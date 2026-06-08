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Apple pone freno a los desnudos no solicitados: la función que te avisa antes de abrir fotos peligrosas

El sistema evalúa imágenes en tiempo real dentro del equipo, evita enviar archivos a servidores externos y mantiene control en manos del usuario

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Apple activa “Advertencia de contenido íntimo” y difumina desnudos antes de mostrarlos - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Apple activa “Advertencia de contenido íntimo” y difumina desnudos antes de mostrarlos - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Apple refuerza la seguridad y la privacidad de sus usuarios con la función “Advertencia de contenido íntimo”, una herramienta que alerta si una foto o video podría contener desnudos antes de que se muestre en pantalla.

Esta innovación, integrada en la última generación de dispositivos de la compañía, responde a la creciente preocupación por la recepción de imágenes no solicitadas y el bienestar digital, especialmente entre jóvenes y adolescentes. La función no solo difumina el contenido sospechoso, también ofrece recursos para tomar decisiones informadas y protegerse ante situaciones de riesgo.

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La importancia de esta medida radica en la prevención y el control que otorga al usuario, en un contexto donde compartir o recibir imágenes íntimas sin consentimiento se ha convertido en un problema recurrente. Apple pone al alcance de todos una opción que ayuda a evitar experiencias traumáticas y fomenta un uso más seguro de la tecnología.

Aprendizaje automático local, la clave de Apple para detectar contenido íntimo sin subirlo a la nube - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Aprendizaje automático local, la clave de Apple para detectar contenido íntimo sin subirlo a la nube - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

¿Cómo funciona la Advertencia de contenido íntimo?

La función utiliza aprendizaje automático integrado en el dispositivo para analizar fotos y videos en tiempo real, sin que el contenido salga del aparato ni se envíe a servidores externos.

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Si se detecta que una imagen o video podría contener desnudez, la pantalla muestra el archivo difuminado y una advertencia clara. El usuario, entonces, puede elegir entre visualizar la imagen de todos modos, buscar ayuda o bloquear al remitente.

Este sistema asegura que Apple nunca recibe ni almacena información sobre las imágenes analizadas, garantizando la privacidad total y el control local sobre los datos. La decisión final sobre la visualización siempre recae en el usuario, quien también tiene acceso inmediato a recursos y herramientas de seguridad digital.

Dónde está disponible la función

La Advertencia de contenido íntimo está disponible en los siguientes dispositivos y apps:

Demanda Apple
La herramienta se integra en iPhone, iPad, Mac, Apple Watch y Vision Pro con soporte en apps específicas, y requiere versiones recientes del sistema, ampliando la protección en canales habituales de recepción de fotos y videos (Reuters)
  • iPhone y iPad: Mensajes, AirDrop, álbumes de fotos compartidos, pósters de contacto en Teléfono y Contactos, llamadas de FaceTime y mensajes de video.
  • Mac: Mensajes, pósters de contacto en Teléfono y Contactos, álbumes de fotos compartidos.
  • Apple Watch: Mensajes, pósters de contacto en Teléfono y Contactos, mensajes de video de FaceTime.
  • Apple Vision Pro: Mensajes y AirDrop.

La función requiere iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10, macOS Sonoma o visionOS 2 en adelante. Al activarla en el iPhone, también se activa automáticamente en el Apple Watch enlazado.

Cómo activar la Advertencia de contenido íntimo

Configurar esta protección es sencillo:

  1. Ve a Configuración (o Configuración del Sistema en Mac).
  2. Selecciona Privacidad y seguridad.
  3. Desplázate hasta Advertencia de contenido íntimo y actívala.
  4. La función se activa en todas las apps compatibles, aunque puedes gestionar el acceso de forma individual para cada una.

Actualizar todos los dispositivos al software más reciente garantiza el conjunto completo de protecciones.

¿Qué ocurre al detectar contenido sensible?

Plano detalle de las manos de una persona utilizando un celular - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Bloquear y reportar desde la alerta, Apple suma acciones rápidas contra imágenes no solicitadas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando la función identifica una imagen o video potencialmente íntimo, el contenido se difumina y aparece una advertencia en la pantalla. Desde esa alerta, el usuario puede:

  • Optar por ver el contenido si así lo desea.
  • Acceder a recursos de ayuda y consejos de seguridad.
  • Bloquear o reportar al remitente desde el mismo menú de advertencia.

Esta dinámica proporciona herramientas inmediatas para responder ante situaciones incómodas o peligrosas, empoderando a los usuarios y reduciendo el impacto de los desnudos no solicitados.

El envío y la recepción de imágenes íntimas sin consentimiento es un fenómeno creciente en plataformas de mensajería y redes sociales. Apple responde con una solución técnica que prioriza la privacidad y la autonomía, especialmente relevante para menores y personas vulnerables ante el acoso digital.

La función de Advertencia de contenido íntimo de Apple marca un paso adelante en la protección de los usuarios frente a los riesgos de la comunicación digital. Difuminar imágenes sospechosas, ofrecer ayuda instantánea y mantener la privacidad al 100% son claves para un entorno más seguro en el ecosistema Apple. Actualiza tus dispositivos y activa esta opción para navegar y comunicarte con mayor tranquilidad y control.

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