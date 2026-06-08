Josh Hart critica el precio de las entradas y advierte que muchos hinchas de los Knicks no podrán estar en las finales de la NBA

El acceso a las Finales de la NBA se volvió un privilegio para pocos ante la escalada de precios en los tickets, lo que generó controversia y debate entre los aficionados de los Knicks (Wendell Cruz-Imagn Images)

Los boletos para las finales de la NBA en el Madison Square Garden alcanzaron precios históricos, alejando a muchos seguidores de los New York Knicks del estadio en el momento más esperado en décadas.

Según el New York Post, el domingo previo al “Juego 3″, la entrada más barata en el mercado secundario superaba los USD 7.000, mientras que para el “Juego 4″ el acceso mínimo escalaba por encima de los USD 10.000.

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La expectativa por el regreso de los Knicks a las finales tras 27 años disparó la demanda y tensó la relación entre el fervor popular y la realidad económica.

Miles de seguidores de New York quedarán fuera del estadio y tendrán que recurrir a reuniones en bares y hogares para seguir los partidos decisivos (Vincent Carchietta-Imagn Images)

El propio Josh Hart, jugador del equipo neoyorquino, expresó su malestar tras el entrenamiento del domingo: “Siento que mucha gente que ha estado esperando este momento durante muchísimo tiempo, por desgracia, no puede entrar al pabellón cuando la entrada más barata cuesta siete u ocho mil dólares. Es ridículo”, declaró a los medios.

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Además, Hart subrayó la paradoja emocional que atraviesa el plantel: “El ambiente va a ser eléctrico, obviamente. Estamos contentos de estar en casa y de tener a nuestra gente detrás. Ojalá los precios de las entradas no fueran tan locos como son”. El escolta insistió en su deseo de mayor acceso para los hinchas históricos: “Pero va a estar rugiendo igual. Solo que, obviamente, me gustaría que fueran un poco más baratas”.

La situación, lejos de mejorar, se agravó conforme se acercaba la fecha del partido. Plataformas como VividSeats mostraban que, en la noche del domingo, el precio mínimo rondaba los USD 5.400 para ver el partido en Nueva York. La barrera económica, más que la falta de disponibilidad, se transformó en el principal obstáculo para el público tradicional de los Knicks.

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El escolta expresó su deseo de que más fanáticos pudieran acompañar al equipo en el estadio y calificó de excesivo el costo de las entradas (Daniel Dunn-Imagn Images)

Comparación con otros eventos y diferencias regionales

La magnitud de los precios para el acceso al Madison Square Garden superó la de casi todos los Super Bowls de la última década, según datos recogidos por Bleacher Report y analistas de la plataforma SeatGeek.

Solo la edición del Super Bowl celebrada en Las Vegas, con la presencia de Taylor Swift y una final de dinastías, llegó a niveles similares. Oliver Martin, director financiero de SeatGeek, explicó que este fenómeno se debe a la acumulación de “27 años de espera” y a la importancia de un posible campeonato para la ciudad.

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Mientras tanto, entradas para los partidos de la serie en San Antonio se ofrecían desde USD 1.700, en contraste con los más de USD 17.000 que promediaban los tickets para el “Juego 3″ en Nueva York. Plataformas como TickPick y American Arenas mostraban que, a pesar de los valores, todavía quedaban disponibles más de 1.700 entradas para el tercer partido, lo que revela que la barrera económica no agotó la oferta, aunque sí restringió el acceso a muchos fanáticos.

Un dato singular lo aportó la subasta benéfica organizada en el sitio oficial de la NBA, donde la puja por lugares en primera fila alcanzó los USD 500.000, reflejando la escala de la fiebre por presenciar este momento histórico desde el corazón del estadio.

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El mítico recinto fue escenario de una demanda inédita, con boletos que superaron los valores históricos para eventos deportivos (MTA)

Reacciones, contexto social y alternativas emergentes

El impacto de los precios se sintió en toda la ciudad de Nueva York. El base Jose Alvarado relató que, aunque su familia estaría presente en el estadio, muchos de sus amigos desistieron de asistir al ver que las entradas costaban USD 11.000 cada una.

“Veo que está a USD 11.000, digo que no”, afirmó. En respuesta, planeó organizar una reunión en su barrio para que sus allegados pudieran seguir el partido juntos.

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La frustración y la creatividad de los seguidores se replicaron en redes sociales y foros, donde circularon imágenes de precios y se multiplicaron las iniciativas para ver el partido en bares, casas y espacios públicos.

La posibilidad de una consagración de los Knicks en casa alimentó el clima de expectativa, con la mirada puesta en una posible celebración masiva en las calles de la ciudad si el equipo logra el título.

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El base organizó una reunión en su barrio neoyorquino para compartir el partido con quienes no pudieron costear un lugar en el estadio (Vincent Carchietta-Imagn Images)

Claves y recomendaciones para el tercer partido de las finales NBA en Nueva York

La ciudad enfrenta un operativo inédito para el tercer partido de la serie entre los Knicks y los Spurs. Las medidas buscan preservar la experiencia colectiva y la seguridad, ante la alta demanda de entradas y la presencia de figuras de peso en el Madison Square Garden.

Puntos clave para quienes quieran sumarse a la fiesta:

Fiestas públicas oficiales: Tres puntos al aire libre habilitados con registro previo: Bryant Park, Wollman Rink en Central Park y Brooklyn Bowl.

Capacidad y registro: Todas las sedes cuentan con cupos limitados y requieren inscripción gratuita anticipada; los lugares se agotan en pocas horas.

Accesos y cierres: El área alrededor del Madison Square Garden cuenta con un perímetro de seguridad reforzado, cerrado al público general desde las 16h. Solo pueden ingresar quienes tengan entrada, acreditación válida o motivo autorizado.

Controles de seguridad: El estadio y su entorno aplican medidas tipo aeropuerto, prohíben bolsos grandes y no hay espacio para guardar objetos no permitidos.

Movilidad: El servicio en Penn Station opera normalmente, pero los accesos peatonales y vehiculares al estadio están restringidos por los operativos de control.

Alternativas para ver el partido: Bares y restaurantes de toda la ciudad ofrecen transmisiones para quienes no lograron registrarse en las fiestas públicas.

Próximos Juegos: La organización espera volver a habilitar la plaza frente al estadio para las próximas fechas de la serie.

La experiencia de las Finales en Nueva York convoca a miles de aficionados y exige planificación para poder disfrutarla plenamente.

Las autoridades de Nueva York y la organización de la NBA implementaron operativos especiales y espacios alternativos para que miles de fanáticos sin entrada puedan vivir el tercer partido de las finales en comunidad y con seguridad (Google Earth)

A la fiebre por las entradas se sumó la atención mediática ante la posible asistencia del presidente Donald Trump al tercer partido, según informó Fox News, lo que añadió un factor de interés adicional a la jornada.

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El regreso de los New York Knicks a las finales, tras casi 30 años y sin un campeonato desde 1973, explica el nivel de demanda y el sacrificio económico de algunos sectores del público. Sin embargo, la mayoría de los seguidores históricos se vio obligada a buscar alternativas para vivir la experiencia lejos del estadio y a la espera de una celebración que, de concretarse, podría desbordar las calles de la ciudad.