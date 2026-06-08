Estados Unidos

Bryant Park recibe a los fans de los Knicks tras el cierre de la plaza del Madison Square Garden y las entradas inaccesibles para el Juego 3

La nueva alternativa será gratuita, exigirá inscripción previa y se anunció después de que Wollman Rink en Central Park y Brooklyn Bowl alcanzaran su capacidad el domingo por la tarde

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Multitud en Bryant Park viendo un concierto nocturno al aire libre con rascacielos iluminados; recuadro muestra gente animando en un evento deportivo
Aficionados se van a concentrar en Bryant Park para seguir la definición del campeonato, tras la suspensión del evento masivo frente al estadio (REUTERS/Scott Wachter-Imagn Images)

La ciudad de Nueva York sumó este lunes a Bryant Park como nueva sede para ver el tercer partido de las finales de la NBA, una medida que responde a la suspensión de la tradicional fiesta pública frente al Madison Square Garden debido a los estrictos controles de seguridad por la presencia del presidente Donald Trump.

La decisión, anunciada esta mañana por el alcalde Zohran Mamdani y reportada por medios como FOX 5 New York, implica que 5.000 personas podrán asistir gratuitamente al evento en Bryant Park, siempre que se registren previamente.

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Tres hombres con traje y corbata, incluyendo uno que habla en un micrófono, de pie frente a una portería de fútbol y un cartel azul de FIFA
El alcalde encabezó la presentación de Bryant Park como nuevo punto de encuentro para quienes buscan vivir la final junto a otros seguidores (NYC Mayor´s Office)

Restricciones y operativo de seguridad en el Madison Square Garden

Las autoridades de Nueva York informaron que la suspensión de la fiesta pública se decidió en coordinación entre el Servicio Secreto estadounidense y el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), con el objetivo de garantizar la seguridad presidencial y la de los asistentes al partido entre los New York Knicks y los San Antonio Spurs.

De acuerdo con FOX 5 New York, “el área circundante al estadio permanecerá cerrada al público general desde las 16, y solo se permitirá el ingreso a quienes cuenten con entradas, credenciales, boletos de tren o razones autorizadas”.

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El operativo de seguridad en torno al partido incorpora controles similares a los de un aeropuerto, con un estricto no-bag policy (política de no permitir bolsos), inspecciones exhaustivas y ausencia de espacios para guardar objetos prohibidos. La organización recomienda a los asistentes llegar al menos dos horas antes y portar la menor cantidad de pertenencias posible. Las medidas incluyen también vallas anti escalada, barreras para mitigar riesgos vehiculares y dispositivos de control de multitudes.

Según FOX 5 New York, “el perímetro de seguridad se extiende desde la calle 30 Oeste hasta la calle 35 Oeste, entre la Sexta y la Octava Avenida”. Las avenidas Séptima y Octava permanecerán cerradas al tránsito vehicular y peatonal general desde las 16 horas, y solo podrán acceder quienes acrediten motivos válidos.

Vista aérea de una zona metropolitana con calles y edificios, mostrando líneas rojas y letreros "CLOSED" que indican un perímetro de seguridad alrededor de un estadio circular
El perímetro de seguridad restringe el acceso en torno al estadio durante la visita presidencial y obliga a controles reforzados en los ingresos (Google Earth)

Alternativas para los aficionados y expectativas para el cuarto partido

La ciudad dispuso tres sedes oficiales para que los aficionados puedan seguir el partido al aire libre: Bryant Park, Wollman Rink en Central Park y Brooklyn Bowl.

La inscripción previa es obligatoria en las tres ubicaciones y, según 6sqft, los cupos para Central Park y Brooklyn Bowl se agotaron rápidamente el domingo por la tarde. En el caso de Bryant Park, el registro abrió al mediodía de este lunes y el evento es gratuito, aunque limitado a 5.000 asistentes.

