante todo el año por su altitud y latitud.

La tormenta invernal en la Brooks Range central de Alaska prevé entre 15 y 30 centímetros de nieve y ráfagas de hasta 48 kilómetros por hora. (REUTERS/Brian Snyder)

¿Qué dice el pronóstico oficial sobre heladas en California y Oregón para junio?

De acuerdo con la información recogida por TripCheck y el NWS, se mantienen activas una advertencia de congelación y un aviso de helada para la madrugada del domingo 7 de junio en el Klamath Basin y Winter Rim, áreas de los condados de Klamath y Lake, en el noroeste de California y el sur de Oregón. Las previsiones apuntan a temperaturas mínimas de hasta -5,5℃ (22℉) para las zonas bajo advertencia de congelación, y de 0℃ (32℉) para las áreas bajo aviso de helada.

PUBLICIDAD

El reporte oficial indica que las localidades afectadas incluyen Crescent, Chemult, Chiloquin, Fort Rock, Silver Lake, Sprague River, Beatty, Bly, Keno, Midland, Altamont, Dorris y Macdoel. El aviso de helada abarca también el este del condado de Lake y el sur del condado de Klamath, en sitios como Summer Lake, Alkali Lake, Paisley y Merrill. El NWS advierte que “la combinación de temperaturas bajo cero y heladas podría matar cultivos y plantas sensibles, y dañar instalaciones de plomería no protegidas”.

¿Por qué hay advertencias de helada en Idaho y Washington en pleno verano?

En Idaho y Washington, el NWS mantiene un aviso de helada activo para zonas del noreste de Washington y norte de Idaho desde la noche del sábado hasta la mañana del domingo. El área bajo advertencia incluye Okanogan Highlands, Okanogan Valley, Northeast Mountains y Northern Panhandle, con comunidades como Winthrop, Twisp, Omak, Republic, Colville, Newport, Deer Park, Sandpoint y Bonners Ferry.

PUBLICIDAD

Las temperaturas previstas oscilan entre -1,6℃ y 2,2℃ (29℉ a 36℉), lo que representa un riesgo para la vegetación y los cultivos sensibles. El NWS recomienda a los residentes tomar precauciones para proteger plantas y animales vulnerables ante el frío nocturno.

¿Cuáles son los riesgos y efectos de la nieve y las heladas para la agricultura y la infraestructura?

La presencia de nieve y heladas en estas regiones de Estados Unidos durante junio implica una amenaza directa para la agricultura, la infraestructura básica y la seguridad vial. Según el NWS, las condiciones de congelación pueden dañar o destruir cultivos en etapa de crecimiento, afectar pasturas y poner en riesgo ganado expuesto.

PUBLICIDAD

Las principales recomendaciones oficiales para la población incluyen:

Cubrir o resguardar plantas y cultivos vulnerables durante las horas de menor temperatura.

Proteger cañerías y sistemas de agua expuestos al aire libre.

Trasladar animales sensibles al frío a espacios protegidos, en especial durante las horas más frías del día.

En Alaska, la acumulación de nieve y el viento en la Brooks Range complica la circulación en el corredor de la autopista Dalton, un eje vital para el transporte de suministros y materiales hacia el norte del estado. El NWS Fairbanks alerta que las fuertes ráfagas de viento pueden reducir la visibilidad y crear condiciones peligrosas para quienes transiten por la zona.

PUBLICIDAD

El NWS advirtió que la nieve en la autopista Dalton y el paso Atigun puede reducir la visibilidad y volver peligrosos los viajes entre el domingo y el lunes. (REUTERS/Brian Snyder)

¿Qué antecedentes existen de fenómenos similares en la región?

El NWS recuerda que la Brooks Range es una de las pocas regiones de Estados Unidos donde la nieve puede acumularse en cualquier mes del año, debido a la altitud y la influencia directa del círculo polar ártico. Fenómenos de heladas tardías también han sido reportados en años anteriores en el Klamath Basin y zonas elevadas de Oregón y California, aunque la combinación de advertencias simultáneas en varios estados es poco frecuente para inicios de junio.

La agencia meteorológica señala que las variaciones de temperatura en estas áreas pueden ser significativas, con máximas que superan los 20℃ (68℉) durante el día y mínimas bajo cero por la noche, especialmente bajo condiciones de aire seco y cielos despejados. Estos contrastes favorecen la formación de heladas incluso en la temporada de verano boreal.

PUBLICIDAD

¿Cómo responden las autoridades y cuáles son las recomendaciones vigentes?

El NWS y los organismos estatales, como TripCheck en Oregón, mantienen informada a la población sobre la evolución de las condiciones meteorológicas. Las autoridades recomiendan consultar las actualizaciones periódicas de las advertencias y tomar medidas preventivas para proteger cultivos, animales y sistemas de agua ante el descenso de temperaturas.

En Alaska, la oficina del NWS Fairbanks actualiza en tiempo real la información sobre la tormenta invernal y las condiciones de las rutas. En Oregón y California, los departamentos de agricultura y emergencia han difundido recomendaciones para agricultores y productores locales, con especial énfasis en la protección de cultivos de alto valor y ganado.

PUBLICIDAD

¿Se esperan cambios en las advertencias meteorológicas en los próximos días?

El NWS anticipa que las condiciones invernales en la Brooks Range persistirán al menos hasta el lunes, mientras que las advertencias de helada y congelación en California, Oregón, Idaho y Washington continuarán vigentes hasta la mañana del domingo. La agencia monitorea el avance del sistema meteorológico y podría extender o modificar las advertencias si las condiciones lo requieren.

Para los sectores productivos y la población local, la atención está puesta en la evolución de las temperaturas y la posibilidad de nuevos eventos meteorológicos adversos en lo que resta de la temporada. Las autoridades recomiendan mantener la vigilancia a través de las plataformas oficiales del NWS y los organismos estatales.

California y Oregón mantienen una advertencia de congelación y un aviso de helada para el Klamath Basin y Winter Rim durante la madrugada del 7 de junio. (REUTERS/Jeenah Moon)

Impacto para residentes, agricultores y transportistas

El episodio de nieve y heladas afecta directamente a comunidades rurales y urbanas, productores agrícolas y transportistas en cinco estados de Estados Unidos. Los riesgos incluyen pérdidas económicas en cultivos, daños en infraestructura y complicaciones logísticas por el estado de las rutas y la reducción de visibilidad.

El NWS insiste en la importancia de consultar los avisos oficiales y seguir las recomendaciones de protección ante bajas temperaturas, para mitigar los daños y reducir riesgos en la salud y seguridad.