Arrestaron a un joven de 16 años por apuñalar a una mujer en Queens

El principal sospechoso del caso, señalado por la policía de Nueva York, tiene 16 años y fue detenido tras una intensa investigación en Queens

Un ataque con arma blanca cometido por un adolescente sacudió el barrio de Queens, en Nueva York, y dejó gravemente herida a una madre de 35 años que se dirigía a una parada de autobús. El joven de 16 años quedó arrestado seis días después del hecho, mientras la víctima continúa hospitalizada bajo atención médica especializada.

El adolescente fue detenido tras apuñalar repetidas veces a una mujer que no conocía, mientras ella caminaba por Queens la mañana del 13 de marzo de 2026. De acuerdo con el New York Post, la policía local identificó a un menor de 16 años como principal sospechoso y presentó cargos por asalto y posesión de arma blanca tras una investigación que incluyó la revisión de imágenes de cámaras de seguridad.

Detalles del ataque y estado de la víctima

Las autoridades informaron que la agresión se produjo sin que existiera comunicación previa entre la víctima y el atacante. La mujer, madre de dos hijos y residente de la zona, fue abordada por el menor cuando cruzaba una de las avenidas principales de Queens poco después de las 8:00.

El informe policial señala que la víctima sufrió varias heridas punzantes en el torso y el abdomen. Luego del ataque, la mujer pudo pedir ayuda y debió ser asistida inicialmente por transeúntes, antes de que la trasladaran de urgencia a un hospital local por los servicios de emergencia.

La víctima, una madre de dos hijos, fue sorprendida por el agresor cuando cruzaba una avenida principal de Queens durante la mañana

Los médicos confirmaron que las lesiones eran graves, aunque tras la cirugía, la vida de la paciente quedó fuera de peligro. Familiares y allegados destacaron la fortaleza de la mujer durante la recuperación.

Detención del presunto agresor y evolución del caso

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos publicada por el New York Post, el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) identificó rápidamente al joven como sospechoso por medio de imágenes de cámaras cercanas al lugar del crimen. La detención se llevó a cabo la mañana del 19 de marzo de 2026.

El menor quedó imputado formalmente por asalto y posesión de arma blanca, y el caso fue remitido a la jurisdicción juvenil de Nueva York. Voceros del NYPD aseguraron que no existía ninguna relación entre el detenido y la víctima, y calificaron el episodio como un incidente grave debido a la edad del acusado y al carácter aleatorio del crimen.

Reacciones de la comunidad y situación de seguridad en Queens

El episodio provocó alarma entre los residentes de Queens, que expresaron inquietud ante lo que perciben como aumento de la violencia en áreas públicas. Testigos del ataque manifestaron que “todo ocurrió en cuestión de segundos y nadie imaginaba un acto semejante a plena luz del día”, según declaraciones recogidas por el New York Post.

La cámara de seguridad capta el momento del ataque.

Tras el suceso, varios vecinos manifestaron temor al desplazarse solos, especialmente mujeres y personas mayores. Ante esto, las autoridades anunciaron un refuerzo de la presencia policial y medidas para mejorar la seguridad ciudadana en la zona.

Portavoces del NYPD recordaron la importancia de que la comunidad colabore denunciando conductas sospechosas y señalaron que la investigación para evitar incidentes similares sigue abierta.

El impacto del hecho permanece en Queens, donde la población enfrenta cada jornada con mayor precaución tras un acto violento que alteró la vida cotidiana del barrio.