El alcalde Mamdani, en declaraciones recogidas por FOX 5 New York, explicó que “estas fiestas públicas han transformado la experiencia de las finales en una celebración colectiva para la ciudad y los aficionados”. Añadió que la habilitación de Bryant Park busca ofrecer una alternativa segura y ordenada ante la imposibilidad de realizar la fiesta en la plaza del estadio.

Mapa satelital de Nueva York con marcadores para Wollman Rink, Bryant Park y Brooklyn Bowl, indicando lugares para ver el partido de los Knicks
La organización dispuso tres sedes oficiales al aire libre para evitar aglomeraciones junto al Madison Square Garden y prevé reabrir la plaza en el próximo juego (Google Earth)

La suspensión de la fiesta pública frente al Madison Square Garden rige únicamente para el tercer partido. Según informaron tanto el NYPD como el Servicio Secreto, se espera que los eventos al aire libre en la zona del estadio se retomen para el cuarto juego de la serie.

Las autoridades recalcaron que la restricción responde exclusivamente a la visita de Trump, quien confirmó su asistencia el viernes pasado y es reconocido como seguidor de larga data de los Knicks.

La asistencia del presidente, histórico simpatizante del equipo neoyorquino, disparó el despliegue de fuerzas de seguridad en el centro de Manhattan (AP Foto/Steve Freeman, Archivo)
La asistencia del presidente, histórico simpatizante del equipo neoyorquino, disparó el despliegue de fuerzas de seguridad en el centro de Manhattan (AP Foto/Steve Freeman, Archivo)

El sistema de transporte no presenta cambios relevantes, ya que el servicio ferroviario en Penn Station funcionará con normalidad.

No obstante, todos los ingresos al área asegurada estarán sujetos a revisión, y no se permitirá el acceso a quienes no cumplan con las condiciones exigidas por la organización y las fuerzas de seguridad.

La decisión de trasladar la fiesta pública a otros puntos de la ciudad responde también a incidentes recientes. Según 6sqft, el segundo partido de la serie estuvo marcado por arrestos y disturbios en la plaza del estadio, lo que llevó a las autoridades a endurecer su postura frente a la organización de eventos masivos en ese entorno.

Una multitud de personas se reúne en una calle concurrida de noche. En primer plano, un policía y un hombre con camiseta de New York. Al fondo, un cartel de Chase
En partidos previos, varios arrestos y disturbios en la vía pública motivaron ajustes en la logística de las celebraciones colectivas (Live Walking NYC)

El Departamento de Policía reportó que en encuentros previos hubo saltos de barreras policiales, lanzamiento de botellas y peleas dentro de la multitud, circunstancias que agravan el riesgo en situaciones de alta convocatoria y presencia de personalidades protegidas como el presidente.

Los aficionados que no consigan ingresar a Bryant Park, Central Park o Brooklyn Bowl cuentan con alternativas en bares y restaurantes de la ciudad, muchos de los cuales anunciaron transmisiones del partido.

La expectativa es alta, ya que se trata del primer encuentro de finales de la NBA en Nueva York desde 1999 y los Knicks buscan ampliar su ventaja frente a los Spurs.

Bares y restaurantes de la ciudad ofrecen otras opciones para quienes quedaron fuera de los cupos oficiales y buscan ver el juego en comunidad (Scott Wachter-Imagn Images)
Bares y restaurantes de la ciudad ofrecen otras opciones para quienes quedaron fuera de los cupos oficiales y buscan ver el juego en comunidad (Scott Wachter-Imagn Images)

Recomendaciones y claves para vivir las finales en Nueva York

La organización de las finales de la NBA en Nueva York suma desafíos logísticos y de seguridad poco habituales. El despliegue de alternativas como Bryant Park busca sostener el clima festivo, sin poner en riesgo la integridad de los asistentes ni la de las figuras presentes.

Las autoridades y la organización de los New York Knicks reiteran la importancia de que los fanáticos respeten las indicaciones y planifiquen su asistencia con anticipación.

El compromiso de las autoridades es permitir que el ambiente de las finales se mantenga, priorizando la seguridad y el orden en cada punto de encuentro.

